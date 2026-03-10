Первый в мире беспилотник из бамбука создали в Китае — на очереди спутники

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 11:35

Китайский дрон из бамбука: новый подход к снижению веса и стоимости летательных аппаратов

Китайский дрон из бамбука: новый подход к снижению веса и стоимости летательных аппаратов

Первый в мире беспилотник из бамбука создали в Китае — на очереди спутники

Китайский дрон из бамбука: новый подход к снижению веса и стоимости летательных аппаратов

В Китае впервые испытали беспилотник, четверть конструкции которого выполнена из бамбука. Такой материал позволяет снизить массу и себестоимость, а также открывает новые перспективы для экологичных технологий в авиации и транспорте. Почему это решение может изменить рынок - в нашем материале.

В Китае впервые испытали беспилотник, четверть конструкции которого выполнена из бамбука. Такой материал позволяет снизить массу и себестоимость, а также открывает новые перспективы для экологичных технологий в авиации и транспорте. Почему это решение может изменить рынок - в нашем материале.

В Китае успешно прошли испытания уникального беспилотного летательного аппарата, более 25% деталей которого изготовлены из бамбуковых композитов. Речь идет не просто об экспериментальной разработке, а о принципиально новом подходе к авиастроению, где приоритетом становятся экономия ресурсов и экологичность.

Как сообщает SCMP, проект был реализован на базе Комплексного центра бамбука и ротанга, созданного усилиями Нинбоского института технологий (Пекинский авиационный университет) и компании Long Bamboo Technology Group.

Технические характеристики и преимущества

Испытания аппарата состоялись в начале 2026 года в Тяньцзине. Беспилотник оснащен поворотными винтами, что позволяет ему совершать вертикальные взлет и посадку. Размах его неподвижного крыла превышает 2,5 метра. При массе около 7 кг дрон развивает крейсерскую скорость более 100 км/ч и способен находиться в воздухе свыше часа. Такие характеристики делают его пригодным для мониторинга, доставки грузов и разведывательных операций.

Использование бамбука для обшивки и несущих элементов позволило снизить массу дрона на 20% по сравнению с аналогами из углепластика, при этом прочность и жесткость конструкции сохранились на том же уровне.

Экономический и экологический эффект

Эксперты подчеркивают, что бамбуковые композиты примерно в четыре раза дешевле углеродного волокна, а на отдельных деталях экономия достигает 75%. В итоге общая себестоимость конструкции снизилась более чем на 20%.

Перед разработчиками стоял ряд технологических вызовов: создание деталей сложной формы, обеспечение стабильности механических свойств и устойчивости к внешней среде. Тем не менее, результат превзошел ожидания — дрон не только легче и дешевле, но и значительно экологичнее. Производство бамбуковых композитов требует меньше энергии, а сам материал является возобновляемым, что упрощает утилизацию изделий по окончании срока службы.

Перспективы развития

Применение бамбука в промышленности может выйти далеко за пределы беспилотной авиации. Уже рассматривается возможность использования таких композитов в электротранспорте, морском оборудовании и даже в спутниковых системах. Быстро возобновляемый бамбук рассматривается как перспективная альтернатива нефтехимическим материалам, способствующая снижению выбросов углерода.

Отдельно подчеркивается, что промышленная заготовка бамбука не наносит ущерба окружающей среде — в Китае этот процесс находится под строгим контролем.

Упомянутые марки: BYD
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид

Похожие материалы Бид

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Челябинск Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться