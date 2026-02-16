Как SINOTRUK обошел конкурентов и стал лидером мирового рынка тяжелых грузовиков

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

16 февраля 2026, 15:35

Вышло исследование: китайский концерн SINOTRUK впервые возглавил мировой рейтинг по продажам тяжелых грузовиков, установив сразу несколько рекордов. Какие факторы позволили компании вырваться вперед, что изменилось на рынке и почему этот успех важен для всей отрасли - разбираемся в деталях.

По информации abiznews, в 2025 году китайский концерн SINOTRUK совершил настоящий прорыв на мировом рынке тяжелых грузовиков. Компания не только впервые заняла первое место по объему продаж в этом сегменте, реализовав 300 тысяч машин, но и установила новый рекорд по экспорту: в январе 2026 года на зарубежные рынки было отправлено 16 тысяч автомобилей за один месяц. Это достижение стало знаковым для всей китайской машиностроительной отрасли, ведь ранее подобных показателей не удавалось достичь ни одному производителю из Поднебесной.

Общий объем реализации коммерческого транспорта SINOTRUK в 2025 году превысил 440 тысяч единиц, что на 22,5% больше, чем годом ранее. Из них 300 тысяч - это тяжелые грузовики, благодаря чему компания четвертый год подряд удерживает лидерство на внутреннем рынке Китая и впервые выходит на мировое первенство. Такой рост стал возможен во многом за счет активного развития экспортных поставок: за год за рубеж было отправлено более 150 тысяч тяжелых грузовиков, что на 14% превышает показатели 2024 года. Уже 21 год подряд SINOTRUK остается крупнейшим китайским экспортером в этом сегменте, а в последние месяцы объемы ежемесячных отгрузок стабильно превышали 15 тысяч машин, что ранее считалось недостижимым рубежом.

Важную роль в успехе сыграли инвестиции в расширение производственных мощностей и локализацию сборки. К началу 2026 года у концерна работает 37 сборочных предприятий KD в 27 странах, включая новый завод в Алжире, открытый в конце прошлого года. Кроме того, SINOTRUK активно развивает сервисную инфраструктуру: сеть зарубежных станций технического обслуживания и центров по продаже запчастей насчитывает уже более 700 точек. Это позволяет компании обеспечивать высокий уровень поддержки клиентов по всему миру и оперативно реагировать на запросы рынка.

Сегодня техника SINOTRUK представлена более чем в 150 странах на шести континентах, а в эксплуатации по всему миру находится свыше миллиона тяжелых грузовиков этого бренда. На фоне постепенного восстановления мирового спроса на коммерческие автомобили концерн продолжает инвестировать в разработку новых моделей, совершенствование технологий и повышение эффективности производства. В числе приоритетов - расширение продуктовой линейки, развитие легких грузовиков и пикапов, а также дальнейшая локализация производства в ключевых регионах.

Интересно, что стремительный рост SINOTRUK совпал с аналогичными тенденциями у других мировых автогигантов. Например, недавно стало известно, что KIA также зафиксировала рекордные мировые продажи в 2025 году, что говорит о глобальных изменениях в структуре автомобильного рынка и усилении позиций азиатских производителей.

Как отмечают эксперты, одним из ключевых факторов успеха SINOTRUK стала ставка на развитие брендов SITRAK и HOWO, а также постоянное совершенствование системы управления и повышение квалификации сотрудников и дилеров. Компания активно внедряет современные решения в области логистики, оптимизирует цепочки поставок и расширяет ассортимент, чтобы соответствовать самым разным требованиям клиентов. В результате, акции SINOTRUK, торгующиеся на Гонконгской бирже, в январе 2026 года достигли исторического максимума, а капитализация концерна впервые превысила 100 миллиардов гонконгских долларов.

Если Вы не знали, SINOTRUK - один из крупнейших производителей коммерческого транспорта в Китае, основанный в 1956 году. Компания специализируется на выпуске тяжелых и среднетоннажных грузовиков, а также автобусов и спецтехники. Бренды HOWO и SITRAK, входящие в состав концерна, хорошо известны на мировом рынке благодаря надежности и доступной цене. За последние годы SINOTRUK активно расширяет свое присутствие за пределами Китая, открывая сборочные предприятия и сервисные центры в разных странах.

