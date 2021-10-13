13 октября 2021, 09:53
Китайские водители требуют караоке для своих автомобилей
С тех пор, как в автомобилях появились радиоприемники, водители начали с упоением подпевать любимым исполнителям. Но клиенты в Китае хотят солировать и при покупке нового автомобиля первым делом интересуются у дилера, есть ли в машине микрофон для караоке.
Дарья Климова Фото: Nio
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Китайские бренды, такие как XPeng, Nio и BYD, уже оснастили свои автомобили караоке-микрофонами. Это дает им преимущество перед западными брендами, которые и представить себе не могли, что кому-то может понабиться такая странная опция. Тем временем, Китай – крупнейший автомобильный рынок в мире. Боссам из BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen приходится считаться со вкусами местных клиентов. Хотя идея совместить премиальную аудиосистему Bose или Bang & Olufsen с караоке и кажется им преступной.
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