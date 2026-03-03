Китайские тягачи в России: почему экономия на покупке оборачивается затратами на ремонт

3 марта 2026, 06:54
Ресурс против цены: с какими проблемами столкнулись владельцы китайской техники
Ресурс против цены: с какими проблемами столкнулись владельцы китайской техники
Эксперты отмечают, что китайские тягачи служат заметно меньше европейских аналогов, что уже приводит к росту числа ремонтов и вынужденному обновлению автопарков. Эта тенденция может изменить структуру рынка грузовых автомобилей в России в ближайшие годы.
Похожие материалы Грейт Вол, ФАВ, ДонгФенг, Фотон, ДжАК
-
03.03.2026, 07:22
Старт продаж «Москвич» М70 и М90 в марте 2026: цены, конкуренты и перспективы на рынке
Автомобилисты обсуждают старт продаж новых «Москвичей» М70 и М90: названы цены, комплектации и список прямых соперников. Эксперт объяснил, почему эти модели могут изменить расстановку сил на рынке. Какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 07:07
Chevrolet Spark: опыт владения, плюсы и минусы городской малолитражки
Chevrolet Spark остается одним из самых востребованных городских автомобилей в своем классе. Мы разобрали, как проявляет себя эта модель в реальных условиях, на что стоит обратить внимание при покупке и какие нюансы обслуживания могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
03.03.2026, 07:01
Сколько реально стоит год владения Kia Picanto: расходы на обслуживание и эксплуатацию
Kia Picanto остается одним из самых доступных городских автомобилей, но реальная стоимость владения этим хэтчбеком может удивить даже опытных водителей. В материале - подробный разбор всех обязательных и скрытых расходов, которые ждут владельца в 2026 году. Эксперты выделяют ключевые статьи затрат и объясняют, почему важно учитывать не только цену покупки, но и регулярные платежи.Читать далее
-
03.03.2026, 06:26
Changan Uni-K: сколько стоит обслуживание и почему ремонт обходится недешево
Changan Uni-K уже несколько лет на российском рынке, но вопросы к стоимости обслуживания и доступности запчастей не исчезают. Мы разобрали основные процедуры ТО, оценили сложность работ и выяснили, где можно сэкономить. Подробности - в материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:27
Самый загадочный американский автомобиль: почему Duesenberg Model D 1966 так и не появился
Duesenberg в 1920-30-х был символом роскоши и технического превосходства, но кризис поставил крест на амбициях марки. В 1966 году попытка вернуть бренд на вершину закончилась неудачей. Почему Model D так и остался мечтой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 21:30
Dodge Caliber: символ перемен в автопроме эпохи кризиса 2008 года
Dodge Caliber - не просто хэтчбек, а автомобиль, который стал символом перемен и трудностей в мировой автоиндустрии конца 2000-х. Его появление совпало с экономическим спадом, что отразилось на качестве, материалах и восприятии модели. Почему именно этот автомобиль стал знаковым для целого поколения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 20:37
FAW Bestune Xiaoma: зимний тест-драйв самого доступного электрокара в Беларуси
FAW Bestune Xiaoma - городской электрокар с необычной внешностью и минималистичным оснащением, который продается в Беларуси по цене, сравнимой с пятью топовыми смартфонами. Зимний тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы этого ситикара. Почему Xiaoma может стать интересным выбором для определенной аудитории - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 20:13
Редкий бронеавтомобиль ГАЗ Охта выставлен на продажу в Москве за 1,5 млн рублей
В Москве на рынке появился необычный бронеавтомобиль ГАЗ Охта, созданный ограниченной серией и оснащенный заводской бронекапсулой класса Б4. Машина предназначена для ценителей редкой техники и коллекционеров. Экземпляр выделяется не только защитой, но и историей разработки.Читать далее
-
02.03.2026, 20:08
Неизвестные прототипы: Какими могли бы быть «Волги», изменившие историю
В истории Волги были уникальные прототипы, которые могли стать серийными, но остались в тени. Некоторые из них удивляют техническими решениями и смелостью инженеров. Почему эти машины не попали на конвейер и как они могли повлиять на облик советского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 19:54
Экспериментальный МАЗ-520В: почему уникальный тягач так и не стал серийным
МАЗ-520В с двумя управляемыми передними мостами и одной ведущей осью сзади стал одним из самых необычных проектов советского автопрома. Почему перспективная схема не прижилась, и какие выводы сделали инженеры после года испытаний - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Грейт Вол, ФАВ, ДонгФенг, Фотон, ДжАК
-
03.03.2026, 07:22
Старт продаж «Москвич» М70 и М90 в марте 2026: цены, конкуренты и перспективы на рынке
Автомобилисты обсуждают старт продаж новых «Москвичей» М70 и М90: названы цены, комплектации и список прямых соперников. Эксперт объяснил, почему эти модели могут изменить расстановку сил на рынке. Какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 07:07
Chevrolet Spark: опыт владения, плюсы и минусы городской малолитражки
Chevrolet Spark остается одним из самых востребованных городских автомобилей в своем классе. Мы разобрали, как проявляет себя эта модель в реальных условиях, на что стоит обратить внимание при покупке и какие нюансы обслуживания могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
03.03.2026, 07:01
Сколько реально стоит год владения Kia Picanto: расходы на обслуживание и эксплуатацию
Kia Picanto остается одним из самых доступных городских автомобилей, но реальная стоимость владения этим хэтчбеком может удивить даже опытных водителей. В материале - подробный разбор всех обязательных и скрытых расходов, которые ждут владельца в 2026 году. Эксперты выделяют ключевые статьи затрат и объясняют, почему важно учитывать не только цену покупки, но и регулярные платежи.Читать далее
-
03.03.2026, 06:26
Changan Uni-K: сколько стоит обслуживание и почему ремонт обходится недешево
Changan Uni-K уже несколько лет на российском рынке, но вопросы к стоимости обслуживания и доступности запчастей не исчезают. Мы разобрали основные процедуры ТО, оценили сложность работ и выяснили, где можно сэкономить. Подробности - в материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:27
Самый загадочный американский автомобиль: почему Duesenberg Model D 1966 так и не появился
Duesenberg в 1920-30-х был символом роскоши и технического превосходства, но кризис поставил крест на амбициях марки. В 1966 году попытка вернуть бренд на вершину закончилась неудачей. Почему Model D так и остался мечтой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 21:30
Dodge Caliber: символ перемен в автопроме эпохи кризиса 2008 года
Dodge Caliber - не просто хэтчбек, а автомобиль, который стал символом перемен и трудностей в мировой автоиндустрии конца 2000-х. Его появление совпало с экономическим спадом, что отразилось на качестве, материалах и восприятии модели. Почему именно этот автомобиль стал знаковым для целого поколения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 20:37
FAW Bestune Xiaoma: зимний тест-драйв самого доступного электрокара в Беларуси
FAW Bestune Xiaoma - городской электрокар с необычной внешностью и минималистичным оснащением, который продается в Беларуси по цене, сравнимой с пятью топовыми смартфонами. Зимний тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы этого ситикара. Почему Xiaoma может стать интересным выбором для определенной аудитории - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 20:13
Редкий бронеавтомобиль ГАЗ Охта выставлен на продажу в Москве за 1,5 млн рублей
В Москве на рынке появился необычный бронеавтомобиль ГАЗ Охта, созданный ограниченной серией и оснащенный заводской бронекапсулой класса Б4. Машина предназначена для ценителей редкой техники и коллекционеров. Экземпляр выделяется не только защитой, но и историей разработки.Читать далее
-
02.03.2026, 20:08
Неизвестные прототипы: Какими могли бы быть «Волги», изменившие историю
В истории Волги были уникальные прототипы, которые могли стать серийными, но остались в тени. Некоторые из них удивляют техническими решениями и смелостью инженеров. Почему эти машины не попали на конвейер и как они могли повлиять на облик советского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 19:54
Экспериментальный МАЗ-520В: почему уникальный тягач так и не стал серийным
МАЗ-520В с двумя управляемыми передними мостами и одной ведущей осью сзади стал одним из самых необычных проектов советского автопрома. Почему перспективная схема не прижилась, и какие выводы сделали инженеры после года испытаний - в нашем материале.Читать далее