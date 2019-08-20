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20 августа 2019, 06:51

Китайский Exeed представил новый кроссовер

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Премиальный суббренд Exeed, созданный Chery в 2018 году, выпустил новый кроссовер Exeed LX. Автомобиль построен на базе Chery Tiggo 7, но отличается более мощными моторами и продвинутым салоном.
Китайский Exeed представил новый кроссовер

Exeed LX

Китайский Exeed представил новый кроссовер

Exeed LX

Китайский Exeed представил новый кроссовер

Exeed LX

Китайский Exeed представил новый кроссовер

Exeed LX

Китайский Exeed представил новый кроссовер

Exeed LX

Китайский Exeed представил новый кроссовер

Exeed LX

Китайский Exeed представил новый кроссовер
Китайский Exeed представил новый кроссовер
Китайский Exeed представил новый кроссовер
Китайский Exeed представил новый кроссовер
Китайский Exeed представил новый кроссовер
Китайский Exeed представил новый кроссовер
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Суббренд Exeed компания Chery представила в прошлом году. Под ним планируют выпускать более дорогие и богато оснащенные автомобили. Дебютной моделью стал кроссовер Exeed TX, а также его длиннобазная версия TXL. Первые экземпляры недавно прибыли в Россию. Компания продемонстрировала их отечественным дилерам Chery и сейчас готовит к процедуре сертификации. 

Вторую модель представили в Китае только сейчас. Дизайн Exeed LX выполнен в духе одноименного концептуального купе-кроссовера, показанного в 2018 году. В техническом плане новинка представляет собой перелицованную версию Chery Tiggo 7, продажи которого в России стартовали в марте 2019 года. От стандартного Tiggo 7 новый Exeed LX отличается более стильным дизайном с «многослойной» решеткой радиатора, светодиодной оптикой и 19-дюймовыми «колесами».

Кроссовер Exeed LX получил оригинальный интерьер с цифровой панелью приборов и 12,3-дюймовым сенсорным экраном медиасистемы. Блок управления климатом тоже сенсорный. По сравнению с базовым Tiggo 7, салон отделан более «роскошно» - кожа и пластик с имитацией дерева. В список оснащения входит адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, система контроля рядности, система автоматической парковки и многое другое.

На смену стандартным моторам Chery Tiggo 7 пришел мощный 1,6-литровый наддувной агрегат TGDi, который выдает 197 лошадиных сил. Трансмиссия: 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и передний привод. Продажи в Китае стартуют в сентябре. Не исключено, что вслед за старшим «братом» Exeed TX в Россию привезут и Exeed LX.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
romabest
Форум Chery Amulet, Flagcloud (А15)
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
Сёрга
Форум Chery M11
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
геннадий
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Китайский Exeed представил новый кроссовер
{{material_127060}}Суббренд Exeed компания Chery представила в прошлом году. Под ним планируют выпускать более дорогие и богато оснащенные автомобили. Дебютной моделью стал кроссовер Exeed TX, а также его длиннобазная версия TXL. Первые экземпляры недавно прибыли в Россию. Компания продемонстрировала их отечественным дилерам Chery и сейчас готовит к процедуре сертификации. Вторую модель представили в Китае только сейчас. Дизайн Exeed LX выполнен в духе одноименного концептуального купе-кроссовера, показанного в 2018 году. В техническом плане новинка представляет собой перелицованную версию Chery Tiggo 7, продажи которого в России стартовали в марте 2019 года. От стандартного Tiggo 7 новый Exeed LX отличается более стильным дизайном с «многослойной» решеткой радиатора, светодиодной оптикой и 19-дюймовыми «колесами».Кроссовер Exeed LX получил оригинальный интерьер с цифровой панелью приборов и 12,3-дюймовым сенсорным экраном медиасистемы. Блок управления климатом тоже сенсорный. По сравнению с базовым Tiggo 7, салон отделан более «роскошно» - кожа и пластик с имитацией дерева. В список оснащения входит адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, система контроля рядности, система автоматической парковки и многое другое.На смену стандартным моторам Chery Tiggo 7 пришел мощный 1,6-литровый наддувной агрегат TGDi, который выдает 197 лошадиных сил. Трансмиссия: 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и передний привод. Продажи в Китае стартуют в сентябре. Не исключено, что вслед за старшим «братом» Exeed TX в Россию привезут и Exeed LX.
2019-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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