Китайский кроссовер, который хотели выпускать под брендом Lada, подорожал на 400 тысяч рублей
Все кроссоверы оснащены безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л.с., который работает в связке 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом.
Напомним, за основу для нового кроссовера Lada X-Cross 5 планировали взять именно FAW Bestune T77. Автомобиль демонстрировали участникам Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2023), а затем в июне в торжественной обстановке запустили серийную сборку новинки на бывшем заводе Nissan. По информации инсайдеров, удалось собрать около сотни машин, а потом что-то пошло не так, с китайскими партнерами возникли трудности. Появились слухи, что АвтоВАЗ вместо FAW будет сотрудничать с Chery. Сама компания эту информацию официально не комментирует.
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12.09.2023, 13:17
Куда пропал кроссовер Lada X-Cross 5? (АвтоВАЗ утверждает, что все идет по плану)
Торжественный запуск серийного производства нового кроссовера Lada X-Cross 5 состоялся еще в середине июня, в дни ПМЭФ-2023. Обычно автопроизводителям требуется один-два месяца, чтобы наполнить склады дилеров и объявить о начале продаж. Но прошло уже три месяца, а дилеры хранят молчание.Читать далее
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07.08.2023, 09:06
Какие элементы оцинкованы у китайских автомобилей, продающихся в России: «Москвич 3», Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-PRO и другие
Бытует мнение, что китайские автомобили сделаны из фольги и начинают ржаветь сразу же после схода с конвейера. Эксперты вооружились толщиномером и проверили, какие детали оцинкованы у современных китайских машин, представленных на российском рынке. Оцинковку обнаружили не у всех.Читать далее
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02.08.2023, 13:57
В России подорожали три модели FAW: не изменилась только цена донора новой Lada
Российский офис FAW обновил прайс-листы почти на весь представленный в стране модельный ряд: подорожали лифтбек и два кроссовера. Без изменений оставили только цену кроссовера FAW Bestune T77, на базе которого в Петербурге выпускают автомобили под брендом Lada.Читать далее
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16.06.2023, 13:12
В Петербурге стартует сборка нового кроссовера Lada: комплектации и цены
В субботу, 17 июня, с конвейера бывшего заводе Nissan в Санкт-Петербурге сойдут первые кроссоверы Lada X-Cross 5. Клиентам предложат две комплектации на выбор с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором.Читать далее
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14.06.2023, 14:08
Новый кроссовер Lada показали на видео: его будут собирать в Петербурге
В рамках ПМЭФ-2023 АвтоВАЗ продемонстрировал новый кроссовер Lada X-Cross 5, сборку которого наладят на бывшем петербургском заводе Nissan, официально переименованном недавно в «Лада Санкт-Петербург».Читать далее
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12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
12.09.2023, 13:17
Куда пропал кроссовер Lada X-Cross 5? (АвтоВАЗ утверждает, что все идет по плану)
Торжественный запуск серийного производства нового кроссовера Lada X-Cross 5 состоялся еще в середине июня, в дни ПМЭФ-2023. Обычно автопроизводителям требуется один-два месяца, чтобы наполнить склады дилеров и объявить о начале продаж. Но прошло уже три месяца, а дилеры хранят молчание.Читать далее
-
07.08.2023, 09:06
Какие элементы оцинкованы у китайских автомобилей, продающихся в России: «Москвич 3», Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-PRO и другие
Бытует мнение, что китайские автомобили сделаны из фольги и начинают ржаветь сразу же после схода с конвейера. Эксперты вооружились толщиномером и проверили, какие детали оцинкованы у современных китайских машин, представленных на российском рынке. Оцинковку обнаружили не у всех.Читать далее
-
02.08.2023, 13:57
В России подорожали три модели FAW: не изменилась только цена донора новой Lada
Российский офис FAW обновил прайс-листы почти на весь представленный в стране модельный ряд: подорожали лифтбек и два кроссовера. Без изменений оставили только цену кроссовера FAW Bestune T77, на базе которого в Петербурге выпускают автомобили под брендом Lada.Читать далее
-
16.06.2023, 13:12
В Петербурге стартует сборка нового кроссовера Lada: комплектации и цены
В субботу, 17 июня, с конвейера бывшего заводе Nissan в Санкт-Петербурге сойдут первые кроссоверы Lada X-Cross 5. Клиентам предложат две комплектации на выбор с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором.Читать далее
-
14.06.2023, 14:08
Новый кроссовер Lada показали на видео: его будут собирать в Петербурге
В рамках ПМЭФ-2023 АвтоВАЗ продемонстрировал новый кроссовер Lada X-Cross 5, сборку которого наладят на бывшем петербургском заводе Nissan, официально переименованном недавно в «Лада Санкт-Петербург».Читать далее
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
- 2 648 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
- 2 510 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
- 2 595 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
- 2 250 000 РFAW Bestune T77 2021 в Москве
- 2 610 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
- 2 780 000 РFAW Bestune T77 2023 в Москве
- 2 580 000 РFAW Bestune T77 2023 в Москве
- 2 300 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
- 2 460 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
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