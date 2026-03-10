Первый в мире беспилотник из бамбука создали в Китае — на очереди спутники

10 марта 2026, 11:35
Китайский дрон из бамбука: новый подход к снижению веса и стоимости летательных аппаратов
В Китае впервые испытали беспилотник, четверть конструкции которого выполнена из бамбука. Такой материал позволяет снизить массу и себестоимость, а также открывает новые перспективы для экологичных технологий в авиации и транспорте. Почему это решение может изменить рынок - в нашем материале.
В Китае успешно прошли испытания уникального беспилотного летательного аппарата, более 25% деталей которого изготовлены из бамбуковых композитов. Речь идет не просто об экспериментальной разработке, а о принципиально новом подходе к авиастроению, где приоритетом становятся экономия ресурсов и экологичность.
Как сообщает SCMP, проект был реализован на базе Комплексного центра бамбука и ротанга, созданного усилиями Нинбоского института технологий (Пекинский авиационный университет) и компании Long Bamboo Technology Group.
Технические характеристики и преимущества
Испытания аппарата состоялись в начале 2026 года в Тяньцзине. Беспилотник оснащен поворотными винтами, что позволяет ему совершать вертикальные взлет и посадку. Размах его неподвижного крыла превышает 2,5 метра. При массе около 7 кг дрон развивает крейсерскую скорость более 100 км/ч и способен находиться в воздухе свыше часа. Такие характеристики делают его пригодным для мониторинга, доставки грузов и разведывательных операций.
Использование бамбука для обшивки и несущих элементов позволило снизить массу дрона на 20% по сравнению с аналогами из углепластика, при этом прочность и жесткость конструкции сохранились на том же уровне.
Экономический и экологический эффект
Эксперты подчеркивают, что бамбуковые композиты примерно в четыре раза дешевле углеродного волокна, а на отдельных деталях экономия достигает 75%. В итоге общая себестоимость конструкции снизилась более чем на 20%.
Перед разработчиками стоял ряд технологических вызовов: создание деталей сложной формы, обеспечение стабильности механических свойств и устойчивости к внешней среде. Тем не менее, результат превзошел ожидания — дрон не только легче и дешевле, но и значительно экологичнее. Производство бамбуковых композитов требует меньше энергии, а сам материал является возобновляемым, что упрощает утилизацию изделий по окончании срока службы.
Перспективы развития
Применение бамбука в промышленности может выйти далеко за пределы беспилотной авиации. Уже рассматривается возможность использования таких композитов в электротранспорте, морском оборудовании и даже в спутниковых системах. Быстро возобновляемый бамбук рассматривается как перспективная альтернатива нефтехимическим материалам, способствующая снижению выбросов углерода.
Отдельно подчеркивается, что промышленная заготовка бамбука не наносит ущерба окружающей среде — в Китае этот процесс находится под строгим контролем.
