Китайский «клон» Land Rover Evoque обновился
Список оснащения включает систему стабилизации, функцию мониторинга слепых зон, систему соблюдения рядности движения, мультимедийную установку с сенсорным дисплеем, помощника при спуске и подъеме, кожаную отделку салона и другие опции.
Модель оснащается 1,5-литровым двигателем, выдающим 163 л.с. или 2-литровым агрегатом с силовой отдачей в 190 «лошадей». Трансмиссия представлена 6-скоростной «механикой» или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод предусмотрен безальтернативно передний.
Для покупателей, желающих свести к минимуму различия с оригиналом, дилеры «клона» предлагают фальшивые шильдики Land Rover, идентичные колесные диски и очень похожую решетку радиатора. Так Landwind X7 становится практически неотличим от Range Rover Evoque.
У китайских дилеров обновленный кроссовер появится 31 октября текущего года. Местным покупателям придется заплатить не менее 129 800 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет 1 060 000 рублей.
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