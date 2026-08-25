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Автор: Дмитрий Новиков

25 августа 2026, 15:23

Китайские кроссоверы заняли 18% рынка новых авто в Узбекистане за год

Китайские кроссоверы заняли 18% рынка новых авто в Узбекистане за год

UzAuto Motors теряет позиции: кто отвоёвывает долю на рынке Узбекистана

Китайские кроссоверы заняли 18% рынка новых авто в Узбекистане за год

Китайские автопроизводители стремительно укрепляют позиции на рынке Узбекистана: их доля выросла до 18%, а BYD удвоил свои показатели. Продажи электромобилей и гибридов продолжают расти, несмотря на общее снижение рынка. Какие перемены ждут автолюбителей и что это значит для местных производителей - разбираемся в деталях.

Китайские автопроизводители стремительно укрепляют позиции на рынке Узбекистана: их доля выросла до 18%, а BYD удвоил свои показатели. Продажи электромобилей и гибридов продолжают расти, несмотря на общее снижение рынка. Какие перемены ждут автолюбителей и что это значит для местных производителей - разбираемся в деталях.

Рынок новых автомобилей в Узбекистане переживает заметные перемены: китайские бренды уверенно увеличивают свое присутствие, заняв уже 18% от общего объема продаж. По данным 110km.ru, за последние семь месяцев 2026 года доля китайских марок выросла с 11,6% до 18%, что стало рекордным показателем для этого сегмента.

Особенно выделяется BYD, который за год смог удвоить свою долю - с 5,6% до 10%. Такой результат обеспечил завод BYD Uzbekistan Factory, работающий исключительно через официальные дилерские центры. При этом, по информации источника, BYD и другие китайские производители, такие как Li Auto, Leapmotor, Dongfeng и GAC, лидируют не только в официальных продажах, но и в сером импорте.

Рост интереса к китайским автомобилям объясняется не только расширением модельного ряда, но и активным продвижением электромобилей и гибридов. За год продажи официальных электрокаров увеличились более чем в полтора раза, а импорт - втрое. Китайские кроссоверы стали главным драйвером этого роста, причем большинство брендов уже предлагают не только бензиновые, но и гибридные, и полностью электрические версии.

Параллельно с этим, традиционный бензиновый сегмент также демонстрирует положительную динамику. Chery, Haval, Changan и Geely продолжают наращивать объемы, несмотря на общее сокращение рынка. За январь-июль 2026 года в стране было реализовано 210 837 новых автомобилей - это на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение продаж наблюдается уже четвертый месяц подряд, а в июле зафиксировано 31 324 сделки: на 4,7% больше, чем в июне, но на 30% меньше, чем в июле 2025 года.

В то же время, позиции крупнейшего местного производителя UzAuto Motors заметно ослабли: его доля за год снизилась с 81,5% до 74,6%. Не только китайские бренды отбирают покупателей у национального концерна - завод ADM Jizzakh, выпускающий Kia, также увеличил свою долю до 12,8%.

Меняется и структура спроса: если еще недавно Chevrolet Cobalt занимал около 40% рынка, то теперь его доля сократилась до 30%. Зато компактные кроссоверы SUV-B, такие как Chevrolet Tracker, Kia Sonet и BYD Yuan Up, наоборот, укрепили позиции - их совокупная доля выросла с 17,2% до 22,7%.

Если Вы не знали, BYD активно развивает собственные технологии аккумуляторов и электродвигателей, а также инвестирует в локализацию производства в разных странах. В Узбекистане BYD представлен не только официальными дилерами, но и собственным заводом, что позволяет предлагать широкий ассортимент моделей по конкурентоспособным ценам. Благодаря этому бренд быстро завоевал доверие местных покупателей и стал одним из лидеров рынка новых автомобилей.

Упомянутые марки: BYD, Chery, Haval, Changan, Geely, Leapmotor, DongFeng, GAC
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