18 ноября 2026, 20:00
Китайский бизнес-класс и российская плацкарта: почему скоростные поезда сильно отличаются
Китайский бизнес-класс и российская плацкарта: почему скоростные поезда сильно отличаются
В Китае дальние и скоростные поезда предлагают разные схемы размещения пассажиров - от открытых спальных полок до кресел бизнес-класса. В России обновление парка идет постепенно: к 2035 году планируют закупить тысячи новых вагонов.
Споры о том, чей железнодорожный комфорт выше — китайский или российский, обычно упираются в один и тот же вопрос: почему в Китае пассажир выбирает между жестким сидячим вагоном и креслом бизнес-класса, которое раскладывается почти горизонтально, а в России на дальнем маршруте по-прежнему берут плацкарту или купе. Ответ кроется не в уровне сервиса, а в географии и расстояниях.
В обычных китайских поездах есть жесткие сидячие вагоны: место расположено напротив другого, как в электричке, и это самый бюджетный вариант проезда. Для поездок с ночевкой предусмотрен жесткий спальный вагон — открытые отсеки с шестью полками на верхнем, среднем и нижнем уровнях. Боковых мест вдоль прохода там нет, в отличие от российской плацкарты.
Более закрытый формат — мягкий спальный вагон с купе на четыре человека и мягкими полками. По уровню комфорта он близок к российскому купе или СВ. Есть и мягкий сидячий класс с креслами: похожие вагоны используются на пригородных и межрегиональных маршрутах.
На скоростных поездах G и D действует другая градация. Второй класс с компоновкой 3+2 напоминает самолетный экономкласс, в первом классе кресла стоят по схеме 2+2 и места для ног больше. Бизнес-класс предлагает кресла, раскладывающиеся почти горизонтально, компоновка там 2+1 или 1+1, а уровень сервиса выше.
Именно скоростной сегмент сильнее всего отличает китайские железные дороги от российских. В Китае построены тысячи километров высокоскоростных линий, соответствующий подвижной состав стал массовым и относительно доступным. В России скоростное сообщение до сих пор связано прежде всего с «Сапсанами» на маршруте Москва — Санкт-Петербург и несколькими другими направлениями; сети ВСМ китайского масштаба нет.
Повторить китайскую модель на дальних российских маршрутах мешает и практика поездки: расстояния большие, поэтому пассажирам важно спать лежа. Массовый второй класс, удобный для скоростного сообщения, не заменяет здесь плацкарту и купе. В обычных поездах базовая логика двух стран близка, хотя китайский подвижной состав часто новее и технологичнее: отдельно отмечают кондиционеры, розетки и чистоту.
Российский парк также планируют обновлять. Согласно плану, к 2035 году закупят тысячи новых пассажирских вагонов, чтобы снизить средний возраст техники; обновление должно коснуться и пригородных поездов, и составов дальнего следования. Однако новые вагоны не означают переключения на китайский уровень обслуживания: на длинных российских маршрутах спрос на спальные места сохраняется.
Сравнивать железные дороги двух стран стоит с поправкой на поезда. Преимущество Китая особенно заметно на высокоскоростных линиях, а в России комфортные обычные поезда должны меняться через постепенное обновление вагонов. План закупок к 2035 году охватывает и пригородное сообщение, и поезда дальнего следования.
Похожие материалы
-
18.11.2026, 18:30
«СВ за полцены»: что скрывается за одноместным купе в ночном «Экспрессе»
В ночном «Экспрессе» №3/4 появился вагон 1Б с девятью одноместными купе. Билет за 6000 рублей включает завтрак и дополнительные услуги; формат рассчитан на пассажиров, которым важны уединение и отдых без тарифа дорогого СВ.Читать далее
-
18.11.2026, 17:39
Капсульные вагоны РЖД планируют вывести на маршруты в 2028 году — что известно
В капсульном вагоне предусмотрят 56 мест в два яруса и отдельное пространство для каждого пассажира. Новый формат обещает быть дешевле классического купе, а его выход на маршруты запланирован на 2028 год.Читать далее
-
18.11.2026, 14:48
Поезд из Пекина в Иркутск через Улан-Батор вернется на маршрут в ноябре
Первый рейс из Пекина запланирован на 25 ноября, а из Иркутска поезд отправится 28 ноября. Состав № 3/4 будет ходить раз в неделю через Улан-Батор. Билеты на российские и монгольские станции можно купить в кассах РФ за 60 суток до отправления.Читать далее
-
18.11.2026, 08:35
Плацкарт будущего: 58 мест вместо 54, душевая и своя розетка — что изменится в вагонах РЖД
На выставке «Транспорт России» в Москве показали макет плацкарта с более длинными полками и отдельной душевой. В вагоне предусмотрено 58 мест, у пассажиров будут собственные шторки и светильники, а также розетки.Читать далее
-
18.11.2026, 07:14
Сборка первого российского водородного поезда завершается, намечены первые испытания
Первый российский поезд на водородных топливных элементах собирают для неэлектрифицированных линий: расчетный запас хода трехвагонного состава планируют довести до 725 км. Сертификация и начало тестовой эксплуатации намечены на 2027 год; первые составы хотят направить на Сахалин.Читать далее
-
18.11.2026, 07:02
РЖД планирует запустить поезд «Великий чайный путь», но не ранее 2027 года
В 2027 году РЖД рассчитывает отправить из Китая международный туристический поезд по российским регионам. Маршрут еще не утвержден: конечной точкой могут стать Москва или Санкт-Петербург, а китайские партнеры попросили включить в него северную столицу.Читать далее
-
17.11.2026, 20:31
Купе без соседей за 5000 рублей: чем вагон 1Б «Экспресса» №3/4 отличается от СВ и обычного купе
В вагоне №3 поезда Москва - Санкт-Петербург пассажир получает отдельное купе без верхней полки. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену включены завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления.Читать далее
-
17.11.2026, 18:29
«Экспресс» предложил одноместные купе за 5000-6000 рублей — как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В ночном поезде «Экспресс» №3/4 появился вагон с одноместными купе. Билет стоит от 5000 до 6000 рублей: в цену входят завтрак и доступ в бизнес-зал, а формат рассчитан на тех, кому важны уединение и полноценный отдых в пути.Читать далее
-
17.11.2026, 14:10
Когда по дорогам России поедут машины без водителя и кто ответит за ДТП
Автономные грузовики российских разработчиков уже прошли более 20 млн км, но отрасль пока работает в экспериментальном правовом режиме. Правительство внесло в Госдуму законопроект с едиными правилами. Ожидаемая дата вступления в силу - 1 сентября 2027 года.Читать далее
-
17.11.2026, 08:49
Новые пассажирские вагоны с капсульными местами: что изменится для путешественников
В новых вагонах увеличили кузов и изменили компоновку: вместо девяти секций предусмотрено десять капсул. Каждое место получит индивидуальное освещение и розетку, а запуск задерживается. Читать далее
Похожие материалы
-
18.11.2026, 18:30
«СВ за полцены»: что скрывается за одноместным купе в ночном «Экспрессе»
В ночном «Экспрессе» №3/4 появился вагон 1Б с девятью одноместными купе. Билет за 6000 рублей включает завтрак и дополнительные услуги; формат рассчитан на пассажиров, которым важны уединение и отдых без тарифа дорогого СВ.Читать далее
-
18.11.2026, 17:39
Капсульные вагоны РЖД планируют вывести на маршруты в 2028 году — что известно
В капсульном вагоне предусмотрят 56 мест в два яруса и отдельное пространство для каждого пассажира. Новый формат обещает быть дешевле классического купе, а его выход на маршруты запланирован на 2028 год.Читать далее
-
18.11.2026, 14:48
Поезд из Пекина в Иркутск через Улан-Батор вернется на маршрут в ноябре
Первый рейс из Пекина запланирован на 25 ноября, а из Иркутска поезд отправится 28 ноября. Состав № 3/4 будет ходить раз в неделю через Улан-Батор. Билеты на российские и монгольские станции можно купить в кассах РФ за 60 суток до отправления.Читать далее
-
18.11.2026, 08:35
Плацкарт будущего: 58 мест вместо 54, душевая и своя розетка — что изменится в вагонах РЖД
На выставке «Транспорт России» в Москве показали макет плацкарта с более длинными полками и отдельной душевой. В вагоне предусмотрено 58 мест, у пассажиров будут собственные шторки и светильники, а также розетки.Читать далее
-
18.11.2026, 07:14
Сборка первого российского водородного поезда завершается, намечены первые испытания
Первый российский поезд на водородных топливных элементах собирают для неэлектрифицированных линий: расчетный запас хода трехвагонного состава планируют довести до 725 км. Сертификация и начало тестовой эксплуатации намечены на 2027 год; первые составы хотят направить на Сахалин.Читать далее
-
18.11.2026, 07:02
РЖД планирует запустить поезд «Великий чайный путь», но не ранее 2027 года
В 2027 году РЖД рассчитывает отправить из Китая международный туристический поезд по российским регионам. Маршрут еще не утвержден: конечной точкой могут стать Москва или Санкт-Петербург, а китайские партнеры попросили включить в него северную столицу.Читать далее
-
17.11.2026, 20:31
Купе без соседей за 5000 рублей: чем вагон 1Б «Экспресса» №3/4 отличается от СВ и обычного купе
В вагоне №3 поезда Москва - Санкт-Петербург пассажир получает отдельное купе без верхней полки. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену включены завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления.Читать далее
-
17.11.2026, 18:29
«Экспресс» предложил одноместные купе за 5000-6000 рублей — как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В ночном поезде «Экспресс» №3/4 появился вагон с одноместными купе. Билет стоит от 5000 до 6000 рублей: в цену входят завтрак и доступ в бизнес-зал, а формат рассчитан на тех, кому важны уединение и полноценный отдых в пути.Читать далее
-
17.11.2026, 14:10
Когда по дорогам России поедут машины без водителя и кто ответит за ДТП
Автономные грузовики российских разработчиков уже прошли более 20 млн км, но отрасль пока работает в экспериментальном правовом режиме. Правительство внесло в Госдуму законопроект с едиными правилами. Ожидаемая дата вступления в силу - 1 сентября 2027 года.Читать далее
-
17.11.2026, 08:49
Новые пассажирские вагоны с капсульными местами: что изменится для путешественников
В новых вагонах увеличили кузов и изменили компоновку: вместо девяти секций предусмотрено десять капсул. Каждое место получит индивидуальное освещение и розетку, а запуск задерживается. Читать далее