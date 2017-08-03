3 августа 2017, 11:40

Китайский Roewe RX3 дебютирует в конце августа

Автопроизводитель из Поднебесной анонсировал выпуск компактного кроссовера Roewe RX3, премьера которого назначена на 25 августа текущего года. Известно, что новинка расположится на ступень ниже «старшего брата» - Roewe RX5.
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Паркетник выполнен в едином дизайнерском стиле с остальными моделями линейки. Сходство выражается в трапецевидной радиаторной решетке, линии которой плавно переходят в головную оптику, а также в похожих обводах кузова.

Габариты автомобиля не так уж велики: длина равна 4 408 мм, ширина – 1 804 мм, высота – 1651 мм, а размер колесной базы – 2 625 мм. Под капотом кроссовера размещены 1,6-литровый двигатель с отдачей 125 л.с. или 1,3-литровый турбодвигатель мощностью 163 «лошади». В зависимости от комплектации, новинка будет предложена или с 5-диапазонной механической коробкой передач, или с 6-ступенчатым «автоматом».

Компания пока не сообщила, выйдет ли новая модель за пределы китайского рынка, но такая возможность не исключается. На домашнем рынке старт продаж назначен на октябрь текущего года.

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Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
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Я на на шипах виатти езжу
Qrok
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В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
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Китайский Roewe RX3 дебютирует в конце августа
Паркетник выполнен в едином дизайнерском стиле с остальными моделями линейки. Сходство выражается в трапецевидной радиаторной решетке, линии которой плавно переходят в головную оптику, а также в похожих обводах кузова.Габариты автомобиля не так уж велики: длина равна 4 408 мм, ширина – 1 804 мм, высота – 1651 мм, а размер колесной базы – 2 625 мм. Под капотом кроссовера размещены 1,6-литровый двигатель с отдачей 125 л.с. или 1,3-литровый турбодвигатель мощностью 163 «лошади». В зависимости от комплектации, новинка будет предложена или с 5-диапазонной механической коробкой передач, или с 6-ступенчатым «автоматом». Компания пока не сообщила, выйдет ли новая модель за пределы китайского рынка, но такая возможность не исключается. На домашнем рынке старт продаж назначен на октябрь текущего года.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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