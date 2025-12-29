Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 19:23

Китайский GPS-навигатор JFTR39A на Android: стоит ли покупать компактный помощник с мощным процессором

Китайский GPS-навигатор JFTR39A на Android: стоит ли покупать компактный помощник с мощным процессором

JFTR39A удивляет возможностями и ценой — стоит ли брать новинку?

Китайский GPS-навигатор JFTR39A на Android: стоит ли покупать компактный помощник с мощным процессором

Узнайте, чем выделяется новый GPS-навигатор JFTR39A на Android. Модель сочетает компактность, производительность и доступную цену. В статье раскрыты особенности устройства, его плюсы и скрытые нюансы. Не пропустите подробности о функционале и опыте использования.

Узнайте, чем выделяется новый GPS-навигатор JFTR39A на Android. Модель сочетает компактность, производительность и доступную цену. В статье раскрыты особенности устройства, его плюсы и скрытые нюансы. Не пропустите подробности о функционале и опыте использования.

В мире автомобильных гаджетов редко появляется устройство, способное удивить даже опытных пользователей. Однако китайский GPS-навигатор JFTR39A на базе Android сумел привлечь внимание благодаря сочетанию компактных размеров, высокой производительности и демократичной стоимости. Модель оснащена 5-дюймовым сенсорным экраном, двухъядерным процессором с частотой 1,2 ГГц и 512 МБ оперативной памяти, что делает ее интересным выбором для тех, кто ищет современное решение без переплат.

Производитель позиционирует JFTR39A как устройство 2-в-1: это и полноценный навигатор, и планшет на Android. Такой подход позволяет использовать не только стандартные навигационные программы, но и широкий спектр приложений для работы и развлечений. Навигатор поставляется с Android 2.3 Gingerbread. 

Техническая начинка устройства заслуживает отдельного внимания. Навигатор оснащен чипом SiRF Star IV, который поддерживает работу с 16 спутниками и обеспечивает быструю и точную навигацию. Благодаря этому прокладка маршрута и определение местоположения происходят практически мгновенно, а голосовые подсказки и минимальные погрешности делают поездки комфортнее. Еще одним плюсом является поддержка большинства популярных навигационных программ.

Планшетные функции JFTR39A раскрываются благодаря доступу к Google Android Marketplace. Пользователь может устанавливать тысячи приложений для работы, общения и досуга. Социальные сети, мессенджеры, офисные программы - все это доступно прямо с экрана навигатора. Мультимедийные возможности также на высоте: устройство поддерживает воспроизведение музыки, радио, фото и видео, а также работу с электронными книгами. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет быстро подключаться к интернету и оставаться на связи в любой поездке.

Экран навигатора имеет разрешение 800×480 пикселей, что обеспечивает четкое изображение под разными углами. Объем оперативной памяти составляет 512 МБ DDR3, а встроенная флеш-память - 8 ГБ. Для хранения дополнительных данных предусмотрен слот для карт MicroSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обеспечивает до трех часов работы при просмотре видео, а зарядка занимает около четырех часов. Меню устройства поддерживает 20 языков, включая русский, а размеры корпуса составляют всего 135×84×13 мм, что делает навигатор удобным для использования в любом автомобиле.

JFTR39A - это пример того, как современные технологии становятся доступнее. За небольшие деньги пользователь получает не только навигатор, но и компактный планшет с широкими возможностями. Такой гаджет способен стать незаменимым помощником в дороге, особенно для тех, кто ценит функциональность и удобство.

