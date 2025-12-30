Современный байк в стиле Triumph Bobber — чем удивил китайский «Урал»

30 декабря 2025, 18:42
Китайский мотоцикл CJ Adept 700 Solo: тест-драйв и впечатления от городской езды
Китайский мотоцикл CJ Adept 700 Solo: тест-драйв и впечатления от городской езды
CJ Adept 700 Solo - китайский мотоцикл, вдохновленный британским стилем. Он сочетает узнаваемый дизайн и оригинальные технические решения. В тесте раскрываем особенности управляемости и комфорта. Узнайте, чем удивляет этот байк в реальных условиях.
Если бы история сложилась иначе, и Советский Союз не исчез с карт мира, возможно, этот мотоцикл носил бы имя «Урал Соло» или даже стал бывшим наследником «одиночек». Но сегодня CJ Adept 700 Solo - это китайский байк, который не только отказался от классического кардана и оппозитного двигателя, но и примерил на себя стиль британского Triumph Bobber. На первый взгляд его исходные основы: силуэт, посадка, детали - напоминают о британских структурах, если не заглядывать на шильдики и надписи.
Однако китайские инженеры не ограничились простым копированием. Они, похоже, собрали этот мотоцикл из деталей разных эпох и школ, создав гармоничный и цельный образ. Простые задние амортизаторы, пассажирское сиденье и даже некоторые неоригинальные элементы не портят впечатления, а наоборот, повышают индивидуальность.
В основе CJ Adept 700 Solo лежит прочная дуплексная рама, охватывающая полностью двигатель. Маятник - стальной, двуплечий, что делает байк довольно легким: почти 300 килограммов снаряженной массы. Несмотря на это, управлять мотоциклом легко. Низкий центр тяжести обеспечивает непревзойденную устойчивость и маневренность даже в плотном городском потоке.
Вместо привычного оппозита здесь установлен рядный двухцилиндровый моторный кубик 693 с жидкостным охлаждением. Этот двигатель, выдающий 77 лошадиных сил и 64 Нм крутящего момента, хорошо знаком по моделям Kawasaki, а в данном случае его производит CFMOTO. Питается байк 92-м бензином, бак вмещает 18 литров. Экономичность не рекордная, но надежность и тяга впечатляют.
Коробка передач – шестиступенчатая, с длинными, но четкими ходами. Особенность – двуплечая лапка переключения, к которой быстро привыкаешь. На второй передаче CJ Adept 700 Solo легко разгоняется до 80 км/ч, а на трассе комфортно держит 110-120 км/ч. Спидометр и GPS показывают одинаковую скорость.
Жесткий наклон и приличный вес обеспечивают устойчивую курсовую устойчивость даже на высоких скоростях. Однако отсутствие ветровика и вертикальной посадки делают длительные поездки утомительными - седло становится быстро неудобным.
В городе мотоцикл раскрывает себя с лучшей стороны. Широкий руль не мешает лавировать в пробках, а зеркала на концах рукояток обеспечивают хороший обзор. Выхлоп громкий и выразительный, что вызывает эмоции.
Колеса - спицованные, рассчитаны на бескамерную резину. Покрышки простые, хорошо удерживают дорогу в сухую погоду, но в дождь стоит быть осторожнее: мотоцикл быстро закидывает грязь, место для дождевика не предусмотрено.
Тормозная система двухканальной ABS внушает надежность: передний диск 320 мм, задний - 255 мм. Подвеска рассчитана на ровный асфальт, поэтому на неровностях становится жестко, особенно с пассажиром. Для него под сиденьем предусмотрены выштамповки для пальцев или крепления, но комфорт минимален - CJ Adept 700 Solo явно создан для одиночных поездок.
Светодиодная оптика радует ярким светом, особенно в темное время суток. Приборная панель простая, с синей панелью, хорошо читается ночью, но днем цифры видны хуже. На руле — два пульта с раздельными поворотниками, как у Harley-Davidson, но функция автоматического отключения отсутствует.
В целом, несмотря на заимствованный дизайн и разработки спорных решений, CJ Adept 700 Solo оставляет приятное впечатление. Он заводится без проблем, масло не подтекает, уверенно едет. Этот мотоцикл – не просто копия, самостоятельный участник рынка, который может удивить даже опытных байкеров.
Похожие материалы ЦФ мото, Триумф авто
-
30.12.2025, 18:29
Geely Monjaro против Jaecoo J8: какой кроссовер выбрать
Geely Monjaro и Jaecoo J8 - два крупных кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Результаты удивили даже опытных автолюбителей. Какой из них выбрать - решать вам.Читать далее
-
30.12.2025, 17:47
Лучшие китайские кросс и эндуро мотоциклы для разных бюджетов
Обзор самых интересных китайских кросс и эндуро мотоциклов. Узнайте, какие модели попали в рейтинг, чем они отличаются и на что обратить внимание при выборе. В статье рассмотрены плюсы и минусы разных комплектаций, а также особенности двигателей. Не пропустите советы по покупке и важные нюансы.Читать далее
-
30.12.2025, 17:34
Belgee X70 глазами владельцев и экспертов: плюсы, минусы и нюансы эксплуатации
Белорусский кроссовер Belgee X70 вызывает интерес у российских водителей. В материале собраны реальные плюсы и минусы модели. Эксперты делятся впечатлениями от тестов и эксплуатации. Подробности о комфорте, надежности и оснащении. Читайте, чтобы узнать, подходит ли X70 для вас.Читать далее
-
30.12.2025, 17:27
Как московский завод ЗИЛ стал символом советского автопрома и лимузинов
Московский завод ЗИЛ прошел путь от мастерских до символа советского автопрома. В статье раскрываются малоизвестные факты о создании уникальных моделей. Узнайте, как рождались лимузины для первых лиц страны. История завода удивляет неожиданными поворотами и техническими открытиями.Читать далее
-
30.12.2025, 16:55
Сколько стоит обслуживание Geely Monjaro, Coolray и Tugella на 60 тысячах км
Geely уверенно держит позиции на российском рынке. Но сколько стоит обслуживание их кроссоверов? Мы разобрали расходы на ТО Monjaro, Coolray и Tugella за 60 000 км. Узнайте, какие нюансы ждут владельцев и на чем можно сэкономить.Читать далее
-
30.12.2025, 14:57
Необычные схемы автообмана в 2025 году раскрыты экспертами
В 2025 году мошенники удивили новыми способами обмана водителей. Некоторые схемы были особенно изощренными. Эксперты раскрыли детали самых необычных афер. Не все водители смогли вовремя распознать угрозу.Читать далее
-
30.12.2025, 14:33
Какие европейские автомобили с мощностью до 160 л.с. останутся с льготным утильсбором в 2026 году
В 2026 году рынок параллельного импорта в России ждет перемены. Новые правила утильсбора затронут только машины до 160 л.с. Какие европейские модели еще можно купить по льготной ставке? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 14:12
Производитель пылесосов Dreame выходит на рынок суперкаров с электромоделью
Dreame, известная по бытовой технике, готовит дебют в автопроме. Компания показала первые изображения электрического суперкара. Официальная премьера состоится на CES 2026. Серийный выпуск запланирован на 2027 год. Подробности о проекте держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 13:51
В Самаре продают уникальный ЗАЗ-968М 1990 года дороже новой Lada Iskra
В Самаре выставлен на продажу ЗАЗ-968М, который сохранился в первозданном виде. Машина 1990 года выпуска стоит дороже новой Lada Iskra. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - подробности в материале.Читать далее
-
30.12.2025, 13:28
Старт продаж электрокара «Атом» перенесли на весну 2026 года из-за зимних испытаний
Весной 2026 года на рынке появится долгожданный электромобиль. Производитель решил провести дополнительные испытания зимой. Это позволит довести модель до совершенства. Ожидается, что цена может стать ниже. Подробности о запуске и планах компании – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы ЦФ мото, Триумф авто
-
30.12.2025, 18:29
Geely Monjaro против Jaecoo J8: какой кроссовер выбрать
Geely Monjaro и Jaecoo J8 - два крупных кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Результаты удивили даже опытных автолюбителей. Какой из них выбрать - решать вам.Читать далее
-
30.12.2025, 17:47
Лучшие китайские кросс и эндуро мотоциклы для разных бюджетов
Обзор самых интересных китайских кросс и эндуро мотоциклов. Узнайте, какие модели попали в рейтинг, чем они отличаются и на что обратить внимание при выборе. В статье рассмотрены плюсы и минусы разных комплектаций, а также особенности двигателей. Не пропустите советы по покупке и важные нюансы.Читать далее
-
30.12.2025, 17:34
Belgee X70 глазами владельцев и экспертов: плюсы, минусы и нюансы эксплуатации
Белорусский кроссовер Belgee X70 вызывает интерес у российских водителей. В материале собраны реальные плюсы и минусы модели. Эксперты делятся впечатлениями от тестов и эксплуатации. Подробности о комфорте, надежности и оснащении. Читайте, чтобы узнать, подходит ли X70 для вас.Читать далее
-
30.12.2025, 17:27
Как московский завод ЗИЛ стал символом советского автопрома и лимузинов
Московский завод ЗИЛ прошел путь от мастерских до символа советского автопрома. В статье раскрываются малоизвестные факты о создании уникальных моделей. Узнайте, как рождались лимузины для первых лиц страны. История завода удивляет неожиданными поворотами и техническими открытиями.Читать далее
-
30.12.2025, 16:55
Сколько стоит обслуживание Geely Monjaro, Coolray и Tugella на 60 тысячах км
Geely уверенно держит позиции на российском рынке. Но сколько стоит обслуживание их кроссоверов? Мы разобрали расходы на ТО Monjaro, Coolray и Tugella за 60 000 км. Узнайте, какие нюансы ждут владельцев и на чем можно сэкономить.Читать далее
-
30.12.2025, 14:57
Необычные схемы автообмана в 2025 году раскрыты экспертами
В 2025 году мошенники удивили новыми способами обмана водителей. Некоторые схемы были особенно изощренными. Эксперты раскрыли детали самых необычных афер. Не все водители смогли вовремя распознать угрозу.Читать далее
-
30.12.2025, 14:33
Какие европейские автомобили с мощностью до 160 л.с. останутся с льготным утильсбором в 2026 году
В 2026 году рынок параллельного импорта в России ждет перемены. Новые правила утильсбора затронут только машины до 160 л.с. Какие европейские модели еще можно купить по льготной ставке? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 14:12
Производитель пылесосов Dreame выходит на рынок суперкаров с электромоделью
Dreame, известная по бытовой технике, готовит дебют в автопроме. Компания показала первые изображения электрического суперкара. Официальная премьера состоится на CES 2026. Серийный выпуск запланирован на 2027 год. Подробности о проекте держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 13:51
В Самаре продают уникальный ЗАЗ-968М 1990 года дороже новой Lada Iskra
В Самаре выставлен на продажу ЗАЗ-968М, который сохранился в первозданном виде. Машина 1990 года выпуска стоит дороже новой Lada Iskra. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - подробности в материале.Читать далее
-
30.12.2025, 13:28
Старт продаж электрокара «Атом» перенесли на весну 2026 года из-за зимних испытаний
Весной 2026 года на рынке появится долгожданный электромобиль. Производитель решил провести дополнительные испытания зимой. Это позволит довести модель до совершенства. Ожидается, что цена может стать ниже. Подробности о запуске и планах компании – в нашем материале.Читать далее