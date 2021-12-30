Китайский бойкот Mercedes-Benz: что стало причиной скандала
Фото: globaltimes.cn
«Изображение раскосых глаз – западный стереотип о китайцах XIX века. Эксперты считают, что это не объективное описание китайцев, а ярлык для жителей Восточной Азии, основанный на западном чувстве идеологического превосходства», пишет местное издание GlobalTimes.
В китайских соцсетях развернулась масштабная кампания против Mercedes-Benz. Хэштег «Макияж модели Mercedes-Benz вызывает споры» за три дня набрал более 170 млн просмотров. Многие говорили, что они не против маленьких глаз, но макияж на модели раздражает и оскорбляет. Немецкий автопроизводитель практически сразу удал спорную рекламу, но в Сети все равно звучат призывы бойкотировать автомобили Mercedes-Benz.
Как выяснил 110KM.RU, в 2021 году в Китае уже было несколько аналогичных скандалов. Например, Dior использовал фотографию китайского фотографа Чен Мана в рекламе, на которой изображена девушка с пугающими веками и смуглой кожей, одетая в традиционное китайское платье, при этом она держит в руках сумку Dior.
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