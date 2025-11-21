Европейцы уходят, китайцы наступают: что показали в Гуанчжоу и почему это важно?

21 ноября 2025, 12:38
Китайский десант: какие новинки автосалона в Гуанчжоу скоро появятся в России
В Китае открылась крупная автовыставка. Там показали много интересных машин. Некоторые из них приедут к нам. Российский рынок ждут большие перемены. Узнайте о главных новинках первыми. Это событие нельзя пропустить.
В китайском Гуанчжоу открыл свои двери 23-й международный автосалон, который уже сейчас можно назвать главным событием для российского автомобильного рынка. Пока европейские выставки теряют былой лоск и отменяются одна за другой, как это случилось со знаменитым Женевским автосалоном, в Китае кипит жизнь. На площадке выставочного комплекса представлено почти 1100 автомобилей, а количество анонсированных премьер достигает 93. И многие из этих новинок мы скоро увидим в дилерских центрах по всей России.
Среди наиболее ожидаемых моделей, которые должны добраться до нашего рынка, эксперты выделяют несколько. Это роскошный кроссовер Voyah Taishan, обновленный брутальный внедорожник Tank 400 и свежее, пятое поколение популярного Chery Tiggo 8. Как сообщает «Российская Газета», специалисты считают, что именно эти автомобили имеют наибольшие шансы на успех в России. Кроме того, на стендах можно увидеть и продукцию мировых гигантов вроде BMW, Mercedes-Benz и Toyota, но основное внимание приковано именно к китайским брендам, которые демонстрируют невероятный технологический рывок.
По мнению отраслевых аналитиков, китайские автосалоны стали настоящими законодателями мод. Они не просто показывают новые машины, а презентуют будущее: смелый дизайн, передовые цифровые сервисы и активное внедрение искусственного интеллекта. При этом производители из КНР умудряются сохранять конкурентное соотношение цены и качества, что особенно важно для российских покупателей. Это уже не просто копирование, а создание собственных уникальных технологий и решений, которые заставляют европейских конкурентов нервничать.
Показательно, что влияние Китая отражается и на отечественных премиях. На недавнем вручении награды «Автомобиль года в России» лучшим брендом был признан Tenet - марка российская, но автомобили для нее производит китайская компания Chery. Это яркий пример того, как автопром адаптируется к новым реалиям и санкционным ограничениям. LADA при этом сохранила звание любимой марки в массовом сегменте. В премиуме же победу одержали Exeed и HongQi, а отечественный Aurus Senat стал лучшим в люксовом классе.
Несмотря на доминирование азиатских брендов, любовь россиян к некоторым «старым знакомым» все еще сильна. Так, в отдельных классах победили Kia Picanto, Kia K5 и Solaris HS, который производят под Санкт-Петербургом. Однако общая картина ясна: на российском рынке сейчас представлено 65 марок из Китая против всего девяти отечественных. Глава Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин предупреждает, что не все новички смогут закрепиться, и уход некоторых из них может создать проблемы для владельцев с обслуживанием и запчастями.
Интерес к новым технологиям, особенно к гибридам, продолжает расти. Например, гибридный EXEED EXLANTIX ES в ходе тестов проехал почти 1500 км без дозаправки, что значительно превысило заявленные производителем показатели. Опросы показывают, что почти 40% россиян рассматривают покупку китайского автомобиля в будущем. Правда, средняя цена новой машины уже достигла 3,4 миллиона рублей, поэтому многие пока предпочитают ездить на старом авто до последнего. Тем не менее, автосалон в Гуанчжоу ясно дал понять - автомобильное будущее России имеет ярко выраженный азиатский акцент.
