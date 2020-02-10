10 февраля 2020, 19:35
Китайский автопром включился в борьбу с коронавирусом
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Фото: europe.autonews.com
Китайские автопроизводители наладили производство защитных масок, очков и дезинфицирующей жидкости для борьбы с коронавирусом. Ежедневно в стране производят 15 миллионов масок в день, но их не хватает.
В Поднебесной, несмотря на миллионные тиражи защитных лицевых масок, наблюдается их дефицит. Поэтому все крупные производители, начиная с автопрома, наладили производство на своих мощностях.
Многие автомобильные корпорации, включая BYD, кроме профильной продукции теперь выпускают дезинфицирующие средства, защитные очки и маски. Китай один из крупнейших производителей в мире, и его мгновенный переход с одного продукта на другой вызывает уважение.
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Китайский автопром крайне заинтересован в подавлении вспышки коронавируса. Ведь провинция Хубэй, откуда начал распространятся вирус, является четвертым по величине автомобильным центром в стране. Именно здесь расположены крупнейшие предприятия компаний Dongfeng Motor, Honda и General Motors. На время вспышки эпидемии автоконцерны приостановили производство. На линиях, где продолжается работа, все сотрудники компаний носят защитные маски.
SAIC-GM-Wuling, предприятие General Motors в Китае, заявило, что построило 14 производственных линий с ежедневной мощностью 1,7 млн масок. BYD начнет массовое производство масок до 17 февраля, с увеличением производительности до 5 млн масок и 50 тыс. бутылок дезинфицирующей жидкости в день.
В первую очередь продукцию поставляют водителям автобусов и такси, а также волонтерам и персоналу в аэропортах. Китай объявил «народную войну» против коронавируса, который унес жизни более 900 человек.
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