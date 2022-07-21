Китайский «Аурус» привезет в Россию два седана и два кроссовера
Как выяснил портал «Китайские автомобили», отечественным клиентам предложат седаны Hongqi H5 и H9, а также кроссоверы HS5 и E-HS9. Интересно, что в Россию привезут седан Hongqi H5 нового поколения, который до сих пор не вышел на китайский рынок. Автомобиль построен на собственной платформе и представляет собой уменьшенную копию флагманского H9. В моторную гамму вошли два бензиновых агрегата объемом 1,5 литра (169 л.с.) и 2,0 литра (224 л.с.). В Китае базовый автомобиль оценили в 170 тысяч юаней или порядка 1,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
Флагманский седан Hongqi H9 отличается солидными габаритами – его длина превышает 5,1 метра, а колесная база – 3 метра. Внушительный заднеприводный автомобиль приводит в движение 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л.с. или 3,0-литровый V6 мощностью 283 л.с. Стоит роскошный седан недешево. Цены начинаются от 310 тысяч юаней (2,5 млн рублей) и доходят до 860 тысяч (6,9 млн рублей).
Наконец, электрический флагман SUV-линейки кроссовер Hongqi E-HS9 имеет более 5,2 метров в длину и более 3,1 метра между осями. Силовая установка выдает от 435 до 551 л.с. На выбор предлагается три варианта батарей, емкостью 84, 99, 120 кВт. Запас хода по оптимистичному циклу NEDC составляет от 460 до 690 километров. В реальности – примерно на треть меньше. Hongqi E-HS9 уже с прошлого года возят в Россию под заказ и продают по 9,2 – 11,3 млн рублей. В Поднебесной за роскошный внедорожник просят от 510 до 780 тысяч юаней (от 4,2 до 6,4 млн рублей).
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В Индии на заводе Stellantis стартовала сборка компактного кроссовера Citroen C3, который по габаритам очень близок к нашей Lada Xray. Однако в отличие от отечественной модели, у индийской машины локализовано 90% компонентов, что позволяет предложить покупателям привлекательную цену.Читать далее
-
21.07.2022, 17:15
ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»
Группа ГАЗ планирует начать серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения – «Соболь NN». Первыми на рынок выйдут грузовой и грузопассажирский фургоны.Читать далее
-
21.07.2022, 14:34
Запчасти из Мелитополя, фары – из Руденска: новые направления импорта
Российские производители в последние несколько месяцев активно ищут альтернативных поставщиков комплектующих, которые бы могли заменить ушедшие с отечественного рынка западные компании.Читать далее
-
21.07.2022, 13:51
Какие автомобили могут разрешить купить на материнский капитал
Депутаты Госдумы вновь вернулись к вопросу о том, на что можно потратить материнский капитал. Список предлагают расширить на собранные в России автомобили стоимостью до 2 млн рублей.Читать далее
-
21.07.2022, 11:05
Главные достоинства и недостатки электрокаров
Крупнейшие автопроизводители отказываются от разработки новых бензиновых и дизельных ДВС, вкладывая миллиарды в развитие электрокаров. Автомобили с электрической силовой установкой входят в моду, но есть у них и ярые противники, указывающие на ряд серьезных недостатков.Читать далее
-
21.07.2022, 09:59
Посмотрите на спорткар Mazda с уморительно маленьким рулем (он еще и белый)
Тиктокер Тайлер Аткин установил на свою Mazda Miata/MX-5 руль от Nintendo диаметром всего 8 дюймов или порядка 20 сантиметров. Когда ролик набрал несколько миллионов просмотров, Тайлер решил продолжить тюнинг и добавил еще больше периферийных устройств Nintendo Wii.Читать далее
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