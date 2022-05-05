Китайский производитель экскаваторов готовит свой Tesla Cybertruck

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Серийное производство Tesla Cybertruck задерживается как минимум на год, но можно не сомневаться, что прототип китайского электрического пикапа скоро пойдет в серию. Первые патентные изображения опубликовало китайское издание Carnewschina. Новинка привлекает внимание матово-серой окраской кузова, узкими светодиодными фарами, потайными дверными ручками, светящимся логотипом на передней панели и огромными внедорожными колесами.

Технических подробностей о пикапе пока нет. По габаритам он может оказаться чуть компактнее полноразмерного внедорожника, а объемы грузовой платформы и вовсе представляются довольно скромными. Компания Sany сотрудничает с производителем аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), поэтому новинка может получить батареи оригинальной разработки. Также автопроизводитель намекает на продвинутую систему автономного вождения.

Пока никакой определенности по серийному производству пикапа Tesla Cybertruck нет, новинка от Sany может составить конкуренцию гораздо более реальной модели – новому электрическому пикапу Dongfeng Warrior M18, представленному в Китае три месяца назад. Электрокар будет развивать свыше 1000 л.с., получит батарею емкостью 140 кВт-ч и сможет разогнаться с места до «сотни» за 5 секунд.

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