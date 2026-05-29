Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 08:54

Продажи автомобилей в Китае падают седьмой месяц подряд: рынок переполнен машинами

Китайский авторынок теряет темп: глава Nio предупредил о конце бурного роста

Продажи автомобилей в Китае падают уже седьмой месяц подряд, и эксперты не ждут возвращения к прежним темпам роста. Генеральный директор Nio Уильям Ли объяснил, почему «золотая эра» китайского автопрома осталась в прошлом. Какие последствия ждут рынок и почему это важно для российских водителей - разбираемся в материале.

Для российских автолюбителей перемены на китайском рынке - не просто далекая статистика, а фактор, который может напрямую повлиять на цены, ассортимент и доступность машин в России. Китайские автомобили за последние годы стали одними из самых популярных среди россиян, а любые изменения в Китае быстро отражаются и на нашем рынке.

Как сообщает Reuters, генеральный директор компании Nio Уильям Ли заявил, что возвращения к «золотой эре» китайского автопрома ждать не стоит. Уже седьмой месяц подряд в Китае фиксируется снижение продаж новых автомобилей, и эта тенденция, по мнению Ли, может затянуться. Он отметил, что внутренний рынок постепенно насыщается: автопарк страны достиг 370 миллионов машин, а это значит, что спрос на новые авто неизбежно замедляется.

Особое внимание Ли уделил сегменту электромобилей и гибридов. После нескольких лет стремительного роста, темпы продаж в этом секторе начали снижаться. По прогнозам, к 2026 году рынок может войти в стадию стагнации. В апреле внутренние продажи вновь упали, хотя экспорт китайских машин остается на высоком уровне. Однако, как подчеркивает глава Nio, даже хорошие экспортные показатели не способны компенсировать спад на внутреннем рынке.

Интересно, что несмотря на активные попытки китайских брендов выйти на зарубежные рынки, приоритет для Nio по-прежнему остается внутри страны. Ли напомнил, что компания начала поставки электромобилей в Норвегию еще в 2021 году, но объемы этих поставок пока незначительны. По его словам, Китай остается наиболее привлекательным для инвестиций в электромобили, а зарубежные рынки требуют больше времени и несут больше рисков для бизнеса.

Ситуация на китайском рынке может стать сигналом и для других стран, где автомобили из КНР занимают все большую долю. Например, в России китайские марки уже вытеснили многих конкурентов, и любые перемены в Китае могут быстро сказаться на предложении и ценах. Важно помнить, что насыщение рынка - это не только снижение продаж, но и новые вызовы для производителей: борьба за покупателя, развитие сервисов, повышение качества. Кстати, о том, как меняется рынок и почему новые автомобили иногда приходится возвращать дилеру, можно узнать из материала о причинах возврата новых машин.

По имеющимся данным, в 2026 году Китай сохраняет статус крупнейшего авторынка мира, но темпы роста уже не те, что раньше. Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие будет зависеть от инноваций, экспортных стратегий и способности производителей адаптироваться к новым условиям. Для российских покупателей это может означать как появление новых моделей, так и возможные изменения в ценовой политике. Важно следить за трендами: насыщение рынка часто приводит к появлению выгодных предложений, но и к ужесточению конкуренции между брендами.

Упомянутые марки: Nio, BYD, Chery, Geely, XPeng
Похожие материалы Нио, Бид, Чери, Джили, Икспенг

