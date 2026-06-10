Старый «немец» или новый «китаец»: стоит ли гнаться за европейским «премиумом» в 2026-м году

Китайские новинки вытесняют подержанный европейский премиум: что происходит на рынке

В 2026 году российский авторынок меняется: новые китайские автомобили становятся все более привлекательными на фоне дорогого обслуживания подержанных европейских премиум-моделей. Эксперты объясняют, как изменились цены и что теперь выгоднее для покупателей.

В 2026 году российский авторынок меняется: новые китайские автомобили становятся все более привлекательными на фоне дорогого обслуживания подержанных европейских премиум-моделей. Эксперты объясняют, как изменились цены и что теперь выгоднее для покупателей.

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает перемены: привычные ориентиры смещаются, а покупатели всё чаще выбирают между новым китайским автомобилем и подержанным премиум-классом из Европы. Причина проста – стоимость владения и риски, связанные с ремонтом, становятся ключевыми факторами для большинства автолюбителей.

По словам Александра Петрова, директора департамента по работе с партнёрами СТО Uremont, для тех, кто хочет сэкономить и снизить риски, оптимальным становится новый китайский автомобиль стоимостью около 2 млн рублей. За эти деньги на рынке подержанных машин можно найти разве что BMW 1 Series (F20) с пробегом под 200 тысяч километров, а о более статусных моделях вроде BMW 5 Series (F10) речь уже не идёт. Даже при аккуратной эксплуатации такие автомобили требуют серьёзных вложений: только на устранение возрастных проблем (износ цепи ГРМ, открытые патрубки, люфты подвески) в первый год уйдёт не менее 150–200 тысяч рублей.

С Mercedes-Benz ситуация ещё сложнее: за 2 миллиона рублей доступен только А-класс (W176), но к пробегу в 200 тысяч километров моторы M270 и M274 начинают системно расходовать масло, а стоимость оригинальных запчастей у «Мерседеса» сегодня одна из самых высоких. Любой серьёзный ремонт может обойтись в 20–30% от цены самого автомобиля, что делает содержание премиального авто крайне затратным.

Петров отмечает: альтернатива — новый «китаец» без крупных непредвиденных расходов. Если же хочется именно немецкого значка на капоте, это уже нерациональный выбор, а скорее хобби, требующее отдельного финансового резерва и, возможно, покупки ещё одного бюджетного автомобиля.

Однако даже среди китайских моделей за 2 млн рублей выбор становится всё скромнее. На рынке ещё встречаются такие варианты, как Changan Alsvin, SWM G01F, G05 Pro, Bestune T77, Livan X3 Pro, JAC JS3, BAIC U5 Plus, но уже в начале года средняя цена на новый «китаец» превысила 2 млн рублей, и тенденция к росту сохраняется.

Рост цен на автомобили и их обслуживание в России связан с инфляцией, высокими ставками по автокредитам и политикой в области утилизационного сбора. В результате, чтобы купить подержанный престижный «европеец», полутора миллионов уже недостаточно — бюджет должен быть выше из-за суммарных расходов на ремонт и техническое обслуживание.

По данным аналитиков, цены на легковые автомобили среднего возраста в России продолжают расти, доля новых машин из КНР уже составляет 40% от всех продаж. При этом стоимость ремонта европейских моделей увеличивается из-за нехватки оригинальных запчастей и роста цен на услуги.

В итоге выбор между новым «китайцем» и подержанным «немцем» становится вопросом не только статуса, но и экономии семейного бюджета. В сложившейся потребительской ситуации новые китайские автомобили выигрывают за счёт более выгодных расходов, но и они становятся всё менее доступными.