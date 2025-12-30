Современный байк в стиле Triumph Bobber — чем удивил китайский «Урал»

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 декабря 2025, 18:42

Китайский мотоцикл CJ Adept 700 Solo: тест-драйв и впечатления от городской езды

Китайский мотоцикл CJ Adept 700 Solo: тест-драйв и впечатления от городской езды

Современный байк в стиле Triumph Bobber — чем удивил китайский «Урал»

Китайский мотоцикл CJ Adept 700 Solo: тест-драйв и впечатления от городской езды

CJ Adept 700 Solo - китайский мотоцикл, вдохновленный британским стилем. Он сочетает узнаваемый дизайн и оригинальные технические решения. В тесте раскрываем особенности управляемости и комфорта. Узнайте, чем удивляет этот байк в реальных условиях.

CJ Adept 700 Solo - китайский мотоцикл, вдохновленный британским стилем. Он сочетает узнаваемый дизайн и оригинальные технические решения. В тесте раскрываем особенности управляемости и комфорта. Узнайте, чем удивляет этот байк в реальных условиях.

Если бы история сложилась иначе, и Советский Союз не исчез с карт мира, возможно, этот мотоцикл носил бы имя «Урал Соло» или даже стал бывшим наследником «одиночек». Но сегодня CJ Adept 700 Solo - это китайский байк, который не только отказался от классического кардана и оппозитного двигателя, но и примерил на себя стиль британского Triumph Bobber. На первый взгляд его исходные основы: силуэт, посадка, детали - напоминают о британских структурах, если не заглядывать на шильдики и надписи.

Однако китайские инженеры не ограничились простым копированием. Они, похоже, собрали этот мотоцикл из деталей разных эпох и школ, создав гармоничный и цельный образ. Простые задние амортизаторы, пассажирское сиденье и даже некоторые неоригинальные элементы не портят впечатления, а наоборот, повышают индивидуальность.

В основе CJ Adept 700 Solo лежит прочная дуплексная рама, охватывающая полностью двигатель. Маятник - стальной, двуплечий, что делает байк довольно легким: почти 300 килограммов снаряженной массы. Несмотря на это, управлять мотоциклом легко. Низкий центр тяжести обеспечивает непревзойденную устойчивость и маневренность даже в плотном городском потоке.

Вместо привычного оппозита здесь установлен рядный двухцилиндровый моторный кубик 693 с жидкостным охлаждением. Этот двигатель, выдающий 77 лошадиных сил и 64 Нм крутящего момента, хорошо знаком по моделям Kawasaki, а в данном случае его производит CFMOTO. Питается байк 92-м бензином, бак вмещает 18 литров. Экономичность не рекордная, но надежность и тяга впечатляют.

Коробка передач – шестиступенчатая, с длинными, но четкими ходами. Особенность – двуплечая лапка переключения, к которой быстро привыкаешь. На второй передаче CJ Adept 700 Solo легко разгоняется до 80 км/ч, а на трассе комфортно держит 110-120 км/ч. Спидометр и GPS показывают одинаковую скорость.

Жесткий наклон и приличный вес обеспечивают устойчивую курсовую устойчивость даже на высоких скоростях. Однако отсутствие ветровика и вертикальной посадки делают длительные поездки утомительными - седло становится быстро неудобным.

В городе мотоцикл раскрывает себя с лучшей стороны. Широкий руль не мешает лавировать в пробках, а зеркала на концах рукояток обеспечивают хороший обзор. Выхлоп громкий и выразительный, что вызывает эмоции.

Колеса - спицованные, рассчитаны на бескамерную резину. Покрышки простые, хорошо удерживают дорогу в сухую погоду, но в дождь стоит быть осторожнее: мотоцикл быстро закидывает грязь, место для дождевика не предусмотрено.

Тормозная система двухканальной ABS внушает надежность: передний диск 320 мм, задний - 255 мм. Подвеска рассчитана на ровный асфальт, поэтому на неровностях становится жестко, особенно с пассажиром. Для него под сиденьем предусмотрены выштамповки для пальцев или крепления, но комфорт минимален - CJ Adept 700 Solo явно создан для одиночных поездок.

Светодиодная оптика радует ярким светом, особенно в темное время суток. Приборная панель простая, с синей панелью, хорошо читается ночью, но днем ​​цифры видны хуже. На руле — два пульта с раздельными поворотниками, как у Harley-Davidson, но функция автоматического отключения отсутствует.

В целом, несмотря на заимствованный дизайн и разработки спорных решений, CJ Adept 700 Solo оставляет приятное впечатление. Он заводится без проблем, масло не подтекает, уверенно едет. Этот мотоцикл – не просто копия, самостоятельный участник рынка, который может удивить даже опытных байкеров.

Упомянутые марки: CFMOTO, Triumph
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ЦФ мото, Триумф авто

Похожие материалы ЦФ мото, Триумф авто

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тульская область Белгород Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться