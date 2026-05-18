BYD засудил блогера за критику: теперь инфлюенсер обязан выплатить более 20 млн рублей

Китайский блогер Long Ge Talks EVs оштрафован на 2 млн юаней за клевету против BYD

В Китае разгорелся громкий спор: известный блогер Long Ge Talks EVs обязан выплатить BYD 2 миллиона юаней за клевету. Суд признал, что его видео нанесли вред репутации автогиганта. Почему автопроизводители все чаще идут в суд и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

В Китае разгорелся громкий спор: известный блогер Long Ge Talks EVs обязан выплатить BYD 2 миллиона юаней за клевету. Суд признал, что его видео нанесли вред репутации автогиганта. Почему автопроизводители все чаще идут в суд и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Скандал вокруг блогера Long Ge Talks EVs и концерна BYD стал одним из самых обсуждаемых событий среди российских автолюбителей. Причина проста: китайский суд обязал блогера выплатить BYD внушительный штраф - 2 миллиона юаней, что эквивалентно примерно 21,5 миллионам рублей. Это решение может стать тревожным сигналом для всех, кто привык высказываться о новых моделях и технологиях без тщательной проверки фактов.

Как сообщает Carnewschina, блогер Long Ge Talks EVs неоднократно публиковал ролики, в которых критиковал электромобили BYD, делая акцент на якобы проблемах с силовой электроникой, аккумуляторами, моторами и системами управления. Однако суд установил, что большая часть этих утверждений не соответствовала действительности и серьезно подорвала репутацию не только бренда, но и отдельных моделей.

После вынесения решения в конце прошлого года блогер попытался оспорить вердикт, но апелляция не принесла успеха. В итоге ему пришлось публично извиниться и признать, что его материалы содержали недопустимые высказывания. В своем видео Long Ge Talks EVs согласился с позицией суда и признал, что допустил ошибки в оценках.

Этот случай - не единичный. В последние месяцы китайские автопроизводители все чаще обращаются в суды, чтобы защитить свою деловую репутацию от недостоверных публикаций в интернете. Так, в конце прошлого года компании Great Wall и Xpeng также выиграли судебные процессы против блогеров, суммарно взыскали более 2,3 миллиона юаней. Аналогичная история произошла и с JAC, который добился компенсации за ложные обвинения.

Тенденция к ужесточению контроля за публичными высказываниями о новых автомобилях становится заметной не только в Китае. В других странах автогиганты тоже все чаще защищают свои интересы в судах. Например, недавно в США владельцы Toyota подали коллективный иск, требуя вернуть переплаченные из-за пошлин деньги, что подробно разбиралось в материале о том, как клиенты требуют компенсацию у автопроизводителя.

Для российского рынка эта история важна сразу по нескольким причинам. Во-первых, она показывает, что даже популярные блогеры не застрахованы от ответственности за свои слова. Во-вторых, автопроизводители становятся все менее терпимыми к критике, если она не подкреплена фактами. И, наконец, подобные процессы могут повлиять на то, как в будущем будут строиться отношения между брендами и независимыми обозревателями.