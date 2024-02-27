Китайский седан впервые вошел в тройку лучших автомобилей мира

Ранее мы писали Renault обошел BMW в борьбе за титул Лучшего автомобиля в Европе В рамках Женевского международного автосалона подвели итоги европейского конкурса «Автомобиль года» (еCOTY-2024) ... Читать далее

В тройку лучших по версии жюри премии «Всемирный автомобиль года» в 2024 году вошли три электрокара (в алфавитном порядке): китайский седан BYD Seal (на домашнем рынке продается под именем BYD Atto 4), корейский кроссовер Kia EV9 и шведско-китайский кроссовер Volvo EX30. Впервые в истории WCOTY китайский автопром представлен настолько широко. И впервые в финальном списке нет ни одной модели с двигателем внутреннего сгорания.

Кроме того, опубликованы тройки претендентов на победу в каждой из пяти дополнительных номинаций. Борьбу за титул лучшего автомобиля премиум-класса продолжают BMW 5-Series, Mercedes E-Class и электрический Mercedes EQE. За звание лучшего спортивного автомобиля поборются BMW M2, BMW XM и Hyundai Ioniq 5 N.

Фото: Volvo

В номинации «Лучший городской автомобиль» остались BYD Dolphin, Lexus LBX и Volvo EX30, а в номинации «Лучший электрокар» – BMW i5, Kia EV9 и Volvo EX30. Лучший дизайн будут выбирать из Ford Bronco, Ferrari Purosangue и Toyota Prius.

Фото: automotorsport.az

Обладателя Гран-при и победителей в каждой из пяти номинаций назовут 27 марта на автосалоне в Нью-Йорке. Но победитель в особой номинации «Человек года» уже известен. В 2024 году им стал главный технический директор гоночной команды Red Bull Racing Эдриан Ньюи. После 35 лет работы в Формуле 1 и более чем 200 побед на болидах, разработанных при его непосредственном участии, Ньюи находится на абсолютном пике своей впечатляющей карьеры.

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