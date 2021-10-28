Китайский кроссовер Geely Coolray полностью оправдал ожидания владельцев: как такое возможно?
В период с апреля по сентябрь текущего года не менее 100 человек высказались по каждой из предложенных моделей – люди ответили на вопрос: «Оправдались ли ваши ожидания от автомобиля при его эксплуатации?» Ответы ранжировались по шкале от 1 (полностью оправдались) до -1 (совершенно не оправдались), после чего по специальной формуле шел расчет индекса оправданности ожиданий водителей.
Компактный вседорожник Geely Coolray набрал 76,4 балла и оказался первым китайским автомобилем в подобного рода рейтинге. При этом автомобиль занял 2 место среди всех участвовавших в исследовании автомобилей, позади осталось немало моделей премиальных марок.
Те, кто уже приобрел «Кулрей», импонируют в нем яркий молодежный дизайн, обилие комфорт-опций и систем безопасности, ходовые качества. Напомним, что вопросом динамики Geely Coolray заведует 1,5-литровый 150-сильный турбированный мотор, который стыкуется с 7-диапазонным «роботом», имеющим пару «мокрых» сцеплений, и который направляет весь потенциал на колеса передней оси. Разгон до 100 км/ч по паспорту составляет 8,4 секунды, расход бензина в миксе - не более 6,4 л/100 км пути.
Напомним, что Geely Coolray представлен на отечественном рынке в 3 вариантах комплектации: Comfort, Luxury и Flagship. Цены на компактный SUV стартуют с отметки 1 386 990 рублей. На сегодняшний день «Кулрей» - самый продаваемый автомобиль в российский линейке Geely.
- 1 720 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
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