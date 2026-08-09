Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 01:33

Китайские кроссоверы заняли треть вторичного рынка: плюсы, минусы и риски покупки

Китайские кроссоверы заняли треть вторичного рынка: плюсы, минусы и риски покупки

ТОП лучших «китайцев» с пробегом до 2,4 млн рублей: Рейтинг по надежности двигателя и подвески

Китайские кроссоверы заняли треть вторичного рынка: плюсы, минусы и риски покупки

В 2026 году китайские автомобили уверенно закрепились на вторичном рынке, предлагая богатое оснащение и доступные цены. Однако за внешней привлекательностью скрываются нюансы, которые могут повлиять на стоимость и удобство владения. Разбираемся, что важно знать перед покупкой.

В 2026 году китайские автомобили уверенно закрепились на вторичном рынке, предлагая богатое оснащение и доступные цены. Однако за внешней привлекательностью скрываются нюансы, которые могут повлиять на стоимость и удобство владения. Разбираемся, что важно знать перед покупкой.

В 2026 году рынок вторичных автомобилей в России переживает перемены: доля китайских машин, возрастом 3-5 лет, составляет 28%. Каждый третий или четвертый кроссовер в объявлениях - из КНР. Причина проста: после ухода европейских и американских брендов, дилеры переключились на Haval, Chery, Geely, Omoda и Exeed. Эти марки быстро заняли освободившееся нишу, а теперь массово продаются на вторичке.

Цены на подержанные китайские авто ощутимо снизились: в среднем кроссовер 2023-2024 года стоит 1,9-2,4 млн рублей, что на 15-20% дешевле корейских и европейских аналогов. При этом оснащение часто превосходит европейских конкурентов: подогрев руля и всех сидений, панорамная крыша, камера кругового обзора и электропривод дверей багажника присутствуют даже в базовых вариантах. За последние годы в крупных городах сформировалась сервисная инфраструктура, расходники популярных моделей есть в наличии почти всегда.

Покупка подержанного «китайца» выглядит разумным компромиссом: за те же деньги можно получить достаточно свежий авто, богатую комплектацию и небольшой пробег. Турбомоторы на 1,5 и 2,0 литра стабильно работают в российских условиях, стоимость планового ТО - от 8 до 12 тысяч рублей, что дешевле корейских и европейских машин. Фильтры, колодки и ремни для Haval, Chery и Geely доступны в профильных магазинах и сервисах.

Однако есть и подводные камни. Китайские автомобили лидируют по потери от первоначальной стоимости: за два года и 50-60 тысяч км пробега они дешевеют на 35-45% , тогда как Toyota и Kia - на 20-25%. Лакокрасочное покрытие у большинства моделей тоньше, чем у европейцев: сколы на капоте могут «зацвести» уже после первой зимы, хром тускнеет после контакта с реагентами. Для защиты кузова бронепленка становится почти обязательной статьей затрат.

С расходниками проблем нет, но если потребуются оптика, кузовные детали или электронные блоки, подождите их из Китая 3-8 недель. Иногда новые детали приходят с дефектами, установка осложняется нестабильностью VIN-кодов: на одну и ту же модель могут подходить разные запчасти.

Среди лучших подержанных китайских кроссоверов выделяется Haval Jolion с турбомотором 1,5 л и роботом DCT - сбалансированный вариант по цене и надежности, но при агрессивной езде сцепление может потребовать замены на 80-100 тыс. км. Geely Coolray — более динамичная, но роботизированная коробка склонна к рывкам после 60 тыс. км. Geely Monjaro с классическим автоматом Aisin и 2.0 турбо — выбор для тех, кто не хочет рисковать с «роботом». Chery Tiggo 7 с вариатором Jatco считается более надежным, чем версия с роботом, а рестайлинг 2022 года устранил многих детских болезней. Omoda C5 имеет усиленный кузов и адаптированную подвеску, но долгосрочная надежность пока под вопросом.

Эксперты советуют рассмотреть возможность приобретения китайского автомобиля, если предполагается эксплуатация в течение 3-5 лет. Оптимальный вариант - массовая модель 2023-2024 года с пробегом 30-50 тыс. км: основные недостатки уже известны, а цена заметно ниже новой. Если та же машина понадобится на 7–10 лет, стоит принять соответствующие расходы после 150 тыс. км: коррозия арок и порогов, износ роботизированных КПП и задержка с доставкой сложных деталей могут привести к увеличению стоимости эксплуатации.

Китайское авто на вторичном рынке - это не только выгодная цена и богатое оснащение, но и быстрый износ лакокрасочного покрытия, высокая потеря от первоначальной стоимости и сложность с подбором запчастей. В крупных городах сервисная поддержка уже на уровне, но в регионах ситуация может быть сложней. 

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 829 900 Р), Geely Coolray (от 1 134 990 Р), OMODA C5 (от 2 499 900 Р)
Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, OMODA, EXEED
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