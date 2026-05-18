Ученые создали батарею для дома и авто которая хранит энергию и водород

Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 15:37

Китайские инженеры показали батарею нового поколения для хранения энергии и водорода

Китайские исследователи удивили мир: они представили батарею, способную одновременно запасать электричество и водород без сложных условий хранения. Почему эта разработка может изменить подход к энергетике и что она сулит российским автомобилистам - разбираемся в деталях. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на рынок и какие перспективы открывает для электромобилей и домашних систем.

Для автопрома новость о появлении уникальной батареи из Китая может стать настоящим прорывом. В условиях, когда вопросы хранения энергии и альтернативных источников становятся все актуальнее, новая технология обещает упростить жизнь владельцам электромобилей и тем, кто задумывается о переходе на экологичные решения.

Группа ученых из Даляньского института химической физики Китайской академии наук разработала аккумулятор, который способен одновременно запасать электричество и водород. Главное отличие этой системы - она работает при обычной температуре и атмосферном давлении. Это значит, что отпадает необходимость в тяжелых баллонах высокого давления или сложных криогенных установках, которые обычно требуются для хранения водорода.

В основе батареи лежит химическая реакция между водородом и магнием. При разрядке водород связывается с металлом и переходит в твердое состояние, а при зарядке - снова высвобождается. Такой подход позволяет не только накапливать энергию, но и фактически хранить водород прямо внутри аккумулятора, что ранее считалось крайне сложной задачей.

По словам разработчиков, эффективность новой системы достигает почти 94%. Это примерно на треть выше, чем у традиционных методов хранения водорода, где значительная часть энергии теряется на поддержание нужных условий. Прототип батареи успешно работал в диапазоне температур от -20 до +90 градусов Цельсия, что особенно важно для эксплуатации в российских климатических условиях.

Для проверки работоспособности технологии ученые собрали блок из десяти ячеек, который выдал напряжение более 2,4 вольта и смог запитать светодиод. Такой результат говорит о реальной возможности масштабирования решения для бытовых и промышленных нужд.

Эксперты отмечают, что подобные аккумуляторы могут найти применение не только в портативной электронике, но и в крупных системах хранения энергии - например, для электросетей или возобновляемых источников. Особенно актуально это для владельцев электромобилей, которым важно иметь надежный и безопасный способ запаса энергии без лишних затрат и рисков.

Еще одним плюсом технологии называют отказ от дорогих и сложных резервуаров высокого давления. Это может существенно снизить стоимость внедрения водородных решений и сделать их доступнее для широкой аудитории.

Пока что разработка остается лабораторным прототипом. Ученым предстоит увеличить срок службы батареи и доработать ее характеристики для массового производства. Однако уже сейчас ясно: если технология дойдет до рынка, она способна изменить правила игры в сфере хранения энергии и дать новый импульс развитию электромобилей и домашних энергетических систем.

