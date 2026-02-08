Сравнение возможностей: как китайский электросуперкар пытается обойти Ferrari Purosangue на четверти мили

Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге

Китайский электрокроссовер мощностью 1200 л.с. неожиданно вышел на дуэль с Ferrari Purosangue на дрэг-стрипе. Почему такие заезды становятся все более частыми и что это говорит о современных трендах в автопроме - разбираемся в деталях.

В последние годы китайские производители электромобилей все чаще выходят на международную арену, демонстрируя не только технологические амбиции, но и реальную конкуренцию с признанным мировым брендам. В этот раз внимание автолюбителей привлекло необычное противостояние: мощный кроссовер из Поднебесной, обладающий мощностью в 1200 лошадиных сил, встретился на дрэг-стрипе с Ferrari Purosangue - одним из самых быстрых представителей итальянской школы автомобилей.

Сама по себе идея такого сравнения кажется дерзкой: Ferrari традиционно не ассоциируется с дрэг-рейсингом, а держатели этих машин редко рекомендуют доказывать что-либо на прямой. Однако современные реалии диктуют новые правила – электромобили с их мгновенным откликом способны удивить даже самых искушенных поклонников скорости. Китайский кроссовер, оснащенный оригинальными электромоторами и системой полного привода, по заявленным характеристикам способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за три секунды. Для сравнения, Ferrari Purosangue с атмосферным V12 выдает 725 л.с. и разгоняется до «сотни» примерно за 3,3 секунды.

Как отмечают эксперты, подобные заезды — не просто шоу ради хайпа. Это демонстрация того, как быстро меняется расстановка сил в автомобильной промышленности. Еще недавно электромобили воспринимались как нечто нишевое, а сегодня они могут бросать вызов самым известным маркам. Впрочем, несмотря на впечатляющие цифры, результат гонки оказался не столь однозначным. Ferrari, несмотря на меньшую мощность, сумела навязать поддержку благодаря отточенной аэродинамике, меньшему весу и традиционному для марки балансу между мощностью и управляемостью.

При сравнении китайский электрокроссовер действительно вырвался вперёд со старта, в полной мере использовав потенциал своих электромоторов. Однако уже на второй прямой его преимущество стало таять: Ferrari Purosangue, словно напоминая о своём гоночном наследии, начала сокращать отставание. Итоговый результат показал, что чистая мощность — ещё не гарантия победы, особенно в соперничестве с таким мастером, как Ferrari.

Интересно, что подобные эксперименты становятся всё популярнее не только среди энтузиастов, но и среди самих производителей. Китайские бренды активно используют такие заезды для продвижения своих моделей, делая ставку на технологический прогресс и смелость инженерных решений. Однако, как показывает практика, одного лишь «напора» недостаточно — важен баланс, тонкая настройка шасси и опыт, накопленный поколениями.

В целом, противостояние китайского электрокроссовера и Ferrari Purosangue – это не просто гонка на четверть мили. Это символ статуса, который постоянно присутствует в автомобильном мире. Электромобили уже не выглядят экзотикой, а их создатели готовы бросить вызов даже самому известному сопернику. Но, как показал этот заезд, традиции и инженерное мастерство по-прежнему играют решающую роль, и догнать Феррари на одном только электричестве, пока не так просто, как кажется на первый взгляд.