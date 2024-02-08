Китайским автомобилям усложнили путь в Россию. Машин будет меньше, цены снова вырастут
Действовавший с 2022 года упрощенный порядок с получением «Заключения об оценке единичного транспортного средства» (ЗОЭТС) теперь распространяется только на бренды из особого списка Минпромторга для параллельного импорта, которые прекратили официальные поставки в нашу страну.
Эксперты прогнозируют рост серых схем импорта, когда автомобиль ввозится частным порядком. При оформлении на физическое лицо пока действует упрощенная схема сертификации. Но в этом случае, все вопросы по корректности таможенного оформления и чистоте документации, а также по обслуживанию и ремонту автомобиля автоматически становятся проблемами владельца.
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-
08.02.2024, 08:06
В Хабаровске вынесли приговор группе автоподставщиков. Односельчане сядут надолго
Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор группе страховых мошенников, которые инсценировали больше 10 автомобильных аварий, чтобы получить страховые выплаты.Читать далее
-
08.02.2024, 07:28
В Московской области появятся еще два новых кода для автомобильных номеров
В Подмосковье так много машин, что существующей емкости автомобильных номеров опять не хватает. Сейчас за Московской областью закреплено 6 кодов региона. В ближайшее время к ним добавят еще два.Читать далее
-
08.02.2024, 07:02
Выросло число погибших в массовом ДТП на М-4 в Подмосковье. Названы причины аварии
Накануне днем во время сильного снегопада на трассе М-4 «Дон» в Московской области произошло ДТП с участием более 40 автомобилей, которое полностью заблокировало движение в сторону Москвы.Читать далее
-
08.02.2024, 00:12
5 самых дорогих и странных автомобилей, которые можно купить в феврале 2024 года. Реплики и самоделки
Современный автомобильный дизайн стремится к унификации. Машины постепенно теряют свою индивидуальность. Отличить разные модели одного бренда иногда можно только по шильдикам на корме. Именно такая конвейерная скука вдохновляет некоторых по-настоящему влюбленных в автомобили мастеров на новые необычные проекты.Читать далее
-
07.02.2024, 20:40
За что россияне любят китайские автомобили? Все зависит от знака зодиака
В настоящее время на российском автомобильном рынке представлено целое созвездие китайских брендов, поэтому эксперты решили проследить, как влияет знак зодиака на выбор той или иной марки.Читать далее
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