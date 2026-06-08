Китайский автодом с раздвижными стенами: космическое оснащение за 5,5 млн рублей

8 июня 2026, 14:36
Китайский автодом с раздвижными стенами: теперь доступен в России
Китайский автодом с раздвижными стенами: теперь доступен в России
На российском рынке появился автодом из Китая с раздвижными стенами, что ранее было редкостью. Модель отличается продуманной планировкой, высоким уровнем автономности и привлекательной стоимостью для своего класса.
Появление на российском рынке автодома с раздвижными стенами из Китая стало важным событием для любителей путешествий и автотуризма. Ещё недавно подобные решения встречались в основном в американских моделях, а в Европе были редкостью. Теперь же китайские производители сделали такой стандарт более доступным, что позволяет создать просторный салон даже в 6-метровом кузове.
Габариты соответствуют европейским стандартам автодомов: длина 5990 мм, ширина 2494 мм, высота 3081 мм. База — шасси Maxus V100 с дизельным двигателем объёмом 2,0 л мощностью 147 л.с., автоматической коробкой передач 6АТ и задним приводом на спаренных колёсах. Для управления необходима категория «С», так как это грузовой транспорт.
Внутри автодома предусмотрено шесть спальных мест и столько же мест с ремнями безопасности. В комплектацию входят: адаптивный круиз-контроль (ACC), система отслеживания схода с полосы, контроль усталости водителя, электронный ручной тормоз, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, три зеркала заднего вида и система наблюдения за ограниченной высотой.
Особое внимание уделено автономности: литий-ионный аккумулятор 48В 150 А·ч (7,2 кВт·ч), генератор 48В, солнечные панели 400 Вт, инвертор 3000 Вт, запас воды 155 л, объём канализационного бака 80 л, внешнее подключение к сети 220В и разъём для электромобиля. Внутри установлены: дизельное отопление с бойлером, холодильник Thetford на 142 л, кондиционер KME 48V DC, стол с электроприводом, 24-дюймовый Smart TV, аудиосистема JBL, индукционная плита, микроволновая печь Daewoo, компактная стиральная машина, вытяжка, выдвижной биотуалет Thetford, потолочные вентиляторы Maixisi и кассетный биотуалет.
Планировка предусматривает кровать в алькове, раздвижную кровать в задней части и ещё одну кровать в гостиной. Внешнее оборудование включает дизельную плиту, розетку 220В, водозабор, багажник, тент-маркизу на 3 метра и электрическую ступеньку. Необычно расположение туалетной комнаты — у входа: это позволяет не проходить через весь салон после возвращения с улицы.
Стоимость такого автодома в Москве составляет около 5,5 миллионов рублей «под ключ». Для сравнения, европейские и американские аналоги с простой планировкой и уровнем оснащения обычно стоят заметно выше. Важно отметить, что интерес к домам на колёсах в России растёт, и китайские модели становятся всё более востребованными благодаря сочетанию цены и функциональности.
Китайский автодом с раздвижными стенами может стать предпочтительным выбором для российских автолюбителей, которые ценят комфорт, автономность и современное оснащение. Важно помнить, что для управления такими транспортными средствами необходимы грузовые права, а обслуживание и ремонт требуют специальной подготовки. Тем не менее тенденция к расширению ассортимента и снижению цен на рынке «домов на колёсах» в России сохраняется, что открывает новые возможности для путешествий по стране.
На нынешнем этапе развития рынка автотуризма стоит учитывать, что перебои с интернетом могут повлиять на оформление документов и выплаты по ОСАГО, как это уже обсуждалось в материале о рисках при применении европротокола - подробности о возможных ограничениях выплат .
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