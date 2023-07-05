Китайский 5-метровый Leopard будет конкурировать с «Гелендвагеном»
Фото: BYD
Новинка отличается квадратным дизайном и внушительными колесными арками. Длина Leopard 5 достигает 5 метров, колесная база равна 2,8 метра. Полноприводный внедорожник оснастили адаптивной подвеской DiSus-P и гибридной силовой установкой суммарной мощностью 680 л.с. Запас хода без дозаправки составляет 1200 км (по китайскому циклу CLTC). С места до «сотни» этот немаленький автомобиль разгоняется за 4 секунды. Официальная премьера запланирована на август 2023 года. В Китае Leopard 5 будет конкурировать с Mercedes-Benz G-Class.
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Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий ответственность за умышленное опасное вождение. Сегодня документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.Читать далее
-
06.07.2023, 07:48
Все меньше выпускников автошкол сдают экзамен по вождению с первого раза: в МВД назвали главные ошибки
Пресс-центр МВД рассказал, что после 1 марта 2023 года, когда в силу вступили поправки в ПДД, практический экзамен на права с первого раза сдали 108 тысяч человек или на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Читать далее
-
06.07.2023, 07:22
«Главный мост»: власти запустили телеграм-канал, рассказывающий водителям о пробках на Крымском мосту
Власти Краснодарского края объявили о запуске телеграм-канала «Главный мост», где будут публиковать оперативные данные о дорожной обстановке на подъезде к переправе. Информация будет полезна водителям, планирующим поездку в Крым.Читать далее
-
05.07.2023, 22:36
Купе Mercedes CLE: 380 сил под капотом и TikTok в салоне
Компания Mercedes-Benz представила сбивающее с толку купе Mercedes CLE. Автомобиль заменит в линейке сразу две модели и предложит комфорт E-Class с дизайном C-Class.Читать далее
-
05.07.2023, 21:29
Онколог объяснил, почему открытое окно автомобиля увеличивает риск заболевания раком
Жарким летом трудно удержаться от искушения прокатиться с ветерком в автомобиле с открытыми окнами. Врач-онколог объяснил, почему лучше воздержаться от соблазна и воспользоваться кондиционером.Читать далее
-
05.07.2023, 16:01
Взгляните на новый российский микрокар, который будут собирать в Петербурге
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились первые патентные изображения нового российского автомобиля L-Type, сборку которого в 2024 году наладят на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.Читать далее
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