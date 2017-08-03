Китайский Roewe RX3 дебютирует в конце августа
Паркетник выполнен в едином дизайнерском стиле с остальными моделями линейки. Сходство выражается в трапецевидной радиаторной решетке, линии которой плавно переходят в головную оптику, а также в похожих обводах кузова.
Габариты автомобиля не так уж велики: длина равна 4 408 мм, ширина – 1 804 мм, высота – 1651 мм, а размер колесной базы – 2 625 мм. Под капотом кроссовера размещены 1,6-литровый двигатель с отдачей 125 л.с. или 1,3-литровый турбодвигатель мощностью 163 «лошади». В зависимости от комплектации, новинка будет предложена или с 5-диапазонной механической коробкой передач, или с 6-ступенчатым «автоматом».
Компания пока не сообщила, выйдет ли новая модель за пределы китайского рынка, но такая возможность не исключается. На домашнем рынке старт продаж назначен на октябрь текущего года.
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