Этот «китаец» утрет нос «Хантеру»? BAW 212 - брутальный внедорожник с цифровым салоном

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 08:52

Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ

В России появился новый рамный внедорожник. BAW 212 имеет богатую историю. Он получил современное оснащение. Автомобиль проверили на дорогах и бездорожье. Результаты теста оказались весьма неожиданными.

Что это за зверь?

На российском автомобильном рынке появился еще один игрок из Поднебесной, способный заставить понервничать отечественный УАЗ. Речь идет о рамном внедорожнике BAW 212 - машине с почти 60-летней историей, которая теперь доступна и у нас, причем с заводской гарантией и адаптацией к местным условиям. Это не просто очередной «китаец», а настоящий потомок легенды, прошедший глубокую модернизацию.

История модели уходит корнями в 60-е годы прошлого века. Первый BJ212, внешне напоминавший наш УАЗ-469, базировался на шасси советского ГАЗ-69 и даже возил лидера КНР Мао Цзэдуна. За десятилетия он стал культовым, разойдясь тиражом более миллиона экземпляров и послужив в армии. Но время не стоит на месте. В 2020 году архаичный атмосферник уступил место турбомотору, а рессоры - пружинной подвеске. А в 2024 году с конвейера сошел совершенно новый BAW 212 на современной платформе, подросший в длину до 4,7 метра.

Многих интересует, что же означают цифры 212. Как пояснили в компании «Матологистикс», официальном дилере марки, все просто. Первая двойка символизирует класс «внедорожник», единица - то, что это был первый подобный автомобиль в Китае, а последняя двойка указывает на второе поколение модели.

Брутальность снаружи, технологии внутри

Внешне BAW 212 представляет собой собирательный образ классических вездеходов: тут угадываются черты и советского «козлика», и первого Land Cruiser, и Jeep Wrangler. При этом автомобиль не выглядит слепой копией - у него есть свое лицо. Узнаваемость ему придают круглые светодиодные фары с оригинальным рисунком и стильные матовые фонари сзади. Мощный обвес из некрашеного пластика, запаска на пятой двери, вертикальное лобовое стекло и массивные подножки недвусмысленно намекают на серьезный внедорожный потенциал.

Контраст с брутальной внешностью создает салон. За дверью скрывается современное и продуманное пространство. Цифровая приборная панель, большой экран мультимедийной системы, качественные материалы отделки - все это сильно отличает BAW от утилитарных отечественных аналогов. При этом сохранились и олдскульные элементы: массивные поручни для посадки и внутренние ручки, напоминающие рукоятки строительного инструмента. Китайские инженеры не поскупились даже на атмосферную подсветку и качественный крепеж.

Как он едет

На асфальте BAW 212 ведет себя предсказуемо для рамного внедорожника с неразрезными мостами. Он жестковато проходит стыки и неровности, основательно встряхивая пассажиров. В скоростных поворотах лучше не лихачить - крены ощутимы, и пассажирам пригодятся те самые поручни. Однако благодаря электрогидравлическому усилителю руля машина не требует постоянных подруливаний на прямой. 2,0-литровый турбомотор Changan на 218 л.с. (410 Нм) тянет уверенно, почти как дизель, а 8-ступенчатый «автомат» в целом работает адекватно, хотя иногда может и пнуться при переключениях.

Но настоящая стихия этого автомобиля - бездорожье. По информации издания Autonews, его потенциал сравним с популярным Tank 300. Клиренс в 235 мм, огромные ходы подвески и отличная геометрия (угол въезда 40°, съезда 36°) позволяют штурмовать серьезные препятствия. Там, где не хватает заднего привода, подключается передний, а для самых сложных участков есть понижающая передача и опциональные блокировки межколесных дифференциалов спереди и сзади. Во время теста автомобиль с легкостью преодолевал даже глубокие глинистые колеи на стандартных шинах.

Адаптация и цены

Для России BAW 212 подготовили основательно. Кузовные панели делают из оцинкованной стали, в отличие от китайской версии с катафорезным грунтом. Поставщик убрал некоторые бесполезные у нас электронные ассистенты, но добавил полноценный зимний пакет с подогревами всего необходимого: руля, лобового стекла, форсунок и сидений. Правда, бамперы остались пластиковыми, но есть возможность заказать силовые.

Цены - вот что может отпугнуть. Базовая версия Machinist стартует с 3,8 млн рублей. За эти деньги покупатель получит полный привод, «понижайку», двухзонный климат-контроль, круиз, бесключевой доступ и светодиодную оптику. «Российская» комплектация Adventurer RUS за 4,34 млн рублей уже включает зимний пакет и блокировки. Топовые версии Navigator обойдутся в 4,6-4,65 млн. Есть и дизельный вариант за 4,4 млн рублей. На фоне Tank 300, который стоит от 4,3 млн, прайс выглядит конкурентным, но марка BAW пока малоизвестна в России.

Упомянутые модели: BAW 212
Упомянутые марки: BAW
