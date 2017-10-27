27 октября 2017, 11:31

Китайский «клон» Land Rover Evoque обновился

Китайская компания Landwind обнародовала первые фотографии своего обновленного кроссовера X7. Модель известна сходством с британским паркетником Range Rover Evoque.
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  Китайский «клон» Land Rover Evoque обновился Landwind Китайский «клон» Land Rover Evoque обновился Landwind Китайский «клон» Land Rover Evoque обновился Landwind Китайский «клон» Land Rover Evoque обновился
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Несмотря на то, что дизайнеры постарались придать автомобилю собственные характерные черты, сходство с Evoque все равно бросается в глаза. Рестайлинговая версия получила видоизмененные бамперы и несколько переработанную головную оптику. Также обновленный паркетник получил новую радиаторную решетку и светодиодные задние фонари.

Список оснащения включает систему стабилизации, функцию мониторинга слепых зон, систему соблюдения рядности движения, мультимедийную установку с сенсорным дисплеем, помощника при спуске и подъеме, кожаную отделку салона и другие опции.

Модель оснащается 1,5-литровым двигателем, выдающим 163 л.с. или 2-литровым агрегатом с силовой отдачей в 190 «лошадей». Трансмиссия представлена 6-скоростной «механикой» или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод предусмотрен безальтернативно передний.

Для покупателей, желающих свести к минимуму различия с оригиналом, дилеры «клона» предлагают фальшивые шильдики Land Rover, идентичные колесные диски и очень похожую решетку радиатора. Так Landwind X7 становится практически неотличим от Range Rover Evoque.

У китайских дилеров обновленный кроссовер появится 31 октября текущего года. Местным покупателям придется заплатить не менее 129 800 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет 1 060 000 рублей.

Дизайн и тюнинг Ландвинд, Лендвинд

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Китайский «клон» Land Rover Evoque обновился
{{material_121413}}Несмотря на то, что дизайнеры постарались придать автомобилю собственные характерные черты, сходство с Evoque все равно бросается в глаза. Рестайлинговая версия получила видоизмененные бамперы и несколько переработанную головную оптику. Также обновленный паркетник получил новую радиаторную решетку и светодиодные задние фонари.Список оснащения включает систему стабилизации, функцию мониторинга слепых зон, систему соблюдения рядности движения, мультимедийную установку с сенсорным дисплеем, помощника при спуске и подъеме, кожаную отделку салона и другие опции.Модель оснащается 1,5-литровым двигателем, выдающим 163 л.с. или 2-литровым агрегатом с силовой отдачей в 190 «лошадей». Трансмиссия представлена 6-скоростной «механикой» или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод предусмотрен безальтернативно передний.Для покупателей, желающих свести к минимуму различия с оригиналом, дилеры «клона» предлагают фальшивые шильдики Land Rover, идентичные колесные диски и очень похожую решетку радиатора. Так Landwind X7 становится практически неотличим от Range Rover Evoque.У китайских дилеров обновленный кроссовер появится 31 октября текущего года. Местным покупателям придется заплатить не менее 129 800 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет 1 060 000 рублей.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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