Китайский седан впервые вошел в тройку лучших автомобилей мира
Кроме того, опубликованы тройки претендентов на победу в каждой из пяти дополнительных номинаций. Борьбу за титул лучшего автомобиля премиум-класса продолжают BMW 5-Series, Mercedes E-Class и электрический Mercedes EQE. За звание лучшего спортивного автомобиля поборются BMW M2, BMW XM и Hyundai Ioniq 5 N.
В номинации «Лучший городской автомобиль» остались BYD Dolphin, Lexus LBX и Volvo EX30, а в номинации «Лучший электрокар» – BMW i5, Kia EV9 и Volvo EX30. Лучший дизайн будут выбирать из Ford Bronco, Ferrari Purosangue и Toyota Prius.
Обладателя Гран-при и победителей в каждой из пяти номинаций назовут 27 марта на автосалоне в Нью-Йорке. Но победитель в особой номинации «Человек года» уже известен. В 2024 году им стал главный технический директор гоночной команды Red Bull Racing Эдриан Ньюи. После 35 лет работы в Формуле 1 и более чем 200 побед на болидах, разработанных при его непосредственном участии, Ньюи находится на абсолютном пике своей впечатляющей карьеры.
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Каждый год эксперты авторитетного американского автомобильного портала Edmunds объединяют усилия, чтобы определить лучшие новинки года. Награды Edmunds Top Rated Awards вручаются в нескольких категориях на основе проведенных испытаний. Каждый победитель был протестирован на испытательном треке и тщательно оценен по опыту реального использования.Читать далее
-
07.01.2024, 23:32
Лучшим американским автомобилем стал «японец», а лучшим кроссовером – «кореец»
Жюри ежегодной премии «Автомобиль года в Северной Америке» назвало имена победителей в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
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За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список
Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 номинантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе.Читать далее
-
17.11.2023, 08:35
Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
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В середине февраля в Москве состоялось одно из главных событий автобизнеса – организованный агентством «Автостат» форум «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», в рамках которого участники обсудили актуальную ситуацию в авторитейле и спрогнозировали ее развитие в течение 2024 года.Читать далее
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