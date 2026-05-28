Новый автодом из Китая за 3,5 млн рублей: 6 мест, категория B и почти всё для жизни

Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность

На российском рынке появился новый автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить представление о доступных домах на колесах - в нашем материале.

Появление на рынке нового автодома Xingyu Dongfeng Xiaokang в 2026 году может стать поворотным моментом для тех, кто давно присматривался к домам на колёсах, но не был готов к высоким ценам и сложностям выбора. Китайские производители выпустили компактную модель категории B, рассчитанную на шесть человек, с заводской сборкой и продуманной компоновкой. Цена — 3 509 000 рублей выглядит особенно актуально на фоне подорожания европейских и отечественных марок.

Габариты автодома — 5780×2115×2790 мм — делают его удобным для комфортного передвижения и путешествий по России. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л.с., механическая коробка передач и задний привод с двойной ошиновкой. Шесть посадочных мест позволяют использовать машину как для семейных поездок, так и для компаний друзей. Внутри — альковая кровать, полноценная столовая зона, кухня, спальное место и системы хранения. Компактные размеры сочетаются с функциональным интерьером, где светлый потолок и современные материалы создают ощущение простора.

Фото: Xingyu

Кухонный блок оснащён индукционной панелью, раковиной и холодильником на 50 литров. Особенность модели — выдвижная газовая плита снаружи, что особенно удобно летом или при длительных стоянках на природе. Для автономии предусмотрены литий-ионный аккумулятор 12В 400 А·ч, инвертор на 3000 Вт, солнечные панели мощностью 400 Вт, запас чистой воды 100 литров и 50 литров серой. Это позволяет не отвлекаться и отправляться в длительные путешествия.

Из удобств: стационарный кондиционер, дизельный обогреватель, водонагреватель, четыре камеры видеонаблюдения, датчики угарного газа и дыма. Санузел выполнен в виде переносного биотуалета и уличного душа — решение простое, но честное для своего ценового сегмента. Снаружи автодом оборудован выдвижным тентом, внешней кухней, заправочной горловиной для воды и внутренними багажными отсеками. Кузов выполнен из монолитного стекловолокна с импортным гелькоутом и композитными панелями Siming, что обеспечивает дополнительную защиту.

Для тех, кто ищет новый автодом категории B без переплаты за опции, эта модель может стать обоснованным выбором. Она рассчитана на семейные путешествия, выезды на природу и длительные маршруты по России. Как отмечают эксперты, ещё недавно за такие деньги можно было рассчитывать только на подержанные или сильно урезанные варианты, а теперь на рынке появились новые заводские решения с понятной комплектацией и прозрачной ценой.

Судя по имеющимся данным, спрос на компактные автомобили с заводской сборкой и высокой степенью автономии будет только расти. Для российского рынка это шанс получить современное решение без переплат и компромиссов по качеству. Важно помнить, что такие модели, как Xingyu Dongfeng Xiaokang, задают новый стандарт доступности и функциональности в сегменте домов на колёсах.

