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Автор: Дарья Климова

2 июня 2026, 18:38

Китайские заводы начали массово воссоздавать кузова культовых автомобилей

Китайские заводы начали массово воссоздавать кузова культовых автомобилей

Вторая жизнь легенд: Китай начал выпускать кузовные панели для культовых авто — от Mustang до Porsche 911

Китайские заводы начали массово воссоздавать кузова культовых автомобилей

В Китае стартовало производство кузовных деталей для классических авто. Новые технологии позволяют восстанавливать редкие машины. Узнайте, какие модели уже доступны. Оцените возможности для реставрации.

В Китае стартовало производство кузовных деталей для классических авто. Новые технологии позволяют восстанавливать редкие машины. Узнайте, какие модели уже доступны. Оцените возможности для реставрации.

В Китае стартовала новая эра для поклонников классических автомобилей. Местные производители наладили выпуск кузовных панелей для легендарных моделей, которые раньше было практически невозможно восстановить без оригинальных деталей. Теперь энтузиасты могут вернуть к жизни культовые машины, используя современные материалы и технологии.

В провинции Цзянсу компания Jiangsu Juncheng Vehicle Industry вывела процесс производства кузовных элементов на новый уровень. Сначала на высокоточных CNC-станках создаются идеальные формы для штамповки, а затем мастера вручную доводят каждую деталь до совершенства. Такой подход позволяет добиться точности, которую сложно было представить еще несколько лет назад.

Ассортимент впечатляет даже опытных коллекционеров. В каталоге уже есть Toyota AE86, Ford Bronco, Toyota Land Cruiser и Datsun 240Z. Особое место занимает Ford Mustang 1967 года - икона американского автопрома. Кроме того, ведется работа над кузовами для Mercedes-Benz 300 SL и Porsche 911 (964), что обещает еще больше возможностей для реставрации.

Как отмечают специалисты, китайские кузова не только полностью повторяют геометрию оригиналов, но и превосходят их по качеству металла и антикоррозийной обработке. Это позволяет собирать автомобили, которые будут служить дольше и выглядеть лучше, чем их исторические предшественники. В то время как западные производители ограничиваются музейными экспонатами, китайские инженеры предлагают реальный шанс вернуть на дороги машины, которые давно исчезли бы с горизонта.

Однако есть и нюансы. С юридической точки зрения ввоз таких кузовов в Россию требует грамотного оформления и оплаты пошлин. Для коллекционеров высшего уровня ценность по-прежнему имеют только оригинальные детали, но для большинства энтузиастов новые панели из Китая становятся отличной альтернативой.

В ближайшем будущем компания планирует расширить линейку и, возможно, начать выпуск кузовов для советских автомобилей, если появится массовый спрос. Пока же основной акцент делается на мировые бестселлеры, которые востребованы по всему миру.

Китайские производители уже изменили рынок реставрации классических авто. Теперь восстановление легендарных машин становится доступнее, а качество новых кузовов позволяет рассчитывать на долгую службу обновленных автомобилей.

Упомянутые марки: Ford, Toyota, Porsche, Datsun
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