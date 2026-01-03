Почему байки из Поднебесной вызывают ажиотаж – цены и детали

Китайские мотоциклы Changjiang в России: новые конкуренты для Урала и Днепра

В Россию пришли мотоциклы Changjiang, напоминающие легендарные Уралы. Две модели уже доступны для ознакомления. Цены стартуют от 830 тысяч рублей. Внешний вид и характеристики удивляют даже опытных байкеров.

На российском рынке мотоциклов появилась неожиданная новинка - китайские Changjiang, которые сразу же привлекли внимание поклонников классики. Эти байки не просто похожи на отечественные Уралы, они буквально дышат духом старой школы, вызывая у многих ностальгию по советским и даже немецким мотоциклам прошлого века.

Changjiang - имя, знакомое тем, кто интересуется историей мототехники. Корни этих мотоциклов уходят к немецким военным машинам 30-х годов, а их китайская версия CJ-750 стала основой для современных моделей. Внешне они напоминают не только Урал, но Днепр, что неудивительно: у всех этих байков общая ДНК.

В России уже можно увидеть две модели - CJ Adept 700 и CJ Dynasty 700. Обе оснащены рядными 700-кубовыми двигателями мощностью 75 л.с., что отличает их от классических оппозитов. Dynasty заметно длиннее Adept: 2530 мм против 2247 мм, что сказывается на посадке и управляемости. Цветовые решения тоже разнообразны, что позволяет выбрать байк под свой стиль.

CJ Adept 700 оценен в 1 327 777 рублей, а более крупный CJ Dynasty 700 - в 1 377 777 рублей. Для тех, кто предпочитает классику без лишних деталей, есть версия CJ Adept 700 Solo за 830 000 рублей. Эта модификация лишена характерных черт старых BMW, но сохраняет узнаваемый силуэт.

Интересно, что это не первый опыт китайских производителей в создании клонов известных мотоциклов. Ранее на рынке появлялись модели с коляской, такие как Shineray Xinyuan Tornado, но Changjiang впервые официально выходит на российский рынок с полноценным представительством. Это говорит о серьезных намерениях бренда закрепиться в России.

Появление Changjiang - не просто очередная попытка скопировать классику. Это вызов устоявшимся представлениям о том, каким должен быть мотоцикл для российских дорог. Байки из Поднебесной сочетают в себе узнаваемый дизайн, современные технологии и вполне конкурентные цены.