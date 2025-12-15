Этот «китаец» утрет нос «Хантеру»? BAW 212 - брутальный внедорожник с цифровым салоном

15 декабря 2025, 08:52
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
В России появился новый рамный внедорожник. BAW 212 имеет богатую историю. Он получил современное оснащение. Автомобиль проверили на дорогах и бездорожье. Результаты теста оказались весьма неожиданными.
Что это за зверь?
На российском автомобильном рынке появился еще один игрок из Поднебесной, способный заставить понервничать отечественный УАЗ. Речь идет о рамном внедорожнике BAW 212 - машине с почти 60-летней историей, которая теперь доступна и у нас, причем с заводской гарантией и адаптацией к местным условиям. Это не просто очередной «китаец», а настоящий потомок легенды, прошедший глубокую модернизацию.
История модели уходит корнями в 60-е годы прошлого века. Первый BJ212, внешне напоминавший наш УАЗ-469, базировался на шасси советского ГАЗ-69 и даже возил лидера КНР Мао Цзэдуна. За десятилетия он стал культовым, разойдясь тиражом более миллиона экземпляров и послужив в армии. Но время не стоит на месте. В 2020 году архаичный атмосферник уступил место турбомотору, а рессоры - пружинной подвеске. А в 2024 году с конвейера сошел совершенно новый BAW 212 на современной платформе, подросший в длину до 4,7 метра.
Многих интересует, что же означают цифры 212. Как пояснили в компании «Матологистикс», официальном дилере марки, все просто. Первая двойка символизирует класс «внедорожник», единица - то, что это был первый подобный автомобиль в Китае, а последняя двойка указывает на второе поколение модели.
Брутальность снаружи, технологии внутри
Внешне BAW 212 представляет собой собирательный образ классических вездеходов: тут угадываются черты и советского «козлика», и первого Land Cruiser, и Jeep Wrangler. При этом автомобиль не выглядит слепой копией - у него есть свое лицо. Узнаваемость ему придают круглые светодиодные фары с оригинальным рисунком и стильные матовые фонари сзади. Мощный обвес из некрашеного пластика, запаска на пятой двери, вертикальное лобовое стекло и массивные подножки недвусмысленно намекают на серьезный внедорожный потенциал.
Контраст с брутальной внешностью создает салон. За дверью скрывается современное и продуманное пространство. Цифровая приборная панель, большой экран мультимедийной системы, качественные материалы отделки - все это сильно отличает BAW от утилитарных отечественных аналогов. При этом сохранились и олдскульные элементы: массивные поручни для посадки и внутренние ручки, напоминающие рукоятки строительного инструмента. Китайские инженеры не поскупились даже на атмосферную подсветку и качественный крепеж.
Как он едет
На асфальте BAW 212 ведет себя предсказуемо для рамного внедорожника с неразрезными мостами. Он жестковато проходит стыки и неровности, основательно встряхивая пассажиров. В скоростных поворотах лучше не лихачить - крены ощутимы, и пассажирам пригодятся те самые поручни. Однако благодаря электрогидравлическому усилителю руля машина не требует постоянных подруливаний на прямой. 2,0-литровый турбомотор Changan на 218 л.с. (410 Нм) тянет уверенно, почти как дизель, а 8-ступенчатый «автомат» в целом работает адекватно, хотя иногда может и пнуться при переключениях.
Но настоящая стихия этого автомобиля - бездорожье. По информации издания Autonews, его потенциал сравним с популярным Tank 300. Клиренс в 235 мм, огромные ходы подвески и отличная геометрия (угол въезда 40°, съезда 36°) позволяют штурмовать серьезные препятствия. Там, где не хватает заднего привода, подключается передний, а для самых сложных участков есть понижающая передача и опциональные блокировки межколесных дифференциалов спереди и сзади. Во время теста автомобиль с легкостью преодолевал даже глубокие глинистые колеи на стандартных шинах.
Адаптация и цены
Для России BAW 212 подготовили основательно. Кузовные панели делают из оцинкованной стали, в отличие от китайской версии с катафорезным грунтом. Поставщик убрал некоторые бесполезные у нас электронные ассистенты, но добавил полноценный зимний пакет с подогревами всего необходимого: руля, лобового стекла, форсунок и сидений. Правда, бамперы остались пластиковыми, но есть возможность заказать силовые.
Цены - вот что может отпугнуть. Базовая версия Machinist стартует с 3,8 млн рублей. За эти деньги покупатель получит полный привод, «понижайку», двухзонный климат-контроль, круиз, бесключевой доступ и светодиодную оптику. «Российская» комплектация Adventurer RUS за 4,34 млн рублей уже включает зимний пакет и блокировки. Топовые версии Navigator обойдутся в 4,6-4,65 млн. Есть и дизельный вариант за 4,4 млн рублей. На фоне Tank 300, который стоит от 4,3 млн, прайс выглядит конкурентным, но марка BAW пока малоизвестна в России.
Похожие материалы Баф
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
27.10.2025, 14:00
Китайский BAW 212 T01 получит версию пикап в стиле Jeep Gladiator
В Китае замечен новый пикап. Он создан на базе внедорожника. Внешне новинка очень похожа на Jeep. Модель скоро может появиться в продаже. У нее будет полный привод. Рассказываем, что известно о проекте.Читать далее
-
27.10.2025, 13:43
Китайский внедорожник BAW 212 получил зеленый свет для продаж в России
Китайский бренд возобновил сертификацию. Скоро начнутся официальные продажи в России. Этот внедорожник может стать хитом. У него рамная конструкция и мощные моторы. Узнайте все подробности о новинке. Конкуренты уже волнуются.Читать далее
-
17.09.2025, 12:08
Новый китайский внедорожник BAW 212 испытали в России: первые впечатления
В России протестировали новый рамный внедорожник. Автомобиль имеет брутальный дизайн и мощный мотор. Эксперты оценили его ходовые качества. Есть как плюсы, так и минусы. Подробности читайте в нашем обзоре.Читать далее
-
11.09.2025, 15:22
Цены пошли в гору: «китайский УАЗ» и минивэн серьезно подорожали
На российском авторынке произошли заметные изменения: обе модели китайского бренда BAW — рамный внедорожник 212 и минивэн MPV — подорожали почти по всем направлениям. Сентябрьское повышение составило ровно сто тысяч рублей. Единственным исключением стал внедорожник в базовой версии Machinist, его стоимость осталась неизменной.Читать далее
-
09.09.2025, 08:31
Китайский внедорожник BAW 212 дебютировал в Германии с планами на европейскую сборку
На автошоу в Германии представили новинку. Это настоящий рамный внедорожник из Китая. Производитель намерен закрепиться на рынке ЕС. Скоро начнется его локальная сборка.Читать далее
-
03.09.2025, 10:39
BAW стартует в России: первые продажи ограничены условиями рынка
Эксперты оценивают перспективы BAW в России. Спрос сдерживают условия рынка. Модельный ряд уже доступен для заказа. Итоги первого года пока неочевидны.Читать далее
-
13.08.2025, 18:56
Китайские внедорожники BAW 212 завершили трансконтинентальный автопробег по России, доказав свою надежность на маршруте от Владивостока до Москвы.
Масштабная экспедиция внедорожников BAW 212 через всю Россию успешно завершена. За 28 дней автомобили преодолели 30 городов и серьезное бездорожье. Подводим итоги испытаний на прочность, рассказываем о единственной поломке и перспективах модели на российском рынке.Читать далее
-
15.07.2025, 19:55
BAW 212 T01 и MPV: старт продаж китайских внедорожников в России
Китайский бренд BAW готовится к выходу на российский рынок с двумя моделями — внедорожником 212 T01 и минивэном MPV. Пока официальные разрешения не получены, дилерские права оспаривают несколько компаний, но цены уже объявлены.Читать далее
-
10.07.2025, 08:10
Новый игрок на российском рынке: BAW везет рамный внедорожник и минивэн
Китайская автомобильная компания Beijing Automobile Works (BAW) официально объявила о выходе на российский рынок во втором полугодии 2025 года. В рамках дебюта бренд представит сразу две модели – рамный внедорожник BAW 212 и практичный минивэн BAW MPV.Читать далее
Похожие материалы Баф
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
27.10.2025, 14:00
Китайский BAW 212 T01 получит версию пикап в стиле Jeep Gladiator
В Китае замечен новый пикап. Он создан на базе внедорожника. Внешне новинка очень похожа на Jeep. Модель скоро может появиться в продаже. У нее будет полный привод. Рассказываем, что известно о проекте.Читать далее
-
27.10.2025, 13:43
Китайский внедорожник BAW 212 получил зеленый свет для продаж в России
Китайский бренд возобновил сертификацию. Скоро начнутся официальные продажи в России. Этот внедорожник может стать хитом. У него рамная конструкция и мощные моторы. Узнайте все подробности о новинке. Конкуренты уже волнуются.Читать далее
-
17.09.2025, 12:08
Новый китайский внедорожник BAW 212 испытали в России: первые впечатления
В России протестировали новый рамный внедорожник. Автомобиль имеет брутальный дизайн и мощный мотор. Эксперты оценили его ходовые качества. Есть как плюсы, так и минусы. Подробности читайте в нашем обзоре.Читать далее
-
11.09.2025, 15:22
Цены пошли в гору: «китайский УАЗ» и минивэн серьезно подорожали
На российском авторынке произошли заметные изменения: обе модели китайского бренда BAW — рамный внедорожник 212 и минивэн MPV — подорожали почти по всем направлениям. Сентябрьское повышение составило ровно сто тысяч рублей. Единственным исключением стал внедорожник в базовой версии Machinist, его стоимость осталась неизменной.Читать далее
-
09.09.2025, 08:31
Китайский внедорожник BAW 212 дебютировал в Германии с планами на европейскую сборку
На автошоу в Германии представили новинку. Это настоящий рамный внедорожник из Китая. Производитель намерен закрепиться на рынке ЕС. Скоро начнется его локальная сборка.Читать далее
-
03.09.2025, 10:39
BAW стартует в России: первые продажи ограничены условиями рынка
Эксперты оценивают перспективы BAW в России. Спрос сдерживают условия рынка. Модельный ряд уже доступен для заказа. Итоги первого года пока неочевидны.Читать далее
-
13.08.2025, 18:56
Китайские внедорожники BAW 212 завершили трансконтинентальный автопробег по России, доказав свою надежность на маршруте от Владивостока до Москвы.
Масштабная экспедиция внедорожников BAW 212 через всю Россию успешно завершена. За 28 дней автомобили преодолели 30 городов и серьезное бездорожье. Подводим итоги испытаний на прочность, рассказываем о единственной поломке и перспективах модели на российском рынке.Читать далее
-
15.07.2025, 19:55
BAW 212 T01 и MPV: старт продаж китайских внедорожников в России
Китайский бренд BAW готовится к выходу на российский рынок с двумя моделями — внедорожником 212 T01 и минивэном MPV. Пока официальные разрешения не получены, дилерские права оспаривают несколько компаний, но цены уже объявлены.Читать далее
-
10.07.2025, 08:10
Новый игрок на российском рынке: BAW везет рамный внедорожник и минивэн
Китайская автомобильная компания Beijing Automobile Works (BAW) официально объявила о выходе на российский рынок во втором полугодии 2025 года. В рамках дебюта бренд представит сразу две модели – рамный внедорожник BAW 212 и практичный минивэн BAW MPV.Читать далее