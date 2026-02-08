Сравнение возможностей: как китайский электросуперкар пытается обойти Ferrari Purosangue на четверти мили

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 05:27

Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге

Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге

Сравнение возможностей: как китайский электросуперкар пытается обойти Ferrari Purosangue на четверти мили

Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге

Китайский электрокроссовер мощностью 1200 л.с. неожиданно вышел на дуэль с Ferrari Purosangue на дрэг-стрипе. Почему такие заезды становятся все более частыми и что это говорит о современных трендах в автопроме - разбираемся в деталях.

Китайский электрокроссовер мощностью 1200 л.с. неожиданно вышел на дуэль с Ferrari Purosangue на дрэг-стрипе. Почему такие заезды становятся все более частыми и что это говорит о современных трендах в автопроме - разбираемся в деталях.

В последние годы китайские производители электромобилей все чаще выходят на международную арену, демонстрируя не только технологические амбиции, но и реальную конкуренцию с признанным мировым брендам. В этот раз внимание автолюбителей привлекло необычное противостояние: мощный кроссовер из Поднебесной, обладающий мощностью в 1200 лошадиных сил, встретился на дрэг-стрипе с Ferrari Purosangue - одним из самых быстрых представителей итальянской школы автомобилей.

Сама по себе идея такого сравнения кажется дерзкой: Ferrari традиционно не ассоциируется с дрэг-рейсингом, а держатели этих машин редко рекомендуют доказывать что-либо на прямой. Однако современные реалии диктуют новые правила – электромобили с их мгновенным откликом способны удивить даже самых искушенных поклонников скорости. Китайский кроссовер, оснащенный оригинальными электромоторами и системой полного привода, по заявленным характеристикам способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за три секунды. Для сравнения, Ferrari Purosangue с атмосферным V12 выдает 725 л.с. и разгоняется до «сотни» примерно за 3,3 секунды.

Как отмечают эксперты, подобные заезды — не просто шоу ради хайпа. Это демонстрация того, как быстро меняется расстановка сил в автомобильной промышленности. Еще недавно электромобили воспринимались как нечто нишевое, а сегодня они могут бросать вызов самым известным маркам. Впрочем, несмотря на впечатляющие цифры, результат гонки оказался не столь однозначным. Ferrari, несмотря на меньшую мощность, сумела навязать поддержку благодаря отточенной аэродинамике, меньшему весу и традиционному для марки балансу между мощностью и управляемостью.

При сравнении китайский электрокроссовер действительно вырвался вперёд со старта, в полной мере использовав потенциал своих электромоторов. Однако уже на второй прямой его преимущество стало таять: Ferrari Purosangue, словно напоминая о своём гоночном наследии, начала сокращать отставание. Итоговый результат показал, что чистая мощность — ещё не гарантия победы, особенно в соперничестве с таким мастером, как Ferrari.

Интересно, что подобные эксперименты становятся всё популярнее не только среди энтузиастов, но и среди самих производителей. Китайские бренды активно используют такие заезды для продвижения своих моделей, делая ставку на технологический прогресс и смелость инженерных решений. Однако, как показывает практика, одного лишь «напора» недостаточно — важен баланс, тонкая настройка шасси и опыт, накопленный поколениями.

Во время этого противостояния стоит вспомнить и другие примеры, когда новые игроки пытались потеснить признанных лидеров. Например, недавно мы подробно разбирали эксплуатационные особенности и раскрывали проблемы бюджетного кроссовера Jetour X90PLUS. В материале рассмотрены тонкости работы коробки передач, подвески и электроники, а также даны советы по устранению типичных неисправностей. Подробнее о различных сложностях, с которыми сталкиваются владельцы, можно узнать в нашем обзоре здесь .

В целом, противостояние китайского электрокроссовера и Ferrari Purosangue – это не просто гонка на четверть мили. Это символ статуса, который постоянно присутствует в автомобильном мире. Электромобили уже не выглядят экзотикой, а их создатели готовы бросить вызов даже самому известному сопернику. Но, как показал этот заезд, традиции и инженерное мастерство по-прежнему играют решающую роль, и догнать Феррари на одном только электричестве, пока не так просто, как кажется на первый взгляд.

Упомянутые модели: Ferrari Purosangue
Упомянутые марки: Ferrari, BYD
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Феррари, Бид

Похожие материалы Феррари, Бид

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Благовещенск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться