Как бюджетный кемпер из Китая может удивить даже опытных автолюбителей

19 ноября 2025, 11:03
Китайский кемпер на базе грузовика Howo с впечатляющим интерьером и доступной ценой
Китайский кемпер на базе грузовика Howo с впечатляющим интерьером и доступной ценой
Кемпер на шасси китайского грузовика Howo предлагает стильный интерьер и корпус из композитных материалов по цене около 20 тысяч долларов. Модель оснащена модульной планировкой и европейским дизайном, что делает ее интересным вариантом на рынке.
Рынок кемперов на базе грузовиков насыщен множеством производителей, но иногда появляются действительно примечательные модели, заслуживающие внимания. Одним из таких стал кемпер, построенный на шасси китайского грузовика Howo. Несмотря на скептицизм, связанный с покупками из Китая, этот вариант выделяется сочетанием дизайна, интерьера и конструкции, которые превосходят свою цену.
Стартовая стоимость кемпера Howo составляет около 14 400 долларов США (примерно 1,16 млн рублей), что уже само по себе впечатляет.
Конструкция корпуса кемпера выполнена из композитных материалов, что обеспечивает хорошую защиту от погодных условий и позволяет создать комфортный микроклимат внутри при наличии теплоизоляции.
Внешне кемпер оснащен всем необходимым для комфортного отдыха на природе: маркиза, наружное освещение, крепления для различных аксессуаров, отсеки для оборудования и кассетный туалет. Также предусмотрена лестница для доступа на крышу и крепления для досок.
Интерьер кемпера — его главная сильная сторона. Вход сзади ведет в кухонную зону справа и разделенный санузел слева, где одна дверь скрывает туалет и полки для хранения, а другая — раковину и дополнительное пространство для вещей. В передней части расположены холодильник, зона отдыха и спальня.
Обеденный стол рассчитан на четверых, а благодаря модульной конструкции может трансформироваться в дополнительное спальное место для двоих. Еще двое могут разместиться в спальне над кабиной. Вариантов планировки предлагается шесть, но наиболее привлекательным выглядит интерьер с европейским стилем оформления: светлые ткани, деревянные панели и встроенная светодиодная подсветка создают уютную атмосферу. Кемпер оснащен базовой системой автономного питания с одной батареей.
Похожие материалы Хово
-
19.11.2025, 08:16
Changan Deepal L06 стал первым серийным авто Китая с подвеской Ferrari
Changan Deepal L06 удивил рынок инновационной магнитной подвеской, ранее доступной только Ferrari. В салоне – премиальные материалы и огромный AR-дисплей. Электроника поддерживает автопилот и быструю зарядку. Модель обещает новый уровень комфорта и управляемости.Читать далее
-
19.11.2025, 05:09
Уникальный Triumph Hammerhead: кастом Speed Twin с характером и стилем от A&J Cycles
A&J Cycles снова удивили мир мотоциклов своим новым проектом. На этот раз они создали нечто особенное для частного заказчика. Мотоцикл получил имя Hammerhead и уже привлек внимание ценителей кастом-культуры. В чем секрет его успеха? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2025, 08:47
Новая BMW M2 CS: бескомпромиссный спорткар для настоящих ценителей скорости
BMW M2 CS возвращает нас в прошлое. Это громкая и очень жесткая машина. Она создана для настоящих фанатов марки. Купе сочетает в себе дух прошлого. Но при этом имеет современные технологии. Узнайте все о новинке.Читать далее
-
17.11.2025, 20:16
Toyota представила новое поколение Hilux с виртуальной версией GR Sport 2027 года
Toyota выпустила девятое поколение Hilux, а в сети уже обсуждают виртуальную версию GR Sport. Официально такой модификации пока нет, но энтузиасты создали яркий образ. Чем отличается новый Hilux и почему GR Sport пока существует только в CGI – читайте в нашем материале.Читать далее
-
17.11.2025, 15:10
Почему у Mitsubishi Eclipse первого поколения был заметный горб на капоте
Узнайте, зачем на самом деле появился знаменитый горб на капоте Mitsubishi Eclipse. Причина не связана с турбонаддувом, как многие думали. Этот элемент стал визитной карточкой модели и придал ей узнаваемый облик. Истинная история создания детали удивит даже поклонников марки.Читать далее
-
17.11.2025, 13:24
Lamborghini Urus S в яркой пленке и с карбоновым обвесом от Larte Design
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную сатиновую пленку с переходом от синего к фиолетовому и карбоновый обвес. Мощность осталась прежней, а внешний вид стал еще агрессивнее. Цена комплекта держится в секрете. Внутри изменений не обнаружено.Читать далее
-
17.11.2025, 12:54
Changan CS75 Plus на тесте: чем удивил кроссовер с новым дизайном и автоматом Aisin
Changan CS75 Plus серьезно обновился. Он получил яркий современный дизайн. У него теперь мощный двигатель. Коробка передач - автомат Aisin. Но у модели есть свои минусы. Разбираемся в деталях этого кроссовера.Читать далее
-
17.11.2025, 12:23
Китайский кроссовер Omoda C5 разобрали в новом аудио-обзоре
Вышел новый подкаст об Omoda C5. В нем раскрыты все секреты модели. Салон удивил интересными решениями. Управление автомобилем вызвало споры. Стоит ли его покупать? Ответы уже здесь.Читать далее
-
17.11.2025, 10:26
Honda NX650 Scrambler: японская техника и итальянский кастом в одном мотоцикле
В Италии энтузиаст создал уникальный скрэмблер на базе Honda NX650. Его мастерская расположена прямо на территории семейного карьера. Автор проекта сочетает страсть к эндуро и кастом-культуре. Узнайте, как японская техника обрела новый облик благодаря итальянскому подходу.Читать далее
-
17.11.2025, 10:20
Сколько стоит уникальный пикап Mansory и Philipp Plein на базе Mercedes G 63
Думали, что видели все в мире тюнинга? Этот пикап способен удивить даже самых искушенных. Необычный дизайн, коллаборация с известным дизайнером и редкость исполнения. Узнайте, почему этот автомобиль обсуждают по всему миру. Цена заставит задуматься даже миллионеров.Читать далее
Похожие материалы Хово
-
19.11.2025, 08:16
Changan Deepal L06 стал первым серийным авто Китая с подвеской Ferrari
Changan Deepal L06 удивил рынок инновационной магнитной подвеской, ранее доступной только Ferrari. В салоне – премиальные материалы и огромный AR-дисплей. Электроника поддерживает автопилот и быструю зарядку. Модель обещает новый уровень комфорта и управляемости.Читать далее
-
19.11.2025, 05:09
Уникальный Triumph Hammerhead: кастом Speed Twin с характером и стилем от A&J Cycles
A&J Cycles снова удивили мир мотоциклов своим новым проектом. На этот раз они создали нечто особенное для частного заказчика. Мотоцикл получил имя Hammerhead и уже привлек внимание ценителей кастом-культуры. В чем секрет его успеха? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2025, 08:47
Новая BMW M2 CS: бескомпромиссный спорткар для настоящих ценителей скорости
BMW M2 CS возвращает нас в прошлое. Это громкая и очень жесткая машина. Она создана для настоящих фанатов марки. Купе сочетает в себе дух прошлого. Но при этом имеет современные технологии. Узнайте все о новинке.Читать далее
-
17.11.2025, 20:16
Toyota представила новое поколение Hilux с виртуальной версией GR Sport 2027 года
Toyota выпустила девятое поколение Hilux, а в сети уже обсуждают виртуальную версию GR Sport. Официально такой модификации пока нет, но энтузиасты создали яркий образ. Чем отличается новый Hilux и почему GR Sport пока существует только в CGI – читайте в нашем материале.Читать далее
-
17.11.2025, 15:10
Почему у Mitsubishi Eclipse первого поколения был заметный горб на капоте
Узнайте, зачем на самом деле появился знаменитый горб на капоте Mitsubishi Eclipse. Причина не связана с турбонаддувом, как многие думали. Этот элемент стал визитной карточкой модели и придал ей узнаваемый облик. Истинная история создания детали удивит даже поклонников марки.Читать далее
-
17.11.2025, 13:24
Lamborghini Urus S в яркой пленке и с карбоновым обвесом от Larte Design
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную сатиновую пленку с переходом от синего к фиолетовому и карбоновый обвес. Мощность осталась прежней, а внешний вид стал еще агрессивнее. Цена комплекта держится в секрете. Внутри изменений не обнаружено.Читать далее
-
17.11.2025, 12:54
Changan CS75 Plus на тесте: чем удивил кроссовер с новым дизайном и автоматом Aisin
Changan CS75 Plus серьезно обновился. Он получил яркий современный дизайн. У него теперь мощный двигатель. Коробка передач - автомат Aisin. Но у модели есть свои минусы. Разбираемся в деталях этого кроссовера.Читать далее
-
17.11.2025, 12:23
Китайский кроссовер Omoda C5 разобрали в новом аудио-обзоре
Вышел новый подкаст об Omoda C5. В нем раскрыты все секреты модели. Салон удивил интересными решениями. Управление автомобилем вызвало споры. Стоит ли его покупать? Ответы уже здесь.Читать далее
-
17.11.2025, 10:26
Honda NX650 Scrambler: японская техника и итальянский кастом в одном мотоцикле
В Италии энтузиаст создал уникальный скрэмблер на базе Honda NX650. Его мастерская расположена прямо на территории семейного карьера. Автор проекта сочетает страсть к эндуро и кастом-культуре. Узнайте, как японская техника обрела новый облик благодаря итальянскому подходу.Читать далее
-
17.11.2025, 10:20
Сколько стоит уникальный пикап Mansory и Philipp Plein на базе Mercedes G 63
Думали, что видели все в мире тюнинга? Этот пикап способен удивить даже самых искушенных. Необычный дизайн, коллаборация с известным дизайнером и редкость исполнения. Узнайте, почему этот автомобиль обсуждают по всему миру. Цена заставит задуматься даже миллионеров.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве