На 2-3 миллиона дороже кроссовера: почему россияне готовы платить за китайские рамные внедорожники

Китайские рамные внедорожники готовятся к выходу на российский рынок: новые модели и перспективы

Рынок рамных внедорожников в России переживает заметные перемены: китайские бренды активно выводят новые модели, а привычные японские и западные авто становятся все менее доступными. Какие автомобили уже на подходе, что изменится для покупателей и почему именно сейчас этот сегмент оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.

Рынок рамных внедорожников в России переживает заметные перемены: китайские бренды активно выводят новые модели, а привычные японские и западные авто становятся все менее доступными. Какие автомобили уже на подходе, что изменится для покупателей и почему именно сейчас этот сегмент оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.

Российские автолюбители все чаще обращают внимание на рамные внедорожники из Китая - и это не случайно. В условиях ограниченного выбора и роста цен на привычные японские и западные модели, именно китайские производители стали главными поставщиками новых «рамников» на наш рынок. Как пишет Российская Газета, в ближайшие годы ожидается настоящий бум новых моделей, что может серьезно изменить расстановку сил в сегменте.

Одной из самых обсуждаемых новинок стал Hongqi G919 - первый рамный внедорожник марки, который был представлен на автосалоне в Пекине. Эта модель, по словам представителей российского офиса, вполне может появиться в России после выхода на рынок КНР в конце 2026 года. Hongqi G919 - это полноприводный подзаряжаемый гибрид с пневмоподвеской, оснащенный 2-литровым бензиновым генератором и четырьмя электромоторами. Совокупная мощность установки - 843 л.с., крутящий момент - 1320 Нм, а разгон до «сотни» занимает всего 4,5 секунды. Такой набор характеристик делает модель заметным игроком среди конкурентов.

На том же автосалоне была показана и другая интересная новинка - Jetour G700. Этот внедорожник получил интеллектуальную систему полного привода XWD с автоматическим управлением блокировками. Трехмоторная система выдает 904 л.с. и 1135 Нм, а производитель уже подтвердил, что модель появится в России до конца 2026 года. Еще один заметный игрок - BAW 212 T01 с дизельным мотором на 170 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Сейчас идет процесс сертификации, и уже летом модель должна поступить в продажу. Машина адаптирована под российские условия: полный привод part-time 4WD, блокировки дифференциалов на обеих осях и усиленная подвеска.

Не остался без внимания и гибридный GAC Yue 7, который выделяется брутальным дизайном, интегрированной рамой и пневмоподвеской. Его трехмоторная установка развивает 544 л.с., а в оснащении есть частичный автопилот. Эксперты считают, что Yue 7 может появиться в России, ведь в линейке GAC пока нет других рамных моделей.

По данным «Автостат», в первом квартале 2026 года продажи рамных внедорожников в России выросли, чему способствовал успех Tank и Haval. Только Tank реализовал более 3600 автомобилей, а самой популярной моделью стал Tank 300. Как отмечают эксперты, китайские бренды выигрывают за счет привлекательных цен и широкой комплектации, а рамная конструкция воспринимается как символ надежности и долговечности.

Профессор Сергей Толкачев из Финансового университета объясняет: китайские производители активно расширяют присутствие, предлагая конкурентоспособные автомобили. В условиях экономической неопределенности россияне все чаще выбирают «основательные» машины, а рамная конструкция становится дополнительным аргументом в пользу покупки. Толкачев подчеркивает, что дальнейший рост сегмента зависит от экономической стабильности, доходов населения и доступности кредитов. Если Hongqi G919 действительно выйдет на российский рынок, это может стать новым стимулом для всего сегмента. При этом отсутствие официальных поставок Toyota и Nissan делает китайские аналоги еще более востребованными.

Директор по коммуникациям ГК Автодом Анна Уткина отмечает, что рост продаж рамных внедорожников связан с их практичностью: такие автомобили отличаются выносливостью, проходимостью и надежной подвеской. Важную роль играет и имидж: брутальный внешний вид и высокая посадка подчеркивают статус владельца. Однако высокая цена - главный сдерживающий фактор: большинство рамных внедорожников стоят на 2-3 миллиона рублей дороже обычных кроссоверов, что делает сегмент ориентированным на обеспеченных покупателей. Тем не менее, пока производители предлагают скидки и новые модели, спрос остается высоким.

Интересно, что проблемы с надежностью встречаются не только у новых китайских моделей, но и у уже известных брендов. Например, владельцы Zeekr 9X в России столкнулись с массовыми поломками заднего редуктора, что подробно разбиралось в материале о массовых неисправностях Zeekr 9X. Это подчеркивает, что при выборе нового внедорожника важно учитывать не только цену и характеристики, но и реальные отзывы о надежности.

В целом, ситуация на рынке рамных внедорожников в России складывается под влиянием сразу нескольких факторов: уход традиционных брендов, активное наступление китайских производителей, рост цен и изменение потребительских предпочтений. По информации Российская Газета, именно сейчас этот сегмент переживает переломный момент, когда новые игроки способны занять освободившиеся ниши. Для покупателей это означает больше выбора, но и необходимость внимательнее подходить к оценке новых моделей, их технических особенностей и условий эксплуатации. Важно помнить, что успех китайских рамных внедорожников может сформировать новую лояльность к этим маркам даже после возвращения классических брендов.