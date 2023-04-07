Китайский BAIC запустил в России сразу три модели: цены от 1,7 млн рублей
Фото: BAIC
Седан BAIC U5 Plus предлагается с мотором 1,5 мощностью 113 л.с. с 5-ступенчатой МКП или вариатором. Кроссовер X35 оснащен 150-сильным турбомотором 1.5 и вариатором, а внедорожник BJ40 Plus – мотором 2.0 и 8-ступенчатой АКП. Пока автомобили собирают в Калининграде отверточным методом из готовых машинокомплектов, но к 2024 году планируют запустить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.
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09.04.2023, 11:05
5 самых доступных новых рамных внедорожников на российском рынке
Рамные внедорожники не так широко представлены на отечественном авторынке, как кроссоверы. Однако они не теряют своей актуальности, поскольку отлично подходят для настоящего бездорожья. Единственный нюанс – стоят такие автомобили заметно дороже обычных легковушек.Читать далее
-
04.04.2023, 14:55
В Калининграде стартовала сборка двух новых моделей: седан и кроссовер
С конвейера калининградского завода «Автотор» сошли первые экземпляры новых для российского рынка моделей китайской компании BAIC. Продажи стартуют ближе к лету. Покупателям предложат компактный кроссовер BAIC X35 и седан С-класса BAIC U5 Plus.Читать далее
-
12.04.2023, 15:56
Кроссовер с тремя детьми улетел в кювет на «Скандинавии»: мать не справилась с управлением
Утром в среду, 12 апреля, на трассе «Скандинавия» произошла авария – кроссовер Renault Duster вылетел с дороги в кювет. В результате, мать и трое ее детей оказались в больнице.Читать далее
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
12.04.2023, 14:13
Сейчас на рынке дефицит в 1 млн новых автомобилей: Китай нам поможет
Президент Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, рассказал, почему нашествие китайских автомобилей на Россию – это хорошо для всех.Читать далее
-
12.04.2023, 12:23
Как не допустить распространение ржавчины на автомобиле после зимы
Резкая смена температур в сочетании с осевшими на корпусе реагентами в состоянии нанести весной серьезный ущерб кузову автомобиля. Эксперты рассказали, как эффективно бороться с коррозией.Читать далее
-
12.04.2023, 07:57
Названы самые узнаваемые автомобильные бренды: Tesla опередила Toyota
Компания American Trucks провела опрос среди американских автолюбителей и выяснила, логотипы каких брендов знают лучше всего. Результат оказался неожиданным. Немецкие бренды оказались более запоминающимися, чем японские, а Tesla опередила и Toyota, и Mercedes-Benz.Читать далее
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