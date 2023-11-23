Китайский кроссовер, который хотели выпускать под брендом Lada, подорожал на 400 тысяч рублей

Журналисты издания «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили обнаружили, что в ноябре резко подорожали кроссоверы FAW Bestune T77. Прибавка составила порядка 18%. Базовая версия Luxury DCT с 7-ступенчатым «роботом» подорожала на 439 тысяч рублей и теперь стоит минимум 2 864 000 рублей. Более дорогая и богато оснащенная Prestige Plus прибавила 436 тысяч рублей и перешагнула отметку в 3 млн рублей. Такой FAW Bestune T77 стоит сейчас не менее 3 016 000 рублей.

Все кроссоверы оснащены безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л.с., который работает в связке 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом.

Фото: FAW

Напомним, за основу для нового кроссовера Lada X-Cross 5 планировали взять именно FAW Bestune T77. Автомобиль демонстрировали участникам Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2023), а затем в июне в торжественной обстановке запустили серийную сборку новинки на бывшем заводе Nissan. По информации инсайдеров, удалось собрать около сотни машин, а потом что-то пошло не так, с китайскими партнерами возникли трудности. Появились слухи, что АвтоВАЗ вместо FAW будет сотрудничать с Chery. Сама компания эту информацию официально не комментирует.

Упомянутые модели: FAW Bestune T77 (от 2 069 000 Р )

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