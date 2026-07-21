Почему китайский автопром переживает худший период с 2021 года и причем тут Россия

Китайский авторынок столкнулся с резким спадом: продажи упали на 20% в 2026

Китайский рынок легковых автомобилей впервые за несколько лет оказался под угрозой серьезного спада. Снижение спроса, рост цен на топливо и сокращение субсидий на электрокары - лишь часть проблем, которые уже ощущают автолюбители. Какие последствия ждут отрасль и почему это важно для российских покупателей - разбираемся в деталях.

Китайский рынок легковых автомобилей впервые за несколько лет оказался под угрозой серьезного спада. Снижение спроса, рост цен на топливо и сокращение субсидий на электрокары - лишь часть проблем, которые уже ощущают автолюбители. Какие последствия ждут отрасль и почему это важно для российских покупателей - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов ситуация на китайском рынке - не просто далекая статистика, а реальный индикатор будущих изменений на рынке новых и подержанных машин. Китайские бренды активно завоевывают позиции в России, а любые колебания в Поднебесной быстро отражаются на ценах, ассортименте и доступности автомобилей у нас.

Как сообщает CNBC, в 2026 году китайский авторынок переживает самый сложный период с 2021 года. После рекордных продаж в 2025-м, когда спрос на легковые автомобили достиг максимума, уже в первой половине 2026-го продажи обрушились на 20,2%. Это вынудило Китайскую ассоциацию легковых автомобилей снизить прогноз по итогам года сразу на 14%. Причины очевидны: подорожание топлива и сокращение государственных субсидий на электромобили. Только за июнь расходы на горючее выросли на 15,3% по сравнению с прошлым годом, что особенно ударило по продажам машин с традиционными ДВС - минус 39% за полгода.

На мировом уровне ситуация также далека от оптимизма. В мае 2026 года по всему миру было реализовано 7 244 681 легковой и грузовой автомобиль - это на 4% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика сохраняется уже пятый месяц подряд, что создает дополнительное давление на производителей и дилеров. В условиях, когда китайские автогиганты становятся все более заметными игроками на российском рынке, такие тенденции могут привести к изменению ценовой политики и даже к временному дефициту отдельных моделей.

Эксперты отмечают, что одной из возможных стратегий выхода из кризиса для Китая станет наращивание экспорта. По мнению главы аналитического отдела Citic CLSA Сяо Фэна, именно увеличение поставок за рубеж способно стабилизировать ситуацию уже к 2027 году. Это мнение подтверждается и тенденциями последних лет: китайские производители все чаще рассматривают Россию как приоритетное направление для экспансии. Кстати, ранее мы уже рассказывали, как рост числа электромобилей и их габаритов влияет на инфраструктуру и налоги - подробнее об этом можно узнать в материале о влиянии электрокаров на дороги и бюджет.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Китай остается крупнейшим рынком автомобилей в мире, а его внутренние проблемы быстро отражаются на глобальных цепочках поставок. Сокращение субсидий на электромобили может привести к замедлению темпов электрификации, а рост цен на топливо - к пересмотру предпочтений покупателей в пользу гибридов и экономичных моделей. Для российских автолюбителей это означает, что в ближайшие годы стоит ожидать новых трендов: возможного роста цен, изменения ассортимента и появления новых китайских брендов на рынке. Следить за ситуацией важно не только дилерам, но и каждому, кто планирует покупку автомобиля в ближайшее время.