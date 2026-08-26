26 августа 2026, 09:26
Китайские и российские автомобили вытесняют западные бренды с рынка РФ
26 августа 2026, 09:26
Китайские и российские автомобили вытесняют западные бренды с рынка РФ
Китайский прорыв: какие авто сейчас раскупают вместо Volkswagen и Toyota
Китайские и российские автомобили вытесняют западные бренды с рынка РФ
После ухода Toyota и Volkswagen с российского рынка автолюбители столкнулись с непростым выбором. Какие марки заняли их место, почему спрос на привычные бренды почти исчез, и что советуют специалисты - мало кто знает все нюансы. Эксперт объяснил, как изменились предпочтения и что важно учитывать при покупке сейчас.
Рынок новых автомобилей в России переживает заметные перемены, которые напрямую затрагивают интересы тысяч автовладельцев. После того как такие гиганты, как Toyota и Volkswagen, официально прекратили продажи в стране, покупатели оказались перед необходимостью пересмотреть свои привычки и взгляды на выбор машины. Это не просто смена логотипа на капоте - речь идет о реальных изменениях в структуре рынка и доступности моделей, что влияет на стоимость, сервис и даже статус владельца.
Как отмечает Quto.ru, несмотря на то что параллельный импорт позволяет по-прежнему привозить практически любые иномарки, большинство россиян все чаще делают ставку на китайские и отечественные автомобили. Причина проста: новые условия диктуют свои правила, а бюджет большинства покупателей ограничен. Премиальные европейские и японские машины стали редкостью, а их обслуживание - дорогим удовольствием.
По словам Евгения Забелина, основателя и руководителя автосалона E.N. Cars, за последние годы клиенты все чаще интересуются моделями из Китая, причем речь идет не только о бюджетных вариантах, но и о премиальных сегментах. Среди лидеров продаж сейчас выделяются Changan Nevo Q05, Lynk & Co 900 и Geely Coolray. Эти автомобили быстро завоевали доверие благодаря современному оснащению, привлекательному дизайну и относительно доступной цене. Забелин подчеркивает: спрос на Toyota практически исчез, а заказы на Volkswagen стали единичными. Электрические модели семейства ID.Era пока вообще не вызывают интереса у покупателей.
Интересно, что подобная тенденция наблюдается не только в России. Как показал недавний анализ, избыток новинок на китайском рынке также приводит к снижению продаж и росту конкуренции между брендами. Это подтверждает материал, где эксперты объясняют, почему даже в Китае автопроизводители сталкиваются с трудностями из-за перенасыщения рынка: подробности о влиянии избытка моделей на продажи.
Для российских покупателей выбор новых машин сегодня во многом определяется не только ценой, но и доступностью сервисного обслуживания, наличием запчастей и возможностью быстрой перепродажи. Китайские бренды активно инвестируют в развитие дилерских сетей и сервисных центров, что позволяет им быстро наращивать долю рынка. В то же время отечественные производители, такие как Lada, сохраняют стабильный спрос за счет привычности и доступности.
Стоит добавить, что по данным аналитиков, в 2026 году доля китайских автомобилей на российском рынке превысила 50%, а отечественные марки удерживают около 30%. Остальные 20% приходятся на параллельный импорт и редкие экземпляры европейских и японских брендов. Такая структура рынка может указывать на долгосрочные изменения в предпочтениях россиян и формирование новых стандартов качества и сервиса. Для многих автолюбителей это означает необходимость пересмотреть свои ожидания и быть готовыми к новым реалиям автомобильного рынка.
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