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18 октября 2019, 00:24

Лучшие китайские вседорожники до 1 миллиона рублей

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Фото DriveNN
В России на кроссоверы и внедорожники приходится практически половина продаж. Отечественные потребители ценят высокий клиренс, проходимость и просторный салон моделей SUV. Правда, уложиться в миллион при покупке вседорожника непросто.

Китайские автопроизводители, отдавая дань моде на «паркетники», регулярно поставляют россиянам свои новинки. Посмотрим, что же можно выбрать из моделей Поднебесной, имея на руках миллион рублей.

Lifan X70

Lifan X70
От 2 л, 136 л.с
Новый от 799 000 до 999 900 Р
Автомобили 2018 модельного года можно приобрести минимум за 829 000 рублей. За эти деньги вы получите переднеприводный кроссовер с тканевым салоном, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, откидывающимся подлокотником в спинке заднего сидения, штатным иммобилайзером и центральным замком, аудиосистемой с mp3 и USB-разъемом, датчиками света, 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера.

Под капотом находится безальтернативный 2-литровый мотор мощностью 136 л.с., который может работать как в сочетании с «механикой», так и с «роботом». Правда, версии с роботизированной трансмиссией обойдутся дороже.

Brilliance V5

Brilliance V5
От 1.5 л, 143 л.с
Новый от 1 049 000 до 1 099 000 Р
До конца года этот китайский вседорожник можно купить по специальной цене — от 939 000 рублей. По словам производителя, в обновленной модели был улучшен бортовой компьютер, снижены шумы, вибрации, улучшена комфортность подвески, а также усовершенствованы элементы управления автомобилем. Проверить на деле все это можно в рамках тест-драйва.

В движение V5 приводит двигатель BM1.5T с турбонаддувом, мощность которого составляет 143 л. с. и 220 Нм крутящего момента. В стандартной комплектации кроссовера предусмотрены мультимедийная система с диагональю 6,5 дюйма на центральной консоли, система интерактивного взаимодействия Bluetooth, бесключевой доступ и запуск двигателя одним нажатием кнопки, светодиодные ходовые огни.

Chery Tiggo 5

Chery Tiggo 5
От 2 л, 136 л.с
Новый от 1 019 900 до 1 199 900 Р
Если вы рискнете забронировать машину онлайн, сможете получить ее по спеццене в 919 900 рублей. В списке стандартного оборудования уже есть кондиционер, электростеклоподъемники, электропривод боковых зеркал, обогрев передних сидений, две подушки безопасности, аудиосистема и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Автомобиль оснащается бензиновым 2,0-литровым «атмосферником», который выдает 136 л.с. и 182 Нм крутящего момента. В начальном варианте исполнения агрегат трудится с 5-ступенчатой «механикой», а в более дорогих версиях предлагается вариатор. Привод — исключительно передний.

Changan CS35

Changan CS35
От 1.6 л, 113 л.с
Новый от 813 105 до 941 165 Р
Базовый вседорожник с 1,6-литровым 114-сильным двигателем и 5-ступенчатой «механикой» в комплектации Comfort стоит минимум 789 900 рублей. За эти деньги машина имеет не самый скромный набор опций: электростеклоподъемники, электропакет боковых зеркал, аудиосистему с 6 динамиками, кожаный мультируль, кожаную отделку сидений, круиз-контроль, кондиционер, галогеновые фары, 4 подушки безопасности и систему курсовой устойчивости.

Правда, несмотря на то что автомобиль гордо зовется кроссовером, продемонстрировать какие-либо выдающиеся внедорожные качества он не сможет. CS35 создан исключительно для городских дорог.

Zotye T600

Zotye T600
От 1.5 л, 162 л.с
Новый от 849 900 до 959 990 Р
882 000 рублей — столько просят за начальную комплектацию этого вседорожника. В базовом исполнении машина имеет 17-дюймовые колесные диски, электропривод для всех стеклоподъемников и наружных зеркал заднего вида, бортовой компьютер, простенькую аудиосистему, центральный замок и две подушки безопасности.

Моторная линейка представлена бензиновыми двигателями в 1,5 и 2,0 литра мощностью 162 и 177 л. с. соответственно. В комплект к первому предлагается 5-ступенчатая механическая КПП, а ко второму может быть предложен робот. Правда, такие версии уже не укладываются в бюджет миллион рублей.

FAW Besturn X80

FAW Besturn X80
От 2 л, 142 л.с
Если вам приглянулся этот китайский SUV, сейчас самое время совершить покупку. Дилеры распродают остатки машин 2018 года со скидкой 300 000 рублей. В результате начальная цена «паркетника» составляет 849 000 рублей. В базовый вариант модели входят светодиодные задние фары, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема с USB-портом.

Автомобиль представлен с одним видом мотора. Это 2,0-литровый двигатель мощностью 142 л. с. и 184 Нм крутящего момента, который представлен в паре как с механической, так и автоматической коробкой передач. Привод — только на передние колеса.

Geely Emgrand X7

Geely Emgrand X7
От 1.8 л, 131 л.с
Новый от 989 900 до 1 279 900 Р
Чуть больше миллиона потребуется на вседорожник Geely. После очередного повышения цен стартовый прайс на эту модель составляет 1 004 900 рублей. Зато и «база» кроссовера богаче. Покупатель получит автомобиль с цифровой панелью приборов, 9-дюймовым экраном медиасистемы, климат-контролем, двумя подушками безопасности, ABS, ESP, системами удержания на подъеме и помощи при движении под уклон, системой предотвращения опрокидывания и помощи при экстренном торможении.

В моторную гамму входят 1,8-литровая «четверка» мощностью 131 л.с. и 170 Нм крутящего момента, а также 2,0-литровый агрегат, выдающий 139 л.с. и 191 Нм. «Младший» мотор сочетается с 5-ступенчатой «механикой», топовый – с 6-диапазонным «автоматом».


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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Лариса
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Лучшие китайские вседорожники до 1 миллиона рублей
Китайские автопроизводители, отдавая дань моде на «паркетники», регулярно поставляют россиянам свои новинки. Посмотрим, что же можно выбрать из моделей Поднебесной, имея на руках миллион рублей.Lifan X70{{model_v2_6379}}Автомобили 2018 модельного года можно приобрести минимум за 829 000 рублей. За эти деньги вы получите переднеприводный кроссовер с тканевым салоном, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, откидывающимся подлокотником в спинке заднего сидения, штатным иммобилайзером и центральным замком, аудиосистемой с mp3 и USB-разъемом, датчиками света, 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера. Под капотом находится безальтернативный 2-литровый мотор мощностью 136 л.с., который может работать как в сочетании с «механикой», так и с «роботом». Правда, версии с роботизированной трансмиссией обойдутся дороже. Brilliance V5{{model_v2_3364}}До конца года этот китайский вседорожник можно купить по специальной цене — от 939 000 рублей. По словам производителя, в обновленной модели был улучшен бортовой компьютер, снижены шумы, вибрации, улучшена комфортность подвески, а также усовершенствованы элементы управления автомобилем. Проверить на деле все это можно в рамках тест-драйва.В движение V5 приводит двигатель BM1.5T с турбонаддувом, мощность которого составляет 143 л. с. и 220 Нм крутящего момента. В стандартной комплектации кроссовера предусмотрены мультимедийная система с диагональю 6,5 дюйма на центральной консоли, система интерактивного взаимодействия Bluetooth, бесключевой доступ и запуск двигателя одним нажатием кнопки, светодиодные ходовые огни.Chery Tiggo 5{{model_v2_6282}}Если вы рискнете забронировать машину онлайн, сможете получить ее по спеццене в 919 900 рублей. В списке стандартного оборудования уже есть кондиционер, электростеклоподъемники, электропривод боковых зеркал, обогрев передних сидений, две подушки безопасности, аудиосистема и система ЭРА-ГЛОНАСС. Автомобиль оснащается бензиновым 2,0-литровым «атмосферником», который выдает 136 л.с. и 182 Нм крутящего момента. В начальном варианте исполнения агрегат трудится с 5-ступенчатой «механикой», а в более дорогих версиях предлагается вариатор. Привод — исключительно передний.Changan CS35{{model_v2_3315}}Базовый вседорожник с 1,6-литровым 114-сильным двигателем и 5-ступенчатой «механикой» в комплектации Comfort стоит минимум 789 900 рублей. За эти деньги машина имеет не самый скромный набор опций: электростеклоподъемники, электропакет боковых зеркал, аудиосистему с 6 динамиками, кожаный мультируль, кожаную отделку сидений, круиз-контроль, кондиционер, галогеновые фары, 4 подушки безопасности и систему курсовой устойчивости.Правда, несмотря на то что автомобиль гордо зовется кроссовером, продемонстрировать какие-либо выдающиеся внедорожные качества он не сможет. CS35 создан исключительно для городских дорог.Zotye T600{{model_v2_6211}}882 000 рублей — столько просят за начальную комплектацию этого вседорожника. В базовом исполнении машина имеет 17-дюймовые колесные диски, электропривод для всех стеклоподъемников и наружных зеркал заднего вида, бортовой компьютер, простенькую аудиосистему, центральный замок и две подушки безопасности. Моторная линейка представлена бензиновыми двигателями в 1,5 и 2,0 литра мощностью 162 и 177 л. с. соответственно. В комплект к первому предлагается 5-ступенчатая механическая КПП, а ко второму может быть предложен робот. Правда, такие версии уже не укладываются в бюджет миллион рублей.FAW Besturn X80{{model_v2_6118}}Если вам приглянулся этот китайский SUV, сейчас самое время совершить покупку. Дилеры распродают остатки машин 2018 года со скидкой 300 000 рублей. В результате начальная цена «паркетника» составляет 849 000 рублей. В базовый вариант модели входят светодиодные задние фары, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема с USB-портом.Автомобиль представлен с одним видом мотора. Это 2,0-литровый двигатель мощностью 142 л. с. и 184 Нм крутящего момента, который представлен в паре как с механической, так и автоматической коробкой передач. Привод — только на передние колеса.Geely Emgrand X7{{model_v2_3333}}Чуть больше миллиона потребуется на вседорожник Geely. После очередного повышения цен стартовый прайс на эту модель составляет 1 004 900 рублей. Зато и «база» кроссовера богаче. Покупатель получит автомобиль с цифровой панелью приборов, 9-дюймовым экраном медиасистемы, климат-контролем, двумя подушками безопасности, ABS, ESP, системами удержания на подъеме и помощи при движении под уклон, системой предотвращения опрокидывания и помощи при экстренном торможении. В моторную гамму входят 1,8-литровая «четверка» мощностью 131 л.с. и 170 Нм крутящего момента, а также 2,0-литровый агрегат, выдающий 139 л.с. и 191 Нм. «Младший» мотор сочетается с 5-ступенчатой «механикой», топовый – с 6-диапазонным «автоматом».
2019-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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