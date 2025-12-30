Современный байк в стиле Triumph Bobber — чем удивил китайский «Урал»

Китайский мотоцикл CJ Adept 700 Solo: тест-драйв и впечатления от городской езды

CJ Adept 700 Solo - китайский мотоцикл, вдохновленный британским стилем. Он сочетает узнаваемый дизайн и оригинальные технические решения. В тесте раскрываем особенности управляемости и комфорта. Узнайте, чем удивляет этот байк в реальных условиях.

Если бы история сложилась иначе, и Советский Союз не исчез с карт мира, возможно, этот мотоцикл носил бы имя «Урал Соло» или даже стал бывшим наследником «одиночек». Но сегодня CJ Adept 700 Solo - это китайский байк, который не только отказался от классического кардана и оппозитного двигателя, но и примерил на себя стиль британского Triumph Bobber. На первый взгляд его исходные основы: силуэт, посадка, детали - напоминают о британских структурах, если не заглядывать на шильдики и надписи.

Однако китайские инженеры не ограничились простым копированием. Они, похоже, собрали этот мотоцикл из деталей разных эпох и школ, создав гармоничный и цельный образ. Простые задние амортизаторы, пассажирское сиденье и даже некоторые неоригинальные элементы не портят впечатления, а наоборот, повышают индивидуальность.

В основе CJ Adept 700 Solo лежит прочная дуплексная рама, охватывающая полностью двигатель. Маятник - стальной, двуплечий, что делает байк довольно легким: почти 300 килограммов снаряженной массы. Несмотря на это, управлять мотоциклом легко. Низкий центр тяжести обеспечивает непревзойденную устойчивость и маневренность даже в плотном городском потоке.

Вместо привычного оппозита здесь установлен рядный двухцилиндровый моторный кубик 693 с жидкостным охлаждением. Этот двигатель, выдающий 77 лошадиных сил и 64 Нм крутящего момента, хорошо знаком по моделям Kawasaki, а в данном случае его производит CFMOTO. Питается байк 92-м бензином, бак вмещает 18 литров. Экономичность не рекордная, но надежность и тяга впечатляют.

Коробка передач – шестиступенчатая, с длинными, но четкими ходами. Особенность – двуплечая лапка переключения, к которой быстро привыкаешь. На второй передаче CJ Adept 700 Solo легко разгоняется до 80 км/ч, а на трассе комфортно держит 110-120 км/ч. Спидометр и GPS показывают одинаковую скорость.

Жесткий наклон и приличный вес обеспечивают устойчивую курсовую устойчивость даже на высоких скоростях. Однако отсутствие ветровика и вертикальной посадки делают длительные поездки утомительными - седло становится быстро неудобным.

В городе мотоцикл раскрывает себя с лучшей стороны. Широкий руль не мешает лавировать в пробках, а зеркала на концах рукояток обеспечивают хороший обзор. Выхлоп громкий и выразительный, что вызывает эмоции.

Колеса - спицованные, рассчитаны на бескамерную резину. Покрышки простые, хорошо удерживают дорогу в сухую погоду, но в дождь стоит быть осторожнее: мотоцикл быстро закидывает грязь, место для дождевика не предусмотрено.

Тормозная система двухканальной ABS внушает надежность: передний диск 320 мм, задний - 255 мм. Подвеска рассчитана на ровный асфальт, поэтому на неровностях становится жестко, особенно с пассажиром. Для него под сиденьем предусмотрены выштамповки для пальцев или крепления, но комфорт минимален - CJ Adept 700 Solo явно создан для одиночных поездок.

Светодиодная оптика радует ярким светом, особенно в темное время суток. Приборная панель простая, с синей панелью, хорошо читается ночью, но днем ​​цифры видны хуже. На руле — два пульта с раздельными поворотниками, как у Harley-Davidson, но функция автоматического отключения отсутствует.

В целом, несмотря на заимствованный дизайн и разработки спорных решений, CJ Adept 700 Solo оставляет приятное впечатление. Он заводится без проблем, масло не подтекает, уверенно едет. Этот мотоцикл – не просто копия, самостоятельный участник рынка, который может удивить даже опытных байкеров.