20 августа 2019, 06:51
Китайский Exeed представил новый кроссовер
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Премиальный суббренд Exeed, созданный Chery в 2018 году, выпустил новый кроссовер Exeed LX. Автомобиль построен на базе Chery Tiggo 7, но отличается более мощными моторами и продвинутым салоном.
Exeed LX
Exeed LX
Exeed LX
Exeed LX
Exeed LX
Exeed LX
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Вторую модель представили в Китае только сейчас. Дизайн Exeed LX выполнен в духе одноименного концептуального купе-кроссовера, показанного в 2018 году. В техническом плане новинка представляет собой перелицованную версию Chery Tiggo 7, продажи которого в России стартовали в марте 2019 года. От стандартного Tiggo 7 новый Exeed LX отличается более стильным дизайном с «многослойной» решеткой радиатора, светодиодной оптикой и 19-дюймовыми «колесами».
Кроссовер Exeed LX получил оригинальный интерьер с цифровой панелью приборов и 12,3-дюймовым сенсорным экраном медиасистемы. Блок управления климатом тоже сенсорный. По сравнению с базовым Tiggo 7, салон отделан более «роскошно» - кожа и пластик с имитацией дерева. В список оснащения входит адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, система контроля рядности, система автоматической парковки и многое другое.
На смену стандартным моторам Chery Tiggo 7 пришел мощный 1,6-литровый наддувной агрегат TGDi, который выдает 197 лошадиных сил. Трансмиссия: 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и передний привод. Продажи в Китае стартуют в сентябре. Не исключено, что вслед за старшим «братом» Exeed TX в Россию привезут и Exeed LX.
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Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
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