Мировой авторынок в панике: почему китайские машины стали угрозой для всех?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

2 декабря 2025, 14:16

Китайский автопром завалил мир машинами которые не может продать дома

Китайский автопром завалил мир машинами которые не может продать дома

Мировой авторынок в панике: почему китайские машины стали угрозой для всех?

Китайский автопром завалил мир машинами которые не может продать дома

Китай производит слишком много автомобилей. Внутренний рынок уже переполнен. Куда отправляются эти машины? Конкуренты по всему миру бьют тревогу. Грядет глобальный передел авторынка.

Китай производит слишком много автомобилей. Внутренний рынок уже переполнен. Куда отправляются эти машины? Конкуренты по всему миру бьют тревогу. Грядет глобальный передел авторынка.

Китайский автопром, еще недавно считавшийся догоняющим, совершил невероятный рывок и занял лидирующие позиции в мире. Однако за впечатляющими цифрами производства скрывается серьезная проблема: заводы в КНР выпускают гораздо больше автомобилей, чем может поглотить их собственный рынок, рассказывает портал ufocar.ru. Это привело к беспрецедентной экспортной экспансии, которая уже меняет правила игры в глобальной автомобильной индустрии.

Причина этого дисбаланса кроется в особенностях китайской экономики. Государство активно стимулировало рост производственных мощностей, предоставляя компаниям щедрые субсидии и льготы. В результате в стране появились десятки автомобильных брендов, которые вступили в ожесточенную борьбу за покупателя. Но экономический рост в стране замедлился, а доходы населения перестали расти прежними темпами. Рынок оказался перенасыщен, и миллионы новеньких машин, в основном электрокаров и недорогих бензиновых моделей, остались без владельцев.

Останавливать конвейеры для производителей - не вариант. Это грозит не только финансовыми потерями, но и социальными проблемами, ведь на автозаводах трудятся миллионы людей. Единственным выходом в такой ситуации стал поиск новых рынков сбыта за пределами Китая. Автомобили из Поднебесной хлынули мощным потоком в страны Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и, конечно же, в Россию.

Главный козырь китайских компаний - цена. Благодаря низкой себестоимости производства и стремлению избавиться от излишков, они могут предлагать свои машины значительно дешевле конкурентов. Такая агрессивная ценовая политика вызывает серьезное беспокойство у европейских, американских и японских автогигантов. Все чаще звучат обвинения в демпинге - искусственном занижении цен для захвата рынка. В ответ на это некоторые страны уже начали вводить заградительные пошлины, пытаясь защитить своих производителей.

Таким образом, внутренняя проблема перепроизводства в Китае превратилась в глобальный вызов для всего мирового автопрома. С одной стороны, это делает автомобили доступнее для потребителей во многих странах. С другой - ставит под удар устоявшихся игроков рынка, вынуждая их адаптироваться к новой реальности, где доминирует китайская автомобильная экспансия.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Сургут Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться