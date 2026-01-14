Мини-дом на колесах или электроскутер с кроватью — что это?

14 января 2026, 14:04
Китайский электрокемпер на трех колесах стоит дешевле самой доступной Лады — что скрыто внутри
В Китае появился необычный электрокемпер на трех колесах. Его цена удивляет даже скептиков. Внутри - минимум комфорта, но есть все необходимое. Такой транспорт точно не останется незамеченным на дороге.
Когда говорят о доме на колёсах, большинство представляет огромный фургон с кухней, душем и спальней. Но китайские производители снова удивили: на рынке появился электрокемпер, который по размерам ближе к мотороллеру, чем к привычному автодому. И что особенно интригует — его цена оказалась ниже, чем у самой бюджетной Lada Granta.
Этот компактный дом на колёсах от Shandong Everbright — не просто попытка сделать кемпинг доступнее. Это вызов привычным представлениям о путешествиях. Длина машины — всего 3,8 метра, высота — полтора. Внутри нет ни душа, ни кухни, зато есть два сиденья, которые легко превращаются в спальное место, и небольшой столик. Интерьер напоминает плацкартный вагон, где каждый сантиметр на счету.
Электродвигатель мощностью 4,76 л.с. не позволит разогнаться быстрее 40 км/ч, но для лесной проселочной дороги или вылазок на природу этого вполне достаточно. Батарея на 7,2 кВт·ч обеспечивает запас хода до 40 километров — немного, но для мини-путешествий по окрестностям хватит. Зарядить гаджеты можно прямо в салоне: для этого предусмотрены розетки.
Цена — отдельная история. За 4800 долларов (около 358 тысяч рублей) вы получаете не просто транспорт, а мобильное жильё. Конечно, о роскоши речи не идёт, но для тех, кто ценит минимализм и свободу, это может стать настоящей находкой. Вопрос только в том, кто решится отправиться в путь на таком необычном аппарате.
В мире, где автодома становятся всё больше и технологичнее, китайский электрокемпер выглядит дерзкой альтернативой. Он создан не для семейных путешествий и не для дальних маршрутов, а для одиночных приключений или спонтанных ночёвок на природе. Почему бы и нет? Возможно, именно такие решения и задают новые тренды в мобильности.
