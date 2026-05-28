Новый автодом из Китая за 3,5 млн рублей: 6 мест, категория B и почти всё для жизни

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 мая 2026, 18:28

Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность

Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность

Новый автодом из Китая за 3,5 млн рублей: 6 мест, категория B и почти всё для жизни

Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность

На российском рынке появился новый автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить представление о доступных домах на колесах - в нашем материале.

На российском рынке появился новый автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить представление о доступных домах на колесах - в нашем материале.

Появление на рынке нового автодома Xingyu Dongfeng Xiaokang в 2026 году может стать поворотным моментом для тех, кто давно присматривался к домам на колёсах, но не был готов к высоким ценам и сложностям выбора. Китайские производители выпустили компактную модель категории B, рассчитанную на шесть человек, с заводской сборкой и продуманной компоновкой. Цена — 3 509 000 рублей выглядит особенно актуально на фоне подорожания европейских и отечественных марок.

Габариты автодома — 5780×2115×2790 мм — делают его удобным для комфортного передвижения и путешествий по России. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л.с., механическая коробка передач и задний привод с двойной ошиновкой. Шесть посадочных мест позволяют использовать машину как для семейных поездок, так и для компаний друзей. Внутри — альковая кровать, полноценная столовая зона, кухня, спальное место и системы хранения. Компактные размеры сочетаются с функциональным интерьером, где светлый потолок и современные материалы создают ощущение простора.

Фото: Xingyu

Кухонный блок оснащён индукционной панелью, раковиной и холодильником на 50 литров. Особенность модели — выдвижная газовая плита снаружи, что особенно удобно летом или при длительных стоянках на природе. Для автономии предусмотрены литий-ионный аккумулятор 12В 400 А·ч, инвертор на 3000 Вт, солнечные панели мощностью 400 Вт, запас чистой воды 100 литров и 50 литров серой. Это позволяет не отвлекаться и отправляться в длительные путешествия.

Из удобств: стационарный кондиционер, дизельный обогреватель, водонагреватель, четыре камеры видеонаблюдения, датчики угарного газа и дыма. Санузел выполнен в виде переносного биотуалета и уличного душа — решение простое, но честное для своего ценового сегмента. Снаружи автодом оборудован выдвижным тентом, внешней кухней, заправочной горловиной для воды и внутренними багажными отсеками. Кузов выполнен из монолитного стекловолокна с импортным гелькоутом и композитными панелями Siming, что обеспечивает дополнительную защиту.

Для тех, кто ищет новый автодом категории B без переплаты за опции, эта модель может стать обоснованным выбором. Она рассчитана на семейные путешествия, выезды на природу и длительные маршруты по России. Как отмечают эксперты, ещё недавно за такие деньги можно было рассчитывать только на подержанные или сильно урезанные варианты, а теперь на рынке появились новые заводские решения с понятной комплектацией и прозрачной ценой.

Судя по имеющимся данным, спрос на компактные автомобили с заводской сборкой и высокой степенью автономии будет только расти. Для российского рынка это шанс получить современное решение без переплат и компромиссов по качеству. Важно помнить, что такие модели, как Xingyu Dongfeng Xiaokang, задают новый стандарт доступности и функциональности в сегменте домов на колёсах.

Интересно, что тенденция к доступным и практичным автодомам из Китая набирает обороты. Подробнее о таких предложениях можно узнать в другом материале о BAW MPV с семейными местами и классической АКПП

Упомянутые марки: DongFeng
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ДонгФенг

Похожие материалы ДонгФенг

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Калужская область Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться