Китайский «Аурус» привезет в Россию два седана и два кроссовера

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Китайский государственный концерн FAW с середины прошлого века выпускает автомобили для первых лиц государства под брендом Hongqi или «Красное знамя». С 2013 года продавать автомобили марки начали и простым смертным. Компания постепенно осваивает зарубежные рынки. В России продажи планируют запустить до конца 2022 года. Сейчас автомобили проходят сертификационные испытания. Дистрибуцией в нашей стране будет заниматься сеть FAW.

Как выяснил портал «Китайские автомобили», отечественным клиентам предложат седаны Hongqi H5 и H9, а также кроссоверы HS5 и E-HS9. Интересно, что в Россию привезут седан Hongqi H5 нового поколения, который до сих пор не вышел на китайский рынок. Автомобиль построен на собственной платформе и представляет собой уменьшенную копию флагманского H9. В моторную гамму вошли два бензиновых агрегата объемом 1,5 литра (169 л.с.) и 2,0 литра (224 л.с.). В Китае базовый автомобиль оценили в 170 тысяч юаней или порядка 1,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Флагманский седан Hongqi H9 отличается солидными габаритами – его длина превышает 5,1 метра, а колесная база – 3 метра. Внушительный заднеприводный автомобиль приводит в движение 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л.с. или 3,0-литровый V6 мощностью 283 л.с. Стоит роскошный седан недешево. Цены начинаются от 310 тысяч юаней (2,5 млн рублей) и доходят до 860 тысяч (6,9 млн рублей).

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Наконец, электрический флагман SUV-линейки кроссовер Hongqi E-HS9 имеет более 5,2 метров в длину и более 3,1 метра между осями. Силовая установка выдает от 435 до 551 л.с. На выбор предлагается три варианта батарей, емкостью 84, 99, 120 кВт. Запас хода по оптимистичному циклу NEDC составляет от 460 до 690 километров. В реальности – примерно на треть меньше. Hongqi E-HS9 уже с прошлого года возят в Россию под заказ и продают по 9,2 – 11,3 млн рублей. В Поднебесной за роскошный внедорожник просят от 510 до 780 тысяч юаней (от 4,2 до 6,4 млн рублей).

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