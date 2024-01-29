Китайский летающий автомобиль Geely совершил свой первый полет

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Новый AE200 по сути является электрическим самолетом с вертикальным взлетом и посадкой. Он стал первым пилотируемым еVTOL в Китае, получившим сертификат летной годности от национального Управления гражданской авиации. Размах крыльев AE200 составляет 14,5 метра, высота 4,6 метра, длина 9 метров. В салоне может находиться до пяти человек: пилот и четыре пассажира. Дальность полета зависит от загрузки и составляет от 200 до 300 километров.

В июле 2023 года Wofei Changkong и Sino Airlines подписали контракт на поставку 100 летающих автомобилей. Обе стороны будут совместно продвигать на рынке eVTOL. Ожидается, что летающие автомобили будут востребованы в бизнес-авиации. Например, из центра города Чэнду в международный аэропорт можно будет добраться всего за 15 минут, пишет китайское издание ithome.com.

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