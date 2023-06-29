Китайский одноклассник «ГАЗели» удивил ценой: очень дешево

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Грузовичок Linxys Gold Card оснащен 1,6-литровой бензиновой «турбочетверкой». Но ДВС выступает в роли генератора для подзарядки тяговой батареи. Она питает главный электромотор, который выдает 163 л.с. и 320 Нм максимального крутящего момента. Расход топлива в гибридном цикле варьируется от 3,6 до 6,5 литра на 100 километров. Производитель утверждает, что с полным бензобаком (45 литров) грузовик может проехать до 600 километров.

В списке базового оснащения значится полностью светодиодная оптика, электрические стеклоподъемники, кондиционер, медиасистема с поддержкой Bluetooth, USB-порты, центральный замок, антипробуксовочная система, ABS+EBD, электроусилитель руля, система динамической стабилизации, помощник при движении в гору, приборная панель на ЖК-дисплее. Стоит такой автомобиль 90 тысяч юаней или порядка 1,06 млн рублей в пересчете по курсу. Топовый грузовик обойдется в 95 тысяч юаней (1,12 млн рублей), пишет «Российская газета». Для сравнения цены на шасси «ГАЗели Next» с 2,5-литровым турбодизелем (G31) мощностью 149 л.с. начинаются от 3,0 млн рублей.

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