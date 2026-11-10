Запас хода до 1770 км и 1129 «лошадей»: какие брутальные новинки из Китая могут добраться до России и сколько они стоят

Наследники Land Rover и 800-сильные монстры: какие крутые гибриды из Китая уже рвутся на российский рынок

Китайские марки показали угловатые кроссоверы и внедорожники: среди них гибридный Freelander 8 и концепт Omoda X. Часть брендов уже работает в России, поставки отдельных моделей пока лишь рассматриваются. Важны характеристики и подтвержденный статус выхода.

Китайские марки показали угловатые кроссоверы и внедорожники: среди них гибридный Freelander 8 и концепт Omoda X. Часть брендов уже работает в России, поставки отдельных моделей пока лишь рассматриваются. Важны характеристики и подтвержденный статус выхода.

На китайском рынке появились новинки с разными шансами добраться до России. Для одних обсуждается параллельный импорт, другие могут попасть сюда через официальных дистрибьюторов.

Гибриды с перспективой поставок

Пятиместный Freelander 8 разработало совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover. В Китае он стоит ¥309,9-389,9 тыс. (3,8-4,8 млн руб.). Угловатый кузов дополняют двухсоставная оптика и наклонные задние стойки. Объем багажника - 935 л, дорожный просвет - 270 мм, масса буксируемого прицепа может достигать 2 т. Габариты модели - около 5120×2050×1920 мм, колесная база - 3040 мм; предусмотрена и шестиместная конфигурация.

Модель получила потолочный экран и небольшой холодильник. Комплекс ассистентов водителя поставила Huawei. Технически Freelander 8 повторяет трехрядную версию: это последовательный гибрид с запасом хода на электротяге до 310 км. В подобный схеме 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. работает генератором, а колеса приводят два электромотора. В отдельных опубликованных спецификациях их мощность составляет 490 л.с. спереди и 340 л.с. сзади, суммарная мощность достигает 830 л.с.; разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, максимальная скорость - 220 км/ч. Аккумулятор емкостью 60,3 кВт·ч дает до 310 км по циклу CLTC и около 221 км по WLTP. В оснащение входят подруливающие задние колеса и пневмоподвеска. Chery больше не поставляет автомобили в Россию, а ее «двойников» выпускают под маркой Tenet на заводе в Калужской области.

Продажи iCar V25 в Китае должны начаться уже 19 ноября; предзаказы открылись 19 октября. Кроссовер займет место между V23 и V27, цены составят ¥139 800-175 800 (1,7-2,1 млн руб.). Ретрокузов с круглыми фарами дополняет распашная дверь багажника. Заявленный клиренс - 600 мм. Габариты модели - 4636×1920×1855 мм, колесная база - 2820 мм.

V25 - последовательный гибрид с 1,5-литровым турбомотором-генератором мощностью около 154 л.с. Заднеприводная версия развивает 185 кВт и 300 Н·м, полноприводная двухмоторная - 335 кВт и 505 Н·м. Аккумулятор LFP емкостью 33,67 кВт·ч дает 145-150 км электрического пробега по WLTC. В зависимости от версии суммарный запас хода по циклу CLTC составит 1210-1240 км; быстрая зарядка с 30 до 80% займет 15 минут. Флагман iCar V27 в России продают под брендом Esteo, поэтому появление младшей модели исключать нельзя.

M-Hero X700 официально вышел на китайский рынок 25 октября; для модели предусмотрены четыре исполнения. В Китае он продается с конца октября по цене ¥147 500-187 700 (1,8-2,3 млн руб.). У него несущий кузов без рамы и пневмоподвеска. Угол въезда равен 37,5°, съезда - 38,3°, глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм.

Полноприводный подзаряжаемый гибрид развивает 704 л.с. и оснащен двухступенчатым «автоматом». В зависимости от емкости батареи запас хода на электротяге составляет 285-360 км. Huawei разработала большую часть электроники, включая операционную систему HarmonyOS с элементами искусственного интеллекта и автопилот ADS 5. Марка официально представлена в России, но пока продает только внедорожник 1 (M917).

Модели с разным статусом

Продажи Geely Battleship 700 стартовали в Китае в октябре 2026 года. Там доступны шесть комплектаций по цене ¥179 800-369 800 (2,2-4,5 млн руб.). Внедорожник с интегрированной рамой напоминает Land Rover Defender и сопоставим с ним по габаритам. Клиренс составляет 233 мм, углы въезда и съезда - 30° и 31°.

Для Battleship 700 предусмотрены только гибридные установки с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2 л. Мощность версий - 476, 938 или 1129 л.с.; максимальный суммарный запас хода достигает 1770 км. В оснащение входят блокировка заднего дифференциала, пониженная передача и пневмоподвеска. Geely называет модель глобальной, но о планах для России не сообщает. Возможен параллельный импорт.

Обновленный семиместный Lynk & Co 900L должен поступить в продажу в Китае в конце 2026 года. В дизайне выделяются дневные ходовые огни с рисунком звездного неба, двухцветный кузов и электрические подножки. Подзаряжаемый гибрид сохранил запас хода 1443 км; заряд батареи с 20 до 80% занимает 17 минут. В зависимости от версии мощность составляет 721 или 734 л.с., коробка передач - трехступенчатый «автомат», привод - полный.

Дорестайлинговый Lynk & Co 900 стал одним из главных драйверов продаж марки в России. Поэтому появление обновленной модели в 2027 году оценивалось как вероятное. С темой гибридов связан и разбор гибрида Avatr 07, где рассматривались запас хода и особенности модели на российском рынке.

Wey Lanshan второго поколения предложат в пяти- и шестиместном исполнении. В основу дизайна лег Haval H10: сходство заметно в угловатых формах, круглых фарах и массивной решетке радиатора. Однако техническая часть у моделей различается.

Wey Lanshan получил подзаряжаемую гибридную установку с двухлитровым двигателем общей мощностью 687 л.с. Максимальный суммарный запас хода - 1300 км, коробка передач четырехступенчатая, привод полный. У Haval H10 бензиновый мотор объемом 1,5 л. Wey официально работает в России, где уже продается модель первой генерации под названием Wey 07.

Omoda X пока остается концептом, который показали в конце октября. Это первый автомобиль марки с угловатым фирменным стилем Crossvolution; сообщается, что позже появится серийная версия.

Концепт получил крупные бамперы с буксировочными проушинами, внедорожные шины с боковыми грунтозацепами и пластиковый защитный обвес. Заявленный клиренс - около 200 мм, технические характеристики пока не раскрыты. Omoda официально продается в России и стала отдельной частью российского бренда Jeland.