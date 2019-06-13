13 июня 2019, 16:41

Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку

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Мало кому известная китайская фирма Kaiyun Motors намерена покорить североамериканский и европейский авторынки, предложив им грузовичок Pickman. Да не простой, а дешевый и электрический.
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку

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5000 евро – цена более чем конкурентоспособная, и многим популярным «трудягам» - а это, прежде всего, небольшие пикапы - с «азиатом» тягаться будет непросто (если, правда, мы не говорим о рынке подержанных а/м). В качестве наиболее вероятного соперника могут выступать электротележки из модельного ряда John Deere, которые на импортных рынках находят свое применение.

В Китае  Pickman не новичок, продается вот уже минимум 4 года, и только сегодня стало понятно, что зона его интересов не должна ограничиваться исключительно родными просторами. Отсюда, собственно говоря, претензии на присутствие за рубежом и желание продавать только в США до 10 000 ед.

Чем же богат китайский электрогрузовичок, что может предложить оригинального, чего нет у конкурентов? Кроме цены и компактных размеров, пожалуй, революционных откровений нет. Длины машинки составляет всего 3475 мм, колёсная база также невелика – 2315 мм. Однако конструкция рамная, поэтому 800-килограммовый Pickman при необходимости сможет перевозить до 500 кг груза.

Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку

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Привод – задний, приводится в действие посредством электрического мотора мощностью 3-4 кВт, в зависимости от модификации. Максимальная скорость автомобиля – 45 км/ч, это означает, что лучшим полем его использования могут служить так называемые закрытые территории - скажем, фермы, гольф-поля, различного рода природные парки и зоопарки.

Полная зарядка батареи занимает от 8 до 10 часов. После приведения ее в «боевую готовность», АКБ способна обеспечить до 110 км хода. Обслуживание батареи простое, поскольку она смонтирована аккурат под водительским и пассажирским сидениями. Практичность обеспечивается в том числе складными боковинами грузовой платформы.   

Гигантам североамериканского рынка типа Dodge Ram, Ford F-150 и иже с ними пугаться незнакомца-малыша из КНР не стоит. К тому же, давным-давно популярная на континенте F-серия вот-вот обзаведется электрической модификацией.

Да и потом никто толком не знает, как обернется вся эта история с возможными поставками Pickman в Америку в свете нарастающей торговой борьбы между США и Китаем. И печальный опыт мобильного гиганта Huawei яркое тому подтверждение.


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Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
{{material_126664}} 5000 евро – цена более чем конкурентоспособная, и многим популярным «трудягам» - а это, прежде всего, небольшие пикапы - с «азиатом» тягаться будет непросто (если, правда, мы не говорим о рынке подержанных а/м). В качестве наиболее вероятного соперника могут выступать электротележки из модельного ряда John Deere, которые на импортных рынках находят свое применение.В Китае  Pickman не новичок, продается вот уже минимум 4 года, и только сегодня стало понятно, что зона его интересов не должна ограничиваться исключительно родными просторами. Отсюда, собственно говоря, претензии на присутствие за рубежом и желание продавать только в США до 10 000 ед. Чем же богат китайский электрогрузовичок, что может предложить оригинального, чего нет у конкурентов? Кроме цены и компактных размеров, пожалуй, революционных откровений нет. Длины машинки составляет всего 3475 мм, колёсная база также невелика – 2315 мм. Однако конструкция рамная, поэтому 800-килограммовый Pickman при необходимости сможет перевозить до 500 кг груза.{{gallery_1553}} {{material_126258}} Привод – задний, приводится в действие посредством электрического мотора мощностью 3-4 кВт, в зависимости от модификации. Максимальная скорость автомобиля – 45 км/ч, это означает, что лучшим полем его использования могут служить так называемые закрытые территории - скажем, фермы, гольф-поля, различного рода природные парки и зоопарки. Полная зарядка батареи занимает от 8 до 10 часов. После приведения ее в «боевую готовность», АКБ способна обеспечить до 110 км хода. Обслуживание батареи простое, поскольку она смонтирована аккурат под водительским и пассажирским сидениями. Практичность обеспечивается в том числе складными боковинами грузовой платформы.    Гигантам североамериканского рынка типа Dodge Ram, Ford F-150 и иже с ними пугаться незнакомца-малыша из КНР не стоит. К тому же, давным-давно популярная на континенте F-серия вот-вот обзаведется электрической модификацией. Да и потом никто толком не знает, как обернется вся эта история с возможными поставками Pickman в Америку в свете нарастающей торговой борьбы между США и Китаем. И печальный опыт мобильного гиганта Huawei яркое тому подтверждение.
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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