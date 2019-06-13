Китайский электрогрузовичок Pickman хочет в Америку
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В Китае Pickman не новичок, продается вот уже минимум 4 года, и только сегодня стало понятно, что зона его интересов не должна ограничиваться исключительно родными просторами. Отсюда, собственно говоря, претензии на присутствие за рубежом и желание продавать только в США до 10 000 ед.
Чем же богат китайский электрогрузовичок, что может предложить оригинального, чего нет у конкурентов? Кроме цены и компактных размеров, пожалуй, революционных откровений нет. Длины машинки составляет всего 3475 мм, колёсная база также невелика – 2315 мм. Однако конструкция рамная, поэтому 800-килограммовый Pickman при необходимости сможет перевозить до 500 кг груза.
Полная зарядка батареи занимает от 8 до 10 часов. После приведения ее в «боевую готовность», АКБ способна обеспечить до 110 км хода. Обслуживание батареи простое, поскольку она смонтирована аккурат под водительским и пассажирским сидениями. Практичность обеспечивается в том числе складными боковинами грузовой платформы.
Гигантам североамериканского рынка типа Dodge Ram, Ford F-150 и иже с ними пугаться незнакомца-малыша из КНР не стоит. К тому же, давным-давно популярная на континенте F-серия вот-вот обзаведется электрической модификацией.
Да и потом никто толком не знает, как обернется вся эта история с возможными поставками Pickman в Америку в свете нарастающей торговой борьбы между США и Китаем. И печальный опыт мобильного гиганта Huawei яркое тому подтверждение.
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