Китайским автомобилям усложнили путь в Россию. Машин будет меньше, цены снова вырастут

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Журналисты «Известий» выяснили подробности нового постановления правительства РФ от 31 января 2024 года № 76. Оно отменяет действовавший ранее упрощенный порядок ввоза в страну электрокаров и гибридов из дружественных стран. Теперь такие машины импортеры обязаны сертифицировать и, как и прежде, оформлять на них Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). С одной стороны, российский рынок электрокаров и гибридов станет более цивилизованным и упорядоченным, с другой – цены на автомобили снова вырастут.

Действовавший с 2022 года упрощенный порядок с получением «Заключения об оценке единичного транспортного средства» (ЗОЭТС) теперь распространяется только на бренды из особого списка Минпромторга для параллельного импорта, которые прекратили официальные поставки в нашу страну.

Фото: Lixiang

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Эксперты прогнозируют рост серых схем импорта, когда автомобиль ввозится частным порядком. При оформлении на физическое лицо пока действует упрощенная схема сертификации. Но в этом случае, все вопросы по корректности таможенного оформления и чистоте документации, а также по обслуживанию и ремонту автомобиля автоматически становятся проблемами владельца.

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