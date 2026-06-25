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Автор: Дарья Климова

25 июня 2026, 16:48

Китайские кей-кары выходят на японский рынок: что изменится для автолюбителей

Китайские кей-кары выходят на японский рынок: что изменится для автолюбителей

Почему экспансия китайских кей-каров в Японию важна для России и кто победит в битве за рынок

Китайские кей-кары выходят на японский рынок: что изменится для автолюбителей

Китайские автогиганты готовят масштабную экспансию на рынок кей-каров Японии. Мало кто знает, что это может серьезно повлиять на привычные позиции местных брендов. Какие модели появятся, что грозит Honda и Suzuki, и почему японские производители уже начали беспокоиться - разбираемся, что происходит и к чему готовиться. Эксперты предупреждают: перемены могут быть заметны уже в ближайшие годы.

Китайские автогиганты готовят масштабную экспансию на рынок кей-каров Японии. Мало кто знает, что это может серьезно повлиять на привычные позиции местных брендов. Какие модели появятся, что грозит Honda и Suzuki, и почему японские производители уже начали беспокоиться - разбираемся, что происходит и к чему готовиться. Эксперты предупреждают: перемены могут быть заметны уже в ближайшие годы.

Для российских автомобилистов новость о том, что китайские автопроизводители собираются активно выходить на рынок кей-каров Японии, может показаться далеким событием. Однако последствия этого шага способны затронуть и российский рынок, ведь именно Япония традиционно задает тренды в сегменте компактных городских автомобилей, которые часто попадают в Россию через параллельный импорт. Если китайские бренды смогут закрепиться в Японии, это может привести к появлению новых моделей и у нас, а также к изменению ценовой политики.

Кей-кары - это особый класс автомобилей, строго регламентированный японским законодательством. Их длина не превышает 3,4 метра, ширина - 1,48 метра, а высота - 2 метра. Мощность двигателя ограничена 64 л.с. Такие параметры позволяют владельцам рассчитывать на налоговые и страховые льготы, что делает кей-кары крайне популярными в Японии. Как сообщает «Российская Газета», компания Chery уже объявила о планах вывести на японский рынок электрокар под брендом EMTA, созданным совместно с партнерами в рамках СП EMT. Новинка отличается характерным «коробчатым» дизайном и полностью электрической силовой установкой, мощность которой не превышает разрешенные 64 л.с. В оснащении - комплекс электронных помощников второго уровня автономности и возможность зарядки внешних устройств от тяговой батареи.

Планы китайских производителей не ограничиваются одной моделью. Уже к 2029 году СП EMT намерено представить еще один кей-кар, на этот раз в формате субкомпактного хэтчбека. Кроме того, концерн BYD готовит к запуску минивэн Racco - электрический микровэн, который по размерам и характеристикам полностью вписывается в японские стандарты кей-каров. Его длина составляет 3395 мм, ширина - 1475 мм, высота - 1800 мм. Автомобиль оснащен батареей на 20 кВт·ч и одним электромотором. В числе конкурентов BYD называют такие популярные модели, как Honda N-Box, Suzuki Spacia, Suzuki Hustler, Daihatsu Tanto и Mitsubishi Delica Mini. Продажи Racco в Японии должны стартовать летом 2027 года.

Эксперты отмечают, что китайские бренды готовят настоящую экспансию в сегменте компактных электрокаров, и это может серьезно изменить расстановку сил на японском рынке. В руководстве Suzuki уже открыто заявили, что BYD представляет для компании реальную угрозу. Подобная конкуренция может привести к снижению цен, появлению новых технологий и даже к пересмотру стратегий развития у японских производителей. Интересно, что похожие процессы уже происходят и в других сегментах: например, недавно стало известно, что Toyota планирует сократить зарубежное производство на 100 тысяч автомобилей из-за роста затрат и изменений на рынке - подробнее об этом можно узнать в материале о корректировке планов Toyota.

Для справки: кей-кары появились в Японии еще в середине прошлого века как ответ на нехватку парковочных мест и высокие налоги на обычные автомобили. Сегодня этот сегмент занимает до 40% рынка новых машин в стране. Если китайские производители смогут предложить более доступные и технологичные решения, это может привести к настоящей революции в привычном для японцев классе. Для российских покупателей это означает, что в ближайшие годы на рынке могут появиться новые интересные модели, а конкуренция между брендами усилится. Важно помнить, что любые изменения в Японии часто отражаются и на российском рынке, особенно в сегменте компактных и экономичных автомобилей.

Упомянутые марки: Chery, BYD, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Daihatsu
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