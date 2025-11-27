Как 42 девушки поместились в одном минивэне: новый рекорд от Geely

Китайский минивэн Geely Galaxy V900 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Новый китайский минивэн удивил всех. Он установил мировой рекорд вместимости. В салоне умудрились расположиться несколько десятков человек. Модель скоро появится на рынке. У нее гибридный силовой агрегат. Автомобиль готов к началу продаж.

Китайский автогигант Geely решил подогреть интерес к своему новому минивэну Galaxy V900 весьма нетривиальным способом. Незадолго до официального старта продаж компания организовала мероприятие, которое завершилось установлением мирового рекорда Гиннесса. В салон одного автомобиля смогли уместиться 42 профессиональные танцовщицы. Как сообщает «Российская Газета», само событие произошло еще 27 октября, однако производитель решил поделиться этой новостью только сейчас, когда все готово к рыночному дебюту новинки.

Хотя цифра в 42 человека звучит внушительно, в истории мировых рекордов были и более впечатляющие достижения. Например, в 2015 году в куда более компактный кроссовер Toyota Rav4 удалось «упаковать» 41 человека, а абсолютным чемпионом в этом странном соревновании остается классический Volkswagen Campervan, в который однажды набилось целых 50 пассажиров. Тем не менее, для Geely это стало отличным пиар-ходом, демонстрирующим простор и вместительность нового флагманского минивэна.

Сам по себе Geely Galaxy V900 не является абсолютно новой разработкой. По сути, это гибридная версия большого электрического минивэна LEVC L380. Бренд LEVC, известный своими лондонскими кэбами, также принадлежит холдингу Geely. Для новой гибридной модификации автомобиль получил не только другое имя, но и ряд технических и дизайнерских доработок. Габариты машины впечатляют: длина составляет 5360 мм, ширина - 1998 мм, а высота - 1940 мм при колесной базе в 3200 мм. Это делает его одним из самых крупных представителей своего класса.

Внешне гибридный V900 можно отличить от электрического L380 по оформлению передней части. Вместо глухой панели, характерной для электрокаров, здесь установлена массивная хромированная решетка радиатора с горизонтальными ламелями. Также был переработан передний бампер, а над лобовым стеклом появился лидар, свидетельствующий о наличии продвинутых систем помощи водителю. Интересная деталь - на кузове автомобиля отсутствует привычная эмблема Geely.

Главное техническое отличие скрывается под капотом. Galaxy V900 оснащен гибридной силовой установкой последовательного типа. Это означает, что 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 163 л.с. не имеет прямой связи с колесами, а работает исключительно в режиме генератора, подзаряжая тяговую батарею. В движение минивэн приводится электромотором. В зависимости от емкости аккумулятора, запас хода на чистой электротяге может составлять 172, 195 или 202 километра. Более подробные характеристики и цены компания обещает раскрыть в ближайшее время.