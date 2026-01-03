Почему байки из Поднебесной вызывают ажиотаж – цены и детали

3 января 2026, 11:31
Китайские мотоциклы Changjiang в России: новые конкуренты для Урала и Днепра
Китайские мотоциклы Changjiang в России: новые конкуренты для Урала и Днепра
В Россию пришли мотоциклы Changjiang, напоминающие легендарные Уралы. Две модели уже доступны для ознакомления. Цены стартуют от 830 тысяч рублей. Внешний вид и характеристики удивляют даже опытных байкеров.
На российском рынке мотоциклов появилась неожиданная новинка - китайские Changjiang, которые сразу же привлекли внимание поклонников классики. Эти байки не просто похожи на отечественные Уралы, они буквально дышат духом старой школы, вызывая у многих ностальгию по советским и даже немецким мотоциклам прошлого века.
Changjiang - имя, знакомое тем, кто интересуется историей мототехники. Корни этих мотоциклов уходят к немецким военным машинам 30-х годов, а их китайская версия CJ-750 стала основой для современных моделей. Внешне они напоминают не только Урал, но Днепр, что неудивительно: у всех этих байков общая ДНК.
В России уже можно увидеть две модели - CJ Adept 700 и CJ Dynasty 700. Обе оснащены рядными 700-кубовыми двигателями мощностью 75 л.с., что отличает их от классических оппозитов. Dynasty заметно длиннее Adept: 2530 мм против 2247 мм, что сказывается на посадке и управляемости. Цветовые решения тоже разнообразны, что позволяет выбрать байк под свой стиль.
CJ Adept 700 оценен в 1 327 777 рублей, а более крупный CJ Dynasty 700 - в 1 377 777 рублей. Для тех, кто предпочитает классику без лишних деталей, есть версия CJ Adept 700 Solo за 830 000 рублей. Эта модификация лишена характерных черт старых BMW, но сохраняет узнаваемый силуэт.
Интересно, что это не первый опыт китайских производителей в создании клонов известных мотоциклов. Ранее на рынке появлялись модели с коляской, такие как Shineray Xinyuan Tornado, но Changjiang впервые официально выходит на российский рынок с полноценным представительством. Это говорит о серьезных намерениях бренда закрепиться в России.
Появление Changjiang - не просто очередная попытка скопировать классику. Это вызов устоявшимся представлениям о том, каким должен быть мотоцикл для российских дорог. Байки из Поднебесной сочетают в себе узнаваемый дизайн, современные технологии и вполне конкурентные цены.
Похожие материалы
-
03.01.2026, 12:06
Почему Tenet из Калуги стоит дороже Chery: парадокс российского автопрома
В России стартовали продажи новых кроссоверов Tenet. Цены оказались выше, чем у Chery. Производство локализовано, но выгоды для покупателей не видно. Эксперты сомневаются в перспективах бренда. Почему отечественные машины дороже импортных - в нашем материале.Читать далее
-
03.01.2026, 09:51
Как и какой выбрать идеальный китайский мотоцикл для города и путешествий
Китайские мотоциклы уверенно завоевывают российский рынок. CFMOTO выделяется среди конкурентов. В статье - разбор моделей для разных задач. Узнайте, какой байк подойдет именно вам. Неожиданные детали комплектаций удивят даже опытных райдеров.Читать далее
-
03.01.2026, 06:46
Электрический BMW i7 получил яркий тюнинг от Larte Design с розовыми акцентами
Larte Design создал для BMW i7 эффектный обвес из карбона с розовыми деталями. Внешний вид седана стал заметно агрессивнее. Мощность осталась прежней, но визуальный эффект впечатляет. Стоимость доработки пока не раскрыта. Оцените, как изменился характер электроседана.Читать далее
-
02.01.2026, 19:44
Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году
BelGee X50 и X70 появились в России недавно. Модели уже вызвали интерес у автолюбителей. В статье - разбор комплектаций, технических особенностей и неожиданных опций. Узнайте, чем отличаются версии и что предлагают дилеры.Читать далее
-
02.01.2026, 19:33
Новый Audi RS 6 2027: седан возвращается, чтобы бросить вызов BMW M5 и AMG E 53
Audi готовит сенсационное возвращение RS 6 в кузове седан. Модель обещает встряхнуть сегмент быстрых бизнес-каров. Впечатляющие рендеры уже будоражат воображение поклонников. Соперники из BMW и Mercedes явно не останутся в стороне.Читать далее
-
02.01.2026, 16:55
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Jetour T2 с автоматической коробкой теперь доступен в России. Мы испытали его на сложных маршрутах. Впечатления оказались неожиданными. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
02.01.2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.Читать далее
-
02.01.2026, 06:12
Ford не справляется с ажиотажем: производство Mustang GTD не поспевает за спросом
Mustang GTD вызвал бурю эмоций у поклонников. Цена в десять раз выше обычной версии. Но очередь только растет. Ford не успевает выпускать машины. Спрос оказался неожиданно высоким. Что происходит с легендарным маслкаром?Читать далее
-
02.01.2026, 05:53
Сравнение Bestune T77 и Belgee X50: какой кроссовер выбрать в 2026 году
Bestune T77 и Belgee X50 - два кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Оба автомобиля имеют свои сильные и слабые стороны. Итоги оказались неожиданными. Какой из них подойдет именно вам - решать только после теста.Читать далее
-
01.01.2026, 13:42
Китайские спортбайки 2026: стоит ли брать новичкам и опытным райдерам
Китайские спортбайки удивляют качеством и оснащением. Новые модели 2026 года стали технологичнее и надежнее. В статье - плюсы, минусы и советы по покупке. Узнайте, почему эти мотоциклы выбирают все больше райдеров.Читать далее
Похожие материалы
-
03.01.2026, 12:06
Почему Tenet из Калуги стоит дороже Chery: парадокс российского автопрома
В России стартовали продажи новых кроссоверов Tenet. Цены оказались выше, чем у Chery. Производство локализовано, но выгоды для покупателей не видно. Эксперты сомневаются в перспективах бренда. Почему отечественные машины дороже импортных - в нашем материале.Читать далее
-
03.01.2026, 09:51
Как и какой выбрать идеальный китайский мотоцикл для города и путешествий
Китайские мотоциклы уверенно завоевывают российский рынок. CFMOTO выделяется среди конкурентов. В статье - разбор моделей для разных задач. Узнайте, какой байк подойдет именно вам. Неожиданные детали комплектаций удивят даже опытных райдеров.Читать далее
-
03.01.2026, 06:46
Электрический BMW i7 получил яркий тюнинг от Larte Design с розовыми акцентами
Larte Design создал для BMW i7 эффектный обвес из карбона с розовыми деталями. Внешний вид седана стал заметно агрессивнее. Мощность осталась прежней, но визуальный эффект впечатляет. Стоимость доработки пока не раскрыта. Оцените, как изменился характер электроседана.Читать далее
-
02.01.2026, 19:44
Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году
BelGee X50 и X70 появились в России недавно. Модели уже вызвали интерес у автолюбителей. В статье - разбор комплектаций, технических особенностей и неожиданных опций. Узнайте, чем отличаются версии и что предлагают дилеры.Читать далее
-
02.01.2026, 19:33
Новый Audi RS 6 2027: седан возвращается, чтобы бросить вызов BMW M5 и AMG E 53
Audi готовит сенсационное возвращение RS 6 в кузове седан. Модель обещает встряхнуть сегмент быстрых бизнес-каров. Впечатляющие рендеры уже будоражат воображение поклонников. Соперники из BMW и Mercedes явно не останутся в стороне.Читать далее
-
02.01.2026, 16:55
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Jetour T2 с автоматической коробкой теперь доступен в России. Мы испытали его на сложных маршрутах. Впечатления оказались неожиданными. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
02.01.2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.Читать далее
-
02.01.2026, 06:12
Ford не справляется с ажиотажем: производство Mustang GTD не поспевает за спросом
Mustang GTD вызвал бурю эмоций у поклонников. Цена в десять раз выше обычной версии. Но очередь только растет. Ford не успевает выпускать машины. Спрос оказался неожиданно высоким. Что происходит с легендарным маслкаром?Читать далее
-
02.01.2026, 05:53
Сравнение Bestune T77 и Belgee X50: какой кроссовер выбрать в 2026 году
Bestune T77 и Belgee X50 - два кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Оба автомобиля имеют свои сильные и слабые стороны. Итоги оказались неожиданными. Какой из них подойдет именно вам - решать только после теста.Читать далее
-
01.01.2026, 13:42
Китайские спортбайки 2026: стоит ли брать новичкам и опытным райдерам
Китайские спортбайки удивляют качеством и оснащением. Новые модели 2026 года стали технологичнее и надежнее. В статье - плюсы, минусы и советы по покупке. Узнайте, почему эти мотоциклы выбирают все больше райдеров.Читать далее