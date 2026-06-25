Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июня 2026, 19:04

Китайские и российские запчасти вытесняют оригинал: что происходит на рынке

Китайские и российские запчасти вытесняют оригинал: что происходит на рынке

Исчезновение оригинала: как китайские, турецкие и российские бренды перекроили рынок запчастей

Китайские и российские запчасти вытесняют оригинал: что происходит на рынке

В последние годы российский рынок автозапчастей пережил серьезные перемены: оригинальные детали становятся редкостью, а их место занимают аналоги из Китая, Турции и России. Это влияет на стоимость обслуживания и усложняет ремонт, особенно для владельцев машин параллельного импорта.

В последние годы российский рынок автозапчастей пережил серьезные перемены: оригинальные детали становятся редкостью, а их место занимают аналоги из Китая, Турции и России. Это влияет на стоимость обслуживания и усложняет ремонт, особенно для владельцев машин параллельного импорта.

Рынок автозапчастей в России за последние годы изменился до неузнаваемости. Если раньше большинство водителей даже не задумывались о происхождении деталей, то теперь выбор между оригиналом и аналогом стал не просто вопросом цены, а настоящей дилеммой. Оригинальные комплектующие постепенно исчезают с прилавков, уступая место продукции из Китая, Турции и России. При этом ассортимент пополнился множеством новых брендов, о которых ещё недавно никто не слышал.

Сегодня найти расходники для популярных моделей не составляет труда, но за этим кажущимся изобилием открываются новые риски. Качество деталей разных производителей может отличаться в разы, а покупка запчастей всё чаще напоминает игру на удачу. Это особенно заметно в сегментах фильтров, тормозных колодок, элементов подвески и амортизаторов. Эксперты отмечают: часть новых брендов показывает достойный результат, но уровень контроля качества остаётся непредсказуемым.

Параллельно меняется и поведение самих автомобилистов. Владельцы машин стали внимательнее относиться к расходам: многие приезжают в сервис со своими деталями, часть работ выполняют самостоятельно, а профилактический ремонт и продление срока службы становятся нормой. Ситуация, когда клиент безоговорочно доверяет сервису и соглашается на любые рекомендации, сейчас встречается редко — люди считают каждую копейку.

Особые трудности возникают при обслуживании автомобилей, ввезённых по параллельному импорту. Для таких машин часто сложно подобрать нужные детали, найти каталоги или программное обеспечение, а иногда даже определить точную модификацию. Особенно остро эта проблема стоит для дорогих комплектаций, моделей, предназначенных для китайского рынка, и автомобилей брендов, покинувших Россию. Ожидание нужной детали может затянуться на недели или даже месяцы.

Стареющий автопарк обеспечивает сервисы работой: машин среднего возраста в стране становится всё больше, а значит, увеличивается и количество ремонтов. Восстановление тормозной системы, подвески, рулевого управления – такие задачи стали обыденностью для мастеров. Рынок постепенно смещается от планового обслуживания к качественному ремонту возрастных автомобилей.

Логистика остаётся слабым звеном. Поставки многих комплектующих идут не по простым маршрутам, а любые перебои, например, в районе Ормузского пролива, сразу отражаются на сроках и стоимости. Поставщики ищут обходные пути, что почти всегда приводит к удорожанию. Для конечного покупателя это означает только одно: выбор деталей станет беднее, а ремонт обойдётся во всё большую сумму.

Цены на обслуживание растут высокими темпами. С начала 2026 года популярные запчасти подорожали на 20–40%, особенно это заметно по тормозным колодкам, фильтрам, амортизаторам и техническим жидкостям. Причины — затруднение логистики, рост налоговой нагрузки, ужесточение таможенного контроля и удорожание импортных поставок. При этом дорожает не только сама деталь, но и работа: средний чек на обслуживание за последние месяцы вырос примерно на 30%.

В этих условиях эксперты советуют не откладывать обслуживание автомобиля: своевременная замена расходников зачастую обходится дешевле, чем ремонт серьёзных узлов. Большинство специалистов сходятся во мнении, что возвращения прежнего разнообразия оригинальных комплектующих ждать не стоит. Владельцам автомобилей придётся привыкнуть к новой реальности, где важны не только бренд, но и доступность, своевременная поставка и цена.

Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и в производстве новых автомобилей: например, запуск рамного внедорожника на базе модели JAC JS9 на Ульяновском автозаводе, о котором недавно рассказывалось в материале о локализации и конкуренции на рынке .

Упомянутые марки: JAC
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