Китайский военный хаммер начали выпускать в гражданской версии: он выглядит очень агрессивно
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Китайское семейство внедорожников Mengshi/Warrior станет доступным для всех гражданских. Напомним, что данная модель является не чем иным, как копией американского вездехода Humvee/Hummer H1.
В первое время модель предложат только в виде «голого шасси» без бронировки. Mangshi/Warrior M50 оценили в 668 800 юаней, что по текущему курсу составляет почти 8 млн рублей. В комплектацию входит отделка салона пластиковыми панелями, медиасистема, кондиционер, кожаные кресла, руль и рычаг коробки передач.
Китайские хаммеры в Поднебесной начали выпускать в 2002 году. По сути это были такие же американские Humvee, только в китайской сборке. Первое время машинокомплекты закупались в США. В 2007 году «ДонгФенг» создал собственную модель, которая отличалась только кузовными элементами и интерьером. В Mengshi устанавливали турбодизельные моторы: 6,5-литровый GM V8 или 4,0-литровый 4-цилиндровый Cummins EQB150-20. В качестве трансмиссии шла либо 4-диапазонная автоматическая коробка передач, либо 5-ступенчатая «механика». Для гражданских будет доступен турбодизель Cummins мощностью 200 л.с. и 600 Нм крутящего момента.
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