Китайский BAIC запустил в России сразу три модели: цены от 1,7 млн рублей

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BAIC стал вторым китайским брендом, прописавшимся на калининградском «Автототоре». Ранее здесь наладили сборку седанов Kaiyi E5 – машины пока доступны в топовой комплектации по цене от 1,9 млн рублей. Новые модели от BAIC оказались чуть дешевле. Седан BAIC U5 Plus обойдется минимум в 1 699 900 рублей, кроссовер BAIC X35 – в 1 698 900 рублей, а внедорожник BAIC BJ40 Plus – в 3 759 900 рублей. До конца года BAIC планирует расширить российский модельный ряд до 7 автомобилей.

Седан BAIC U5 Plus предлагается с мотором 1,5 мощностью 113 л.с. с 5-ступенчатой МКП или вариатором. Кроссовер X35 оснащен 150-сильным турбомотором 1.5 и вариатором, а внедорожник BJ40 Plus – мотором 2.0 и 8-ступенчатой АКП. Пока автомобили собирают в Калининграде отверточным методом из готовых машинокомплектов, но к 2024 году планируют запустить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Фото: Автотор

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