Как бюджетный кемпер из Китая может удивить даже опытных автолюбителей

Китайский кемпер на базе грузовика Howo с впечатляющим интерьером и доступной ценой

Кемпер на шасси китайского грузовика Howo предлагает стильный интерьер и корпус из композитных материалов по цене около 20 тысяч долларов. Модель оснащена модульной планировкой и европейским дизайном, что делает ее интересным вариантом на рынке.

Рынок кемперов на базе грузовиков насыщен множеством производителей, но иногда появляются действительно примечательные модели, заслуживающие внимания. Одним из таких стал кемпер, построенный на шасси китайского грузовика Howo. Несмотря на скептицизм, связанный с покупками из Китая, этот вариант выделяется сочетанием дизайна, интерьера и конструкции, которые превосходят свою цену.

Стартовая стоимость кемпера Howo составляет около 14 400 долларов США (примерно 1,16 млн рублей), что уже само по себе впечатляет.

Конструкция корпуса кемпера выполнена из композитных материалов, что обеспечивает хорошую защиту от погодных условий и позволяет создать комфортный микроклимат внутри при наличии теплоизоляции.

Внешне кемпер оснащен всем необходимым для комфортного отдыха на природе: маркиза, наружное освещение, крепления для различных аксессуаров, отсеки для оборудования и кассетный туалет. Также предусмотрена лестница для доступа на крышу и крепления для досок.

Интерьер кемпера — его главная сильная сторона. Вход сзади ведет в кухонную зону справа и разделенный санузел слева, где одна дверь скрывает туалет и полки для хранения, а другая — раковину и дополнительное пространство для вещей. В передней части расположены холодильник, зона отдыха и спальня.

Обеденный стол рассчитан на четверых, а благодаря модульной конструкции может трансформироваться в дополнительное спальное место для двоих. Еще двое могут разместиться в спальне над кабиной. Вариантов планировки предлагается шесть, но наиболее привлекательным выглядит интерьер с европейским стилем оформления: светлые ткани, деревянные панели и встроенная светодиодная подсветка создают уютную атмосферу. Кемпер оснащен базовой системой автономного питания с одной батареей.