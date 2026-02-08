Сравнение возможностей: как китайский электросуперкар пытается обойти Ferrari Purosangue на четверти мили

8 февраля 2026, 05:27
Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге
Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге
Китайский электрокроссовер мощностью 1200 л.с. неожиданно вышел на дуэль с Ferrari Purosangue на дрэг-стрипе. Почему такие заезды становятся все более частыми и что это говорит о современных трендах в автопроме - разбираемся в деталях.
В последние годы китайские производители электромобилей все чаще выходят на международную арену, демонстрируя не только технологические амбиции, но и реальную конкуренцию с признанным мировым брендам. В этот раз внимание автолюбителей привлекло необычное противостояние: мощный кроссовер из Поднебесной, обладающий мощностью в 1200 лошадиных сил, встретился на дрэг-стрипе с Ferrari Purosangue - одним из самых быстрых представителей итальянской школы автомобилей.
Сама по себе идея такого сравнения кажется дерзкой: Ferrari традиционно не ассоциируется с дрэг-рейсингом, а держатели этих машин редко рекомендуют доказывать что-либо на прямой. Однако современные реалии диктуют новые правила – электромобили с их мгновенным откликом способны удивить даже самых искушенных поклонников скорости. Китайский кроссовер, оснащенный оригинальными электромоторами и системой полного привода, по заявленным характеристикам способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за три секунды. Для сравнения, Ferrari Purosangue с атмосферным V12 выдает 725 л.с. и разгоняется до «сотни» примерно за 3,3 секунды.
Как отмечают эксперты, подобные заезды — не просто шоу ради хайпа. Это демонстрация того, как быстро меняется расстановка сил в автомобильной промышленности. Еще недавно электромобили воспринимались как нечто нишевое, а сегодня они могут бросать вызов самым известным маркам. Впрочем, несмотря на впечатляющие цифры, результат гонки оказался не столь однозначным. Ferrari, несмотря на меньшую мощность, сумела навязать поддержку благодаря отточенной аэродинамике, меньшему весу и традиционному для марки балансу между мощностью и управляемостью.
При сравнении китайский электрокроссовер действительно вырвался вперёд со старта, в полной мере использовав потенциал своих электромоторов. Однако уже на второй прямой его преимущество стало таять: Ferrari Purosangue, словно напоминая о своём гоночном наследии, начала сокращать отставание. Итоговый результат показал, что чистая мощность — ещё не гарантия победы, особенно в соперничестве с таким мастером, как Ferrari.
Интересно, что подобные эксперименты становятся всё популярнее не только среди энтузиастов, но и среди самих производителей. Китайские бренды активно используют такие заезды для продвижения своих моделей, делая ставку на технологический прогресс и смелость инженерных решений. Однако, как показывает практика, одного лишь «напора» недостаточно — важен баланс, тонкая настройка шасси и опыт, накопленный поколениями.
Во время этого противостояния стоит вспомнить и другие примеры, когда новые игроки пытались потеснить признанных лидеров. Например, недавно мы подробно разбирали эксплуатационные особенности и раскрывали проблемы бюджетного кроссовера Jetour X90PLUS. В материале рассмотрены тонкости работы коробки передач, подвески и электроники, а также даны советы по устранению типичных неисправностей. Подробнее о различных сложностях, с которыми сталкиваются владельцы, можно узнать в нашем обзоре здесь .
В целом, противостояние китайского электрокроссовера и Ferrari Purosangue – это не просто гонка на четверть мили. Это символ статуса, который постоянно присутствует в автомобильном мире. Электромобили уже не выглядят экзотикой, а их создатели готовы бросить вызов даже самому известному сопернику. Но, как показал этот заезд, традиции и инженерное мастерство по-прежнему играют решающую роль, и догнать Феррари на одном только электричестве, пока не так просто, как кажется на первый взгляд.
Похожие материалы Феррари, Бид
-
02.02.2026, 08:10
CGI-версия Ferrari Purosangue с огромными колесами и серебристым кузовом удивила сеть
Ferrari Purosangue в необычном исполнении с гигантскими колесами и серебристым окрасом стал героем нового виртуального проекта. Эта модификация подчеркивает уникальность модели и ее роль в современной линейке бренда.Читать далее
-
20.01.2026, 07:50
Ferrari Purosangue в стиле Keyvany: 888 сил, карбон и двери самоубийцы
Keyvany превратил Purosangue в неузнаваемый Porro. Карбоновый обвес, 888 л.с., двери самоубийцы и интерьер на заказ. Ferrari вряд ли одобрит такой эксперимент. Узнайте, что изменилось внутри и снаружи.Читать далее
-
09.12.2024, 17:11
Xiaomi рассекретил свой первый кроссовер. Неприлично похож на Ferrari
Китайский технологический гигант Xiaomi спешит выпустить вслед за первой моделью вторую. Компанию седану составит кроссовер Xiaomi YU7. Обе модели выполнены в едином стиле, но, с другой стороны, китайский кроссовер невероятно похож на итальянский Ferrari Purosangue.Читать далее
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 05:45
GAC Hyptec HT выходит на российский рынок: что предлагает новый электрокар
На российском рынке появился электрокар GAC Hyptec HT, который выделяется не только современным дизайном, но и рядом технических решений. Модель обещает стать заметным игроком среди электромобилей благодаря сочетанию практичности и инноваций.Читать далее
-
08.02.2026, 05:36
Ram готовит новый среднеразмерный пикап для США: старт продаж и первые детали
Ram возвращается в сегмент среднеразмерных пикапов для Северной Америки с новым Dakota, который будет отличаться рамной платформой и конкурентной ценой. Производство планируется на заводе в Бельвидере, а старт продаж намечен на 2028 год. Эксперты уже обсуждают, сможет ли новинка потеснить лидеров рынка.Читать далее
-
07.02.2026, 19:31
Audi Futura: цифровой концепт, который ломает привычные представления о дизайне
Audi удивила автомобильный мир свежим взглядом на будущее: концепт Futura сочетает в себе смелый дизайн, цифровые технологии и ностальгические отсылки. Эксперты обсуждают, как это повлияет на развитие марки и рынок в целом.Читать далее
-
07.02.2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Феррари, Бид
-
02.02.2026, 08:10
CGI-версия Ferrari Purosangue с огромными колесами и серебристым кузовом удивила сеть
Ferrari Purosangue в необычном исполнении с гигантскими колесами и серебристым окрасом стал героем нового виртуального проекта. Эта модификация подчеркивает уникальность модели и ее роль в современной линейке бренда.Читать далее
-
20.01.2026, 07:50
Ferrari Purosangue в стиле Keyvany: 888 сил, карбон и двери самоубийцы
Keyvany превратил Purosangue в неузнаваемый Porro. Карбоновый обвес, 888 л.с., двери самоубийцы и интерьер на заказ. Ferrari вряд ли одобрит такой эксперимент. Узнайте, что изменилось внутри и снаружи.Читать далее
-
09.12.2024, 17:11
Xiaomi рассекретил свой первый кроссовер. Неприлично похож на Ferrari
Китайский технологический гигант Xiaomi спешит выпустить вслед за первой моделью вторую. Компанию седану составит кроссовер Xiaomi YU7. Обе модели выполнены в едином стиле, но, с другой стороны, китайский кроссовер невероятно похож на итальянский Ferrari Purosangue.Читать далее
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 05:45
GAC Hyptec HT выходит на российский рынок: что предлагает новый электрокар
На российском рынке появился электрокар GAC Hyptec HT, который выделяется не только современным дизайном, но и рядом технических решений. Модель обещает стать заметным игроком среди электромобилей благодаря сочетанию практичности и инноваций.Читать далее
-
08.02.2026, 05:36
Ram готовит новый среднеразмерный пикап для США: старт продаж и первые детали
Ram возвращается в сегмент среднеразмерных пикапов для Северной Америки с новым Dakota, который будет отличаться рамной платформой и конкурентной ценой. Производство планируется на заводе в Бельвидере, а старт продаж намечен на 2028 год. Эксперты уже обсуждают, сможет ли новинка потеснить лидеров рынка.Читать далее
-
07.02.2026, 19:31
Audi Futura: цифровой концепт, который ломает привычные представления о дизайне
Audi удивила автомобильный мир свежим взглядом на будущее: концепт Futura сочетает в себе смелый дизайн, цифровые технологии и ностальгические отсылки. Эксперты обсуждают, как это повлияет на развитие марки и рынок в целом.Читать далее
-
07.02.2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее