Китайский новый или европеец с пробегом: что выгоднее купить в 2026 году

Китайские новые авто вытесняют подержанные европейские: что изменилось на рынке

Эксперты отмечают: привычные подходы к выбору авто больше не работают. Почему новые китайские машины стали реальной альтернативой подержанным европейским, какие экономические нюансы часто игнорируют и что важно знать о гарантии - объяснил автоюрист. Не прошли стороной и вопросы лизинга: что грозит тем, кто выбирает старые иномарки, и почему сейчас выгоднее смотреть на новые бренды из Китая.

Российские автолюбители все чаще сталкиваются с непростым выбором: вложиться в новый китайский автомобиль или рискнуть, купив подержанную европейскую модель. Эта дилемма стала особенно актуальной на фоне изменений в экономике и подходах к владению транспортом. Как отмечают специалисты, привычная схема, когда машина служила десятилетиями и переходила по наследству, уходит в прошлое. Сегодня автомобиль все больше воспринимается как расходник, а не как долгосрочная инвестиция.

По мнению Кирилла Форманчука, президента «Федерации автовладельцев России» в Свердловской области, современные реалии диктуют новые правила. Он считает, что выбор в пользу нового китайского авто становится оправданным шагом для большинства покупателей. Главная причина - программируемое снижение ресурса автомобилей, которое теперь стало общемировой практикой. Китайские производители, по словам эксперта, даже опережают конкурентов в этом вопросе: металл стал тоньше, слоев краски меньше, а расходники - проще и дешевле.

В результате массовые автомобили все больше напоминают смартфоны: их срок службы ограничен, а менять их приходится чаще. Это отражается и на подходах к покупке: во многих странах, включая Россию, все популярнее становится лизинг, причем не только для бизнеса, но и для частных лиц. Через пару лет такие машины возвращаются лизинговым компаниям и отправляются на вторичный рынок в страны с менее развитой экономикой.

Особое внимание стоит уделить финансовым условиям. В Китае действуют выгодные кредиты и рассрочки, что делает новые автомобили доступнее для местных жителей. По информации «Автовзгляда», именно благодаря этим инструментам китайские бренды выигрывают по соотношению цены и качества. Для российских покупателей это означает: если использовать машину в гарантийный период, выгода становится очевидной.

Однако не все так однозначно. Вопросы гарантии и сервисного обслуживания китайских авто в России остаются острыми. Многие сталкиваются с трудностями при ремонте по гарантии, что подтверждают и свежие отзывы владельцев. Тем не менее, тенденция смещения спроса в сторону новых китайских моделей сохраняется. Как отмечают эксперты, это связано не только с ценой, но и с изменением отношения к самому понятию владения автомобилем.

В итоге, как считают специалисты, рынок автомобилей в России переживает переломный момент. Новые китайские машины становятся не просто альтернативой, а зачастую и единственно разумным выбором для тех, кто ценит гарантию, доступность и современные условия покупки. Но при этом важно помнить о нюансах эксплуатации и обслуживания, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами уже после покупки.