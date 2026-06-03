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Автор: Дарья Климова

3 июня 2026, 13:12

Китайский стартап Windrose снижает цены на электрогрузовики в Европе

Китайский стартап Windrose снижает цены на электрогрузовики в Европе

Экономия 100 000 евро на грузовике: китайский Windrose бросает вызов Mercedes-Benz

Китайский стартап Windrose снижает цены на электрогрузовики в Европе

На европейском рынке грузовиков назревает перемена: Windrose предлагает тягачи дешевле и с большим запасом хода, чем у местных брендов. Почему логисты уже пересматривают планы, а автогиганты вынуждены реагировать - разбираемся, что изменится для перевозчиков и производителей.

На европейском рынке грузовиков назревает перемена: Windrose предлагает тягачи дешевле и с большим запасом хода, чем у местных брендов. Почему логисты уже пересматривают планы, а автогиганты вынуждены реагировать - разбираемся, что изменится для перевозчиков и производителей.

Для российских автолюбителей и перевозчиков новость о выходе Windrose на европейский рынок может стать сигналом к переменам и у нас. Китайский стартап Windrose Technology буквально взорвал рынок тяжелых электрических грузовиков в ЕС, предложив не только более низкую цену, но и технические преимущества, которые сложно игнорировать даже самым крупным игрокам отрасли.

Если сравнивать цены, разница становится очевидной: Mercedes-Benz eActros 600 от Daimler стартует с отметки 286 000 евро, а Windrose Global E700 - с 195 000 евро. Почти 100 тысяч евро экономии на одной машине - серьезный аргумент для логистических компаний, которые считают каждую копейку. Но дело не только в цене. Windrose заявляет, что их тягач способен проехать от 610 до 700 км на одной зарядке под полной нагрузкой, тогда как у eActros 600 этот показатель ограничен 500 км. Для перевозчиков это означает меньше остановок и больше выполненных рейсов за смену.

Европейские производители привыкли к жесткой конкуренции, но такой вызов встречают нечасто. Windrose обходит протекционистские барьеры, организуя сборку своих грузовиков прямо в ЕС. Благодаря этому китайские машины получают статус европейских, а ключевые компоненты - аккумуляторы и силовые агрегаты - продолжают поступать из КНР, что позволяет держать себестоимость под контролем. Такой подход уже заставил многих задуматься о пересмотре стратегии закупок.

Внешне Windrose Global E700 напоминает Tesla Semi с центральным расположением водительского места, но китайцы пошли дальше, предложив бизнес-модель, где стоимость владения заметно ниже, чем у европейских аналогов. Если заявленные характеристики подтвердятся в реальных условиях, европейским брендам - Daimler, DAF, Scania, Renault, Volvo и MAN - придется либо снижать цены, либо терять долю рынка. Как отмечают эксперты, подобная ситуация уже наблюдалась на рынке легковых автомобилей, когда китайские марки начали теснить привычные бренды.

Интересно, что похожие процессы происходят и в других сегментах: например, недавно на рынке появился лимузин Hongqi Guoya, который по цене конкурирует с топовыми европейскими моделями, но выбирают его далеко не все - подробнее об этом можно узнать в материале о том, кто и зачем выбирает китайский люкс вместо Rolls-Royce.

Для справки: Windrose Technology - молодой, но амбициозный игрок, который делает ставку на экспортные рынки и активно инвестирует в развитие технологий. Европейские концерны уже начали анализировать риски и искать пути для снижения себестоимости. В ближайшие годы можно ожидать, что конкуренция в сегменте электрогрузовиков только усилится, а покупатели получат больше выбора и возможностей для оптимизации расходов.

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