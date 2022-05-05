Китайский производитель экскаваторов готовит свой Tesla Cybertruck
Фото: Carnewschina
Фото: Carnewschina
Фото: Carnewschina
Технических подробностей о пикапе пока нет. По габаритам он может оказаться чуть компактнее полноразмерного внедорожника, а объемы грузовой платформы и вовсе представляются довольно скромными. Компания Sany сотрудничает с производителем аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), поэтому новинка может получить батареи оригинальной разработки. Также автопроизводитель намекает на продвинутую систему автономного вождения.
Пока никакой определенности по серийному производству пикапа Tesla Cybertruck нет, новинка от Sany может составить конкуренцию гораздо более реальной модели – новому электрическому пикапу Dongfeng Warrior M18, представленному в Китае три месяца назад. Электрокар будет развивать свыше 1000 л.с., получит батарею емкостью 140 кВт-ч и сможет разогнаться с места до «сотни» за 5 секунд.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 44 490 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 9 750 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 4 290 000 РKIA Mohave 2019 в Москве
- 3 165 000 РHyundai Grand Starex 2018 в Москве
- 3 900 000 РMercedes SL-Класс 2008 в Москве
- 2 550 000 РNissan Skyline 1998 в Москве
- 16 200 000 РPorsche Cayenne 2021 в Москве
- 13 600 000 РMercedes GLE Coupe AMG 2021 в Москве
- 1 700 000 РToyota Camry 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий